Ο Τσίπρας και το σχέδιο των προοδευτικών δυνάμεων

Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός στην 2η Διεθνή Διάσκεψη για Δημοκρατία – Κοινωνική Δικαιοσύνη που διοργανώνει το Ινστιτούτο «Αλέξης Τσίπρας». Αναμένεται με ενδιαφέρον η παρέμβαση του Μπέρνι Σάντερς

Ένα πολιτικό γεγονός με απήχηση που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα θα αποτελέσει η 2η Διεθνής Διάσκεψη για την Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη που διοργανώνει σήμερα το Ινστιτούτο «Αλέξης Τσίπρας». Δίχως όμως να λείπει και το «ειδικό» ενδιαφέρον για τις εγχώριες εξελίξεις αφού ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στην αναγκαιότητα ενιαίας απάντησης των προοδευτικών δυνάμεων στις σύγχρονες προκλήσεις.

Οι εργασίες της Διεθνούς Διάσκεψης θα ολοκληρωθούν με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Μια παρέμβαση που – όπως έχει καταδειχθεί την τελευταία 2ετία που έχουν πυκνώσει οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου- θα προκαλέσει για μία ακόμη φορά συζητήσεις. Διόλου απίθανο και… αντιδράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης ή άλλων πολιτικών φορέων.

Ο Μπέρνι Σάντερς

Νωρίτερα όμως θα υπάρξουν παρεμβάσεις που επίσης αναμένεται να συζητηθούν. Πλέον υποσχόμενη η (διαδικτυακή) παρέμβαση του γερουσιαστή του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς. Ενός προσώπου το οποίο έχει αναδειχθεί ως το πολιτικό «αντίπαλο δέος» της διακυβέρνησης Τράμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Είναι ίσως περιττό να αναφέρει κανείς την σημασία που θα έχουν οι (αναμενόμενες) αναφορές του Μπέρνι Σάντερς τόσο όσον αφορά τον «εσωτερικό εμφύλιο» στην προεδρία Τράμπ. Κυρίως όμως το ενδιαφέρον εστιάζεται στο τι θα πει ο εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Καλιφόρνια.

Εκεί δηλαδή που ο Ντόναλντ Τράμπ έχει διατάξει την ανάπτυξη της αμερικανικής εθνοφρουράς προκειμένου να αντιμετωπιστούν κοινωνικές εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας. Μία εξέλιξη, δηλαδή, που φέρνει στο προσκήνιο το κορυφαίο πρόβλημα της ακροδεξιάς ατζέντας. Ιδίως από την στιγμή που ανάλογες τάσεις αναπτύσσονται και στην Ευρώπη, δίχως η Ελλάδα να εξαιρείται.

Ο Αλέξης Τσίπρας με τον Μπέρνι Σάντερς facebook.com/tsiprasalexis

Η παρέμβαση Τσίπρα

Ακριβώς σε αυτά τα ζητήματα αναμένεται να εστιάσει στην ομιλία του και ο Αλέξης Τσίπρας. Από την παρέμβασή του δεν θα λείψουν οι αναφορές στα νέα χαρακτηριστικά του σύγχρονου καπιταλισμού με χαρακτηρισμούς όπως «αυταρχικός» και «νεοφιλελεύθερος». Ο πρώην πρωθυπουργός άλλωστε αναμένεται να μιλήσει – πιθανότατα μετά και από την πρόσφατη επίσκεψή του στις ΗΠΑ- για το έργο τόσο του Μπέρνι Σάντερς όσο και των ακαδημαϊκών Μάικλ Σαντέλ και Τζέφρι Κοπσταϊν. Δύο διανοητές (Χάρβαρντ και Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια) με σημαντική επιρροή στα ζητήματα του δικαίου και των δικαιωμάτων.

Ο πρώην πρωθυπουργός θα αναπτύξει την θέση του υπέρ της αναγκαιότητας ενός σχεδίου της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων σε μία συνθήκη που έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων παράλληλα με την όξυνση των ανισοτήτων. Τονίζοντας πως πρέπει να έχει ως βασικό του στόχο την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς. Επίσης στην απαίτηση για συντονισμό σε παγκόσμιο επίπεδο των προοδευτικών κινήματος με αιτήματα στην κατεύθυνση της «ανάκτησης της δημοκρατίας» και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Υπό το πρίσμα αυτό θα αναλύσει και την ελληνική πραγματικότητα. Εστιάζοντας την θέση που έχει δημόσια παραθέσει για ένα 5ετές «νέο σχέδιο ανάταξης και ανασυγκρότησης» που θα έχει ως άξονες «την ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία». Επίσης την ύπαρξη συνθηκών για ένα νέο κίνημα δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και δημοκρατίας.

Το πρόγραμμα της Διεθνούς Διάσκεψης

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Διεθνούς Διάσκεψης του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα έχει ως εξής:

2η Διεθνής Διάσκεψη για την Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη

Τρίτη 10 Ιουνίου 2025 | Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας

15:00 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

15.45 ΕΝΑΡΞΗ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Συντονιστές: Δώρα Αναγνωστοπούλου, Δημοσιογράφος & Αιμίλιος Χειλάκης, Ηθοποιός -Σκηνοθέτης

Ευάγγελος Καλπαδάκης, Διευθυντής, Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη, τη

Βιώσιμη Ανάπτυξη

16.00 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Η προοδευτική απάντηση στην κρίση Δημοκρατίας

Michael Sandel, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, Harvard University (online)

Jeffrey Kopstein, Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών, University of California, Irvine

Marshall Ganz, Αναπληρωτής Καθηγητής – Ηγεσία, Οργάνωση και Κοινωνία των Πολιτών, Harvard Kennedy School of Government (video message)

Leo Gerdén, Εκπρόσωπος, Harvard Students for Freedom

Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας & Πρύτανις, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Humberto Costa, Μεταβατικός Πρόεδρος, Partido dos Trabalhadores (PT-Βραζιλία), 2ος Αντιπρόεδρος, Ομοσπονδιακή Γερουσία Βραζιλίας (video message)

Venko Filipče, Πρόεδρος Κόμματος Σοσιαλδημοκρατών (SDSM), Βόρεια Μακεδονία

Nazlı Akyüz, Πρόεδρος Επιτροπής ΕΕ και Εξωτερικών Σχέσεων, Mέλος Συμβουλίου Μητροπολιτικού Δήμου Κων/πολης

Garo Paylan, Επισκέπτης Ερευνητής, Europe Program at the Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC, Βουλευτής Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Halkların Demokratik Partisi-HDP (2015- 2023)

Συντονισμός: Χάρης Τζήμητρας, Διευθυντής, Cyprus Center, Peace Research Institute Oslo, Κύπρος

17:30 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Δημοκρατία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Emily Tavoulareas, Επίκουρη Καθηγήτρια και Ερευνήτρια στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής McCourt του Πανεπιστημίου Georgetown (online)

Ελισάβετ Λινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημοσίων Πολιτικών και Διοίκησης, Harvard Kennedy School of Government (online)

Χρήστος Πόριος, Ιδρυτής, Schema Labs & Open Council

Κωνσταντίνος Κακαβούλης, Δικηγόρος, Συνιδρυτής Homo Digitalis

Κώστας Γαβρόγλου, Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2016–2019)

Συντονισμός: Δώρα Κοτσακά, Ερευνήτρια – Δρ. Πολιτικής Κοινωνιολογίας

18:30 ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Απονομή του Βραβείου Ειρήνης των Πρεσπών από Αλέξη Τσίπρα και Zoran Zaev στους σκηνοθέτες του Ντοκιμαντέρ “No Other Land” Yuval Abraham και Basel Adra

18:45 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Χτίζοντας ένα κίνημα για Δημοκρατία και Κοινωνική Δικαιοσύνη στις δύο πλευρές του Ατλαντικού

Bernie Sanders, Γερουσιαστής (Vermont), Democratic Party (HΠΑ) (online)

Yolanda Diaz, Αναπληρώτρια Πρωθυπουργός, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Οικονομίας, Ισπανία

Francois Ruffin, Βουλευτής της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, Συνιδρυτής του Nouveau Front Populaire (Γαλλία) (online)

Elly Schlein, Γραμματέας, Partido Democrático, Ιταλία

Ines Schwerdtner, Συμπρόεδρος, Die Linke (Γερμανία) (online)

Enrico Letta, Πρωθυπουργός της Ιταλίας (2013-2014), Πρόεδρος, Jacques Delors Institut, Πρύτανης, IE University Madrid (online)

Συντονισμός: Δώρα Αναγνωστοπούλου, Δημοσιογράφος & Αιμίλιος Χειλάκης, Ηθοποιός & Σκηνοθέτης

20:15 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

Πρωθυπουργός της Ελλάδας (2015-2019)