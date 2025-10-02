Παρεμβάσεις του ΚΚΕ προς την Κομισιόν και την ελληνική κυβέρνηση για τον Global Sumud Flotilla

Οι πρωτοβουλίες που πήρε την Πέμπτη το ΚΚΕ για την προστασία των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται στον Global Sumud Flotilla.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος επικοινώνησε την Πέμπτη με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη σχετικά με την επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla που επιχειρεί να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, καταγγέλλοντας τις τεράστιες ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης για αυτή την εξέλιξη που, παρά τις εκκλήσεις, δεν έκανε τίποτα για την προστασία των μελών των πληρωμάτων, ανάμεσά τους και πολλών Ελλήνων.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει κατεπειγόντως όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση των πλοίων στη Γάζα για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας και να απελευθερωθούν τα μέλη του στολίσκου που κρατούνται από το Ισραήλ.

Για το ίδιο ζήτημα η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ απέστειλε την Πέμπτη επιστολή στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλλας.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Κα Υπ. Εκπρόσωπε,

Από το απόγευμα της Τετάρτης βρίσκεται σε εξέλιξη η επίθεση- πειρατεία από το δολοφονικό ισραηλινό κράτος που διαπράττει γενοκτονία εναντίον του ηρωικού παλαιστινιακού λαού, στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και στα πλοία «Οξυγόνο» και «Παύλος Φύσσας» της ελληνικής αποστολής, που στόχο έχουν τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην αποκλεισμένη Γάζα.

Πρόκειται για πράξεις κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό και στο κίνημα αλληλεγγύης προς αυτόν.

Η ΕΕ φέρει βαριές ευθύνες καθώς με τη στήριξή της στην πολιτική του Ισραήλ, άφησε τους εθελοντές του «στολίσκου», μεταξύ των οποίων πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες, βουλευτές και ευρωβουλευτές, εκτεθειμένους στην επίθεση των Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων. Μάλιστα, φαίνεται ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με πλοία, μεταξύ των οποίων και ελληνικά, τα οποία καταλήφθηκαν από τις Ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις. Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν συλλάβει εθελοντές από τα πλοία που αναχαιτίστηκαν, μεταξύ τους τουλάχιστον ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το γεγονός ότι ακόμη δεν έχετε προβεί σε καμία ανακοίνωση καταδίκης της πειρατικής αυτής επίθεσης, αποθρασύνει ακόμη περισσότερο το Ισραήλ να συνεχίσει το «ρεσάλτο» του.

Τεράστιες ευθύνες έχει και η ελληνική κυβέρνηση γιατί παρά τις εκκλήσεις δεν έκανε απολύτως τίποτα για την προστασία των μελών του πληρώματος, προσηλωμένη στη στρατηγική συμμαχία της με το Ισραήλ.

Σας καλούμε, να πάρετε κατεπειγόντως όλα τα απαραίτητα μέτρα έστω και τώρα, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση των πλοίων στη Γάζα για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας, να απελευθερωθούν τα μέλη του στολίσκου που κρατούνται από το Ισραήλ.

Κώστας Παπαδάκης

Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος

Ευρωβουλευτές του ΚΚΕ»