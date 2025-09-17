ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: “Ταυτίστηκε με τον Νετανιάχου ενώ ισοπεδώνεται η Γάζα”

Την τηλεοπτική συνέντευξη του πρωθυπουργού σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για “αλαζονεία”.

Μετωπική επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για την τηλεοπτική σου συνέντευξη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος να κάνει λόγο για “αλαζονεία” του πρωθυπουργού.

Στη δήλωση του Κώστα Τσουκαλά γίνεται λόγος για “απουσία οράματος” για το μέλλον της χώρας, ενώ σε άλλο σημείο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην τοποθέτηση του πρωθυπουργού για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας τον ότι “ταυτίστηκε με τον Νετανιάχου”.

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά:

“Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του.

Ομολόγησε την καθήλωση του πραγματικού μισθού και του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

“Δεν μου αρέσει να αλλάζω τους κανόνες του παιχνιδιού στη φορολογία” ανέφερε ο Πρωθυπουργός που με κρυφή ατζέντα φόρων το 2023 θέσπισε την τεκμαρτή φορολόγηση και επιβαρυνε εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Δήλωσε με θράσος πως η μείωση του ΦΠΑ ευνοεί και τους φτωχούς και τους πλούσιους , σαν να μην είναι αυτός που εξαίρεσε από τις φοροελαφρύνσεις όσους δηλώνουν έως 10.000 ευρώ. Αρνήθηκε , υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών, τις υπερβάσεις των στόχων για το πλεόνασμα προσπαθώντας σκοπίμως να δημιουργήσει συσκότιση αναφερόμενος στην οροφή δαπανών.

Έχει, δε, την ψευδαίσθηση ότι μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με όρους διαχρονικής παθογένειας, ο ελληνικός λαός θα ξεχάσει το πάρτι διασπάθισης κοινοτικών πόρων που οργάνωσαν και πρωταγωνίστησαν τα στελέχη του.

Τη στιγμή που ισοπεδώνεται η Λωρίδα της Γάζας και ο ΟΗΕ κάνει λόγο επισήμως για γενοκτονία, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε με τον Νετανιάχου.

Όσο περισσότερο μένουν στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνουν ζημιά. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο .

Οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος”.