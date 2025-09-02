ΠΑΣΟΚ: Η Α΄ φάση προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί χθες

Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει τον σχεδιασμό του υπουργείο Παιδείας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αναδεικνύοντας την καθυστέρηση της Α’ φάσης των προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

«Η κυβέρνηση προχώρησε και φέτος σε μόνιμους διορισμούς αφήνοντας όμως χιλιάδες λειτουργικά κενά σε όλες σχεδόν τις ειδικότητες», αναφέρει ο Τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως το αποτέλεσμα είναι η ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς να «τίθεται σε κίνδυνο, με τους μαθητές/τριες να στερούνται από την πρώτη ημέρα (και Κύριος οίδε για πόσο χρόνο) τα μαθήματα που δικαιούνται και τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται για ακόμη μια φορά αντιμέτωποι με καθεστώς αβεβαιότητας και ανασφάλειας».

Αναφέρει ότι «ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η καθυστέρηση της Α΄ φάσης προσλήψεων των αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών» και επισημαίνει ότι «οι εκπαιδευτικοί καλούνται μέσα σε λιγότερο από δέκα ημέρες να μετακινηθούν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, να εξασφαλίσουν στέγη με δυσθεώρητα – πολλές φορές απαγορευτικά – ενοίκια και ταυτόχρονα να είναι έτοιμοι να αναλάβουν άμεσα τα καθήκοντά τους».

Ο αρμόδιος Τομέας σχολιάζει ότι «προκαλεί εντύπωση και απογοήτευση η πρόσφατη δήλωση της υφυπουργού Παιδείας κ. Ζαχαράκη ότι “κενά και ελλείψεις θα προκύπτουν πάντα” και ότι αυτά δεν οφείλονται σε ελλιπή σχεδιασμό». Υποστηρίζει ότι «η θέση αυτή ουσιαστικά αποδέχεται τη διαρκή υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, επιχειρώντας να παρουσιάσει ως “φυσικό φαινόμενο” την αδυναμία του Υπουργείου να σχεδιάσει και να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες».

«Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, τα κενά δεν είναι αναπόφευκτα: είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής επιλογής που αφήνει το δημόσιο σχολείο ανοχύρωτο και τους εκπαιδευτικούς σε καθεστώς ομηρίας», σημειώνει.

Τονίζει στον αντίποδα ότι «δαπανά πολιτικό κεφάλαιο και ενέργεια για την προώθηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων». «Η αντίφαση είναι κραυγαλέα: αντί να στηριχθεί το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, που αποτελεί θεμέλιο κοινωνικής ισότητας και ανάπτυξης, επιλέγεται μια πολιτική που ανοίγει το δρόμο σε νέες ανισότητες και αποκλεισμούς», σχολιάζει.

Για το ΠΑΣΟΚ «η Α΄ φάση των προσλήψεων θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί … χθες και αύριο η πρώτη μέρα της καινούριας σχολικής χρονιάς να βρει όλους τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς στα σχολεία», υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι «απαιτούνται πολιτικές, που θα εγγυώνται ποιότητα, συνέχεια και ισότητα ευκαιριών για όλους τους μαθητές, με σεβασμό στον ρόλο και την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών». «Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, η προτεραιότητα είναι ξεκάθαρη: Η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, όχι η απαξίωσή της», τονίζει ο Τομέας Παιδείας.