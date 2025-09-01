ΠΑΣΟΚ: Η “Μαύρη Βίβλος” της διακυβέρνησης ΝΔ – Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου

ΠΑΣΟΚ: Η “Μαύρη Βίβλος” της διακυβέρνησης ΝΔ – Δείτε live τη συνέντευξη ΤύπουΔιαβάζεται σε 2'
Aπό σήμερα, μέσα από σειρά τεσσάρων θεματικών συνεντεύξεων Τύπου, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής «θα αναδείξει τη “Μαύρη Βίβλο” της εξαετούς διακυβέρνησης της ΝΔ». Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι ομιλητές.
- 01 Σεπτεμβρίου 2025 12:09
Τη «Μαύρη Βίβλο» της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να αναδείξει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μέσα από μία σειρά θεματικών συνεντεύξεων Τύπου οι οποίες ξεκινούν από σήμερα, Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, και θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου.
Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:
Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του κόμματος θα αναλύσουν και θα αποτιμήσουν την κυβερνητική πορεία της ΝΔ σε καίριους τομείς όπως: την οικονομία, την παραγωγική ανασυγκρότηση, το κόστος διαβίωσης, την πολιτική προστασία και τη λειτουργία των θεσμών.
Υπό τον τίτλο «6 χρόνια Νέα Δημοκρατία | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε», η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να σκιαγραφήσει τον απολογισμό της κυβερνητικής θητείας, αναδεικνύοντας τις αποτυχίες, τις καθυστερήσεις και τις στρεβλώσεις της περιόδου 2019-2025.
Η πρώτη συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται σήμερα και φέρει τον τίτλο «6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ανάπτυξη». Ομιλητές θα είναι ο Παύλος Γερουλάνος, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, ο Μανώλης Χνάρης, ο Γιώργος Παλαιοδήμος και ο Κωνσταντίνος Γάτσιος.
Όλες οι συνεντεύξεις αναμένεται να διεξαχθούν στις 12:00 το μεσημέρι, στην Αίθουσα Τύπου των κεντρικών γραφείων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, επί της Χαριλάου Τρικούπη 50.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ανάπτυξη
Ομιλητές: Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στις κοινωνικές ανισότητες
Ομιλητές: Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Π. Χρηστίδης, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η «ανθεκτική» Ελλάδα που παραδίδετε.
Ομιλητές: Α. Πουλάς, Μ. Χριστοδουλάκης, Μ. Χάλαρης, Π. Δημόπουλος
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου
6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ποιότητα της δημοκρατίας και των θεσμών
Ομιλητές: Ε. Λιακούλη, Π. Δουδωνής, Χ. Κακλαμάνης, Κ. Γεωργάκη, Π. Βλάχος