ΠΑΣΟΚ: Η “Μαύρη Βίβλος” της διακυβέρνησης ΝΔ – Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου

Aπό σήμερα, μέσα από σειρά τεσσάρων θεματικών συνεντεύξεων Τύπου, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής «θα αναδείξει τη “Μαύρη Βίβλο” της εξαετούς διακυβέρνησης της ΝΔ». Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι ομιλητές.

Τη «Μαύρη Βίβλο» της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να αναδείξει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μέσα από μία σειρά θεματικών συνεντεύξεων Τύπου οι οποίες ξεκινούν από σήμερα, Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, και θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου.

Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:

Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του κόμματος θα αναλύσουν και θα αποτιμήσουν την κυβερνητική πορεία της ΝΔ σε καίριους τομείς όπως: την οικονομία, την παραγωγική ανασυγκρότηση, το κόστος διαβίωσης, την πολιτική προστασία και τη λειτουργία των θεσμών.

Υπό τον τίτλο «6 χρόνια Νέα Δημοκρατία | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε», η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να σκιαγραφήσει τον απολογισμό της κυβερνητικής θητείας, αναδεικνύοντας τις αποτυχίες, τις καθυστερήσεις και τις στρεβλώσεις της περιόδου 2019-2025.

Η πρώτη συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται σήμερα και φέρει τον τίτλο «6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ανάπτυξη». Ομιλητές θα είναι ο Παύλος Γερουλάνος, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, ο Μανώλης Χνάρης, ο Γιώργος Παλαιοδήμος και ο Κωνσταντίνος Γάτσιος.

Όλες οι συνεντεύξεις αναμένεται να διεξαχθούν στις 12:00 το μεσημέρι, στην Αίθουσα Τύπου των κεντρικών γραφείων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, επί της Χαριλάου Τρικούπη 50.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ανάπτυξη

Ομιλητές: Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στις κοινωνικές ανισότητες

Ομιλητές: Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Π. Χρηστίδης, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η «ανθεκτική» Ελλάδα που παραδίδετε.

Ομιλητές: Α. Πουλάς, Μ. Χριστοδουλάκης, Μ. Χάλαρης, Π. Δημόπουλος

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ποιότητα της δημοκρατίας και των θεσμών

Ομιλητές: Ε. Λιακούλη, Π. Δουδωνής, Χ. Κακλαμάνης, Κ. Γεωργάκη, Π. Βλάχος