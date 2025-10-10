ΠΑΣΟΚ: “Η ψυχική υγεία όλων μας είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας”

Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, σήμερα, Παρασκευή (10/10).

“Η Ψυχική Υγεία όλων μας είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Μιας κοινωνίας που αξίζει να είναι ανοιχτή, δίκαιη και συμπεριληπτική” σημειώνει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή (10/10), με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

Στο μήνυμα που εξέδωσε η βουλεύτρια Α΄ Θεσσαλονίκης και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ράνια Θρασκιά, αναφέρεται:

“Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας δεν είναι απλώς μια υπενθύμιση, είναι κάλεσμα.

Να δούμε πίσω από τα νούμερα, πίσω από τα χαμόγελα, πίσω από τη σιωπή.

Να αναγνωρίσουμε ότι κάθε άνθρωπος αξίζει πρόσβαση σε φροντίδα, σε υποστήριξη, σε αξιοπρέπεια.

Στην Ελλάδα των πολλαπλών κρίσεων -οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών– η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι δεδομένη. Η ανασφάλεια σε όλους τους τομείς της ζωής μας, η έξαρση της βίας σε όλες τις μορφές της, οι φυσικές καταστροφές που έπληξαν περιοχές της χώρας μας, το έγκλημα των Τεμπών έχουν δημιουργήσει ένα βαθύ συλλογικό τραύμα. Που μας υπενθυμίζει διαρκώς την ευαλωτότητά μας, αλλά και το χρέος μας απέναντι στους συνανθρώπους μας με τραύματα. Κι αυτά τα τραύματα δεν φαίνονται πάντα. Όμως υπάρχουν, και ζητούν χώρο, λόγο και φροντίδα.

Στο εδώ και τώρα, επιβάλλεται μια νέα προσέγγιση της Ψυχικής Υγείας – ολιστική, εστιασμένη στην πρόληψη και πολυσυμμετοχική. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής προτείνει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ψυχική Υγεία. Ένα Εθνικό Σύστημα Ψυχικής Υγείας (ΕΣΥΨΥ) που δεν θα λειτουργεί αποσπασματικά, αλλά θα συνδέει πρόληψη, εκπαίδευση, φροντίδα και αποκατάσταση. Με δημόσιες, δωρεάν υπηρεσίες, με ανθρώπινο δυναμικό που στηρίζεται –όχι εξαντλείται– και με πολιτικές που σέβονται τον άνθρωπο πριν φτάσει στην κρίση.

Στο εδώ και τώρα, να επαναπροσδιορίσουμε έννοιες όπως ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη, εμπιστοσύνη, συνέπεια.

Η Ψυχική Υγεία όλων μας είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Μιας κοινωνίας που αξίζει να είναι ανοιχτή, δίκαιη και συμπεριληπτική.

Στο εδώ και τώρα, να διασφαλίσουμε Ψυχική Υγεία για όλους, σε μια Ελλάδα για όλους“.