ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Τι αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση οι Μάντζος και Παρασύρης μετά τις εξελίξεις για το ζήτημα.

“Έντονη αβεβαιότητα ως προς την υλοποίηση του κρίσιμου ενεργειακού έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (τμήμα του Great Sea Interconnector) προκαλούν οι δηλώσεις του Κύπριου Υπουργού Ενέργειας κ. Μ. Κεραυνού, που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και σύμφωνα με τις οποίες «το έργο δεν είναι βιώσιμο, με τους συγκεκριμένους όρους», με αναφορά στις οικονομικές, τεχνικές και γεωπολιτικές του πτυχές” όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη.

Εν συνεχεία η Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζει: “Οι δηλώσεις αυτές εμφανίζονται αντίθετες προς τις πρόσφατες επαναλαμβανόμενες διαβεβαιώσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών κ. Γ. Γεραπετρίτη ότι το έργο της έρευνας και πόντισης του υποβρύχιου καλωδίου θα προχωρήσει κανονικά.

Φαίνεται πλέον ότι η αναστολή υλοποίησης του έργου μετά τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στο πεδίο ερευνών, ήδη από τον Ιούλιο 2024 στη θαλάσσια περιοχή στα ανοικτά της Κάσου και τον Φεβρουάριο 2025 στα βόρεια της Κρήτης έχει ήδη διαμορφώσει ένα νέο σκηνικό το οποίο απειλεί την ίδια την προοπτική του έργου, παρά την προφανή κρισιμότητά του τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου όσο και για τον ευρύτερο ενεργειακό σχεδιασμό της ΕΕ. Ενός έργου που φέρει τη σφραγίδα της διορατικής και εθνικά ωφέλιμης κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, με Πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου και Υφυπουργό Ενέργειας τον Γιάννη Μανιάτη.

Η μη υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, παρά το γεγονός ότι αυτή συνιστά έργο κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ, έχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και δεν απαιτεί καμία ενημέρωση ή άδεια από παράκτια κράτη σύμφωνα με την UNCLOS, θα συνιστά κατ’ ουσίαν δικαίωση των παράνομων και αναθεωρητικών αιτιάσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, κατά προφανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Επισημαίνεται ότι στις 23 Ιουλίου 2025, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης είχε κατηγορηματικά απαντήσει ότι το έργο θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι εκκρεμεί ο δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Είχε προηγηθεί, στις 7 Μαρτίου 2025 ανάλογη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη και απάντηση του Πρωθυπουργού για κανονική υλοποίηση του έργου και προθυμία της αναδόχου γαλλικής εταιρείας με επίκληση σχετικού εγγράφου της τελευταίας. Εξ άλλου, από τις 18 Μαρτίου 2025, έχουμε υποβάλει ερώτηση προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για τους λόγους καθυστέρησης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, που παραμένει ως σήμερα αναπάντητη. Παράλληλα δε η Ομάδα των Ευρωβουλευτών μας έχει προβεί σε πολλαπλές παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παρ’ όλες τις παρεμβάσεις μας, όμως, η εικόνα δεν αλλάζει: είναι πλέον σαφές ότι εδώ και μήνες ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου, που πρέπει επιτέλους να τελειώσει.

Να τελειώσουν οι υπεκφυγές και η αμφιθυμία, που υποκρύπτει αδυναμία υπεράσπισης των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η Κυβέρνηση ΝΔ είναι βαρύτατα και ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη. Οφείλει, πλέον, άμεσα να ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις και την κοινωνία για την πραγματική κατάσταση, το χρονοδιάγραμμα και τις αληθείς προοπτικές υλοποίησης του έργου.

Το έργο ήταν εξ αρχής γνωστό και καθορισμένο, στο σύνολο των όρων και των παραμέτρων του, εντός του δεδομένου γεωπολιτικού πλαισίου. Γιατί άρχισε η υλοποίησή του, χωρίς σχέδιο και εγγυήσεις ολοκλήρωσης; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που η Ελληνική Κυβέρνηση επί τόσους μήνες αρνείται και δεν θέλει να απαντήσει, προσπαθώντας να μεταφέρει τις ευθύνες για τις συνεχείς αναβολές, καθυστερήσεις και εν τέλει την επ’ αόριστον αναστολή, οπουδήποτε αλλού, παρά μόνο στον εαυτό της”.