ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης ζητά αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους με ειδική συνεδρίαση στη Βουλή

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής καταθέτει αύριο, Δευτέρα (25/08) ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για να επικαιροποιηθεί και να επιβεβαιωθεί το ομόφωνο ψήφισμα του 2015 με το οποίο η ελληνική Βουλή είχε ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού Κράτους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η Ελλάδα οφείλει να αναλάβει ενεργό ρόλο για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, στηρίζοντας τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

“Αύριο κατατίθεται στον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με την οποία ζητεί να διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση για να επικαιροποιηθεί και να επιβεβαιωθεί το περιεχόμενο του από 22.12.2015 ομόφωνου Ψηφίσματος (Ειδικής Απόφασης) της Βουλής των Ελλήνων για την προώθηση της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα και για την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών.

Την πρωτοβουλία αυτή είχε εξάλλου ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας πριν τη διακοπή των εργασιών, στις 31 Ιουλίου, όταν είχε σχετικά δηλώσει:

“Αμέσως μόλις ανοίξει η Βουλή να επιβεβαιώσουμε και να επικαιροποιήσουμε το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων, το ψήφισμα του 2015. Καθαρά λόγια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας.

Και αμέσως μετά να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών, όπως λένε και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη μόνη δίκαιη, τη μόνη βιώσιμη λύση για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών σε αυτήν την πολύπαθη περιοχή.

Είναι ο μόνος τρόπος η χώρα μας να φύγει από ένα κάδρο απαξίωσης, που μπήκε με ευθύνη του Πρωθυπουργού”.