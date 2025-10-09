Πέθανε η Ιωάννα Κανάκη – Στέλεχος και αγωνίστρια του ΣΥΡΙΖΑ

Την Ιωάννα Κανάκη, τη μαχητική αγωνίστρια στους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς αγώνες της μεταπολίτευσης, που έφυγε από τη ζωή, αποχαιρετά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Θλίψη έχει προκαλέσει στην οικογένεια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο θάνατος της Ιωάννας Κανάκη, ιστορικό στέλεχος του κόμματος και λογίστρια με χρόνια συνδικαλιστικής δράσης.

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποχαιρετά με οδύνη την Ιωάννα Κανάκη, “μια γλυκύτατη, μαχητική αγωνίστρια στους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς αγώνες της μεταπολίτευσης”.

Ποια ήταν η Ιωάννα Σωτήρχου Κανάκη

Η Ιωάννα Σωτήρχου Κανάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλλιθέα και σπούδασε Οικονομικά. Ο εργατικός συνδικαλισμός και η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελούσαν τους χώρους μιας συνεχούς πορείας και αγωνιστικής συμμετοχής μέσα από τις γραμμές των δημοκρατικών, αριστερών παρατάξεων και κινήσεων.

Μετά την μεταπολίτευση ακολούθησε το ρεύμα και τις ιδέες της Ανανεωτικής Αριστεράς. Εντάχθηκε και δραστηριοποιήθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, την ΕΑΡ, τον Συνασπισμό, την ΔΗΜΑΡ και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Υπήρξε Υποψήφια βουλεύτρια στο Νομό Φθιώτιδας και στη Β΄ Αθήνας

Είχε ενεργή παρουσία τόσο στις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Καλλιθέας όσο και στο Νομαρχιακό ψηφοδέλτιο της Ανανεωτικής Αριστεράς.

Επί σειρά ετών διετέλεσε μέλος του Δ.Σ της Ένωσης Ρουμελιωτών Καλλιθέας. στο Δ.Σ του ΙΚΑ(1991-1995). Υπήρξε Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, καθώς και της Ένωσης Επαγγελματιών Λογιστών Αθήνας. Διετέλεσε μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Εργατικού Κέντρου Αθηνών. Εκπροσώπησε τη ΓΣΕΕ στο Δ.Σ. του ΙΚΑ(1991-95).

Εργάστηκε ως λογίστρια και ως στέλεχος σε μια σειρά επιχειρήσεων.

Στην οικογένεια και τους οικείους της Ιωάννας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.