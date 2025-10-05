Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Πρασιανάκης

Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Πρασιανάκης.

Βαθιά θλίψη στην κοινωνία των Χανίων προκάλεσε η είδηση του θανάτου του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Πρασιανάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Κυριακής.

Ο Γιώργος Πρασιανάκης γεννήθηκε το 1936 στη Χρυσαυγή Χανίων. Σπούδασε Νομική στην Αθήνα και ακολούθησε μια σημαντική πολιτική διαδρομή, η οποία κορυφώθηκε με την εκλογή του ως βουλευτή Χανίων με το ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1990-1993. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στον ΟΛΠ, καθώς και διευθύνων σύμβουλος στην ΑΝΕΚ.

Στο πέρασμά του από την πολιτική, υπήρξε άνθρωπος με έντονη παρουσία και λόγο, αφήνοντας το στίγμα του σε κομβικές στιγμές για τον τόπο. Παράλληλα, διακρίθηκε ως μαχόμενος και μαχητικός δικηγόρος, με προσήλωση στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και στη δικαιοσύνη.

Εκτός από το κοινοβουλευτικό του έργο, ο Πρασιανάκης υπήρξε ενεργός στα τοπικά κοινωνικά δρώμενα των Χανίων, συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη της περιοχής. Στην πολιτική του πορεία υπήρξε πάντα πιστός στις αξίες της Δημοκρατίας, προωθώντας την κοινωνική δικαιοσύνη και τη συλλογικότητα, και αφήνοντας εποχή μέσα από την ακεραιότητα και τη συνέπεια του χαρακτήρα του.

Η απώλειά του αφήνει πίσω ένα δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στην τοπική κοινωνία των Χανίων όσο και στον πολιτικό και νομικό κόσμο που τον γνώρισε.

Την τελευταία χρονική περίοδο ζούσε στο χωριό του που τόσο αγάπησε, ενώ μια από τις τελευταίες του εμφανίσεις ήταν πέρσι στην εκδήλωση στα Χανιά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.