Πρέπει να δράσουμε τώρα για να αποφύγουμε τον πυρηνικό όλεθρο

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, και η εκτελεστική διευθύντρια της ICAN, Melissa Parke, γράφουν στο NEWS 24/7 για την ανάγκη στήριξης της Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων και την προσχώρηση της Ελλάδας σε αυτή.

Είναι τρομακτικό να συνειδητοποιούμε ότι ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων είναι σήμερα μεγαλύτερος από ποτέ. Μόνο φέτος, πέντε από τις εννέα χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα (Ρωσία, ΗΠΑ, Ισραήλ, Ινδία, Πακιστάν) εμπλέκονται σε συγκρούσεις ή σοβαρές αντιπαραθέσεις, έχουν καταρρεύσει σχεδόν πλήρως οι συμφωνίες ελέγχου των όπλων, βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών και έχει σημειωθεί ανησυχητική αύξηση των πυρηνικών απειλών και της αντίστοιχης ρητορικής.

Υπήρξαν ακόμη και αόριστες δηλώσεις από Ρώσους αξιωματούχους σχετικά με τη χρήση των λεγόμενων «τακτικών» πυρηνικών όπλων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και από Ισραηλινούς αξιωματούχους σχετικά με τη χρήση των πυρηνικών όπλων τους στη Γάζα.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι αμερικανικές πυρηνικές βόμβες που ρίχτηκαν στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, οι οποίες σκότωσαν 250.000 ανθρώπους και τραυμάτισαν πολλούς περισσότερους, σήμερα θα χαρακτηρίζονταν τακτικά πυρηνικά όπλα.

Ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων είναι ακόμη μεγαλύτερος από ό,τι στο παρελθόν και για έναν ακόμα λόγο. Λόγω της αυξανόμενης ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στα στρατιωτικά συστήματα, η οποία επιταχύνει τους πολέμους, μειώνει το χρόνο λήψης αποφάσεων σχετικά με τη χρήση πυρηνικών όπλων και αυξάνει την ευπάθεια των πυρηνικών συστημάτων σε κυβερνοεπιθέσεις.

Επιπλέον, οι ειδικοί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχουν προειδοποιήσει ότι η ταχεία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ενδέχεται να γίνει πιο έξυπνη από τον άνθρωπο μέσα σε 3-5 χρόνια, σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου ουσιαστικά εξωγήινα όντα θα έχουν τον έλεγχο όπλων που μπορούν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα.

Πρέπει λοιπόν να εξαλείψουμε τα πυρηνικά όπλα πριν να είναι αργά.

Φέτος, συμπληρώνονται 80 χρόνια από την πρώτη χρήση πυρηνικών όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Νέο Μεξικό, τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Είναι επίσης η 70ή επέτειος της Διάσκεψης των Δημάρχων των Πρωτευουσών που πραγματοποιήθηκε το 1955 στη Φλωρεντία της Ιταλίας, κατά την οποία ο δήμαρχος της Φλωρεντίας, Τζιόρτζιο Λα Πίρα, εκφώνησε την ιστορική ομιλία του, στην οποία αναφέρθηκε στην απειλή ενός πυρηνικού πολέμου και διεκδίκησε το δικαίωμα και το καθήκον των πόλεων να εργάζονται για την ειρήνη. Είναι λογικό να το κάνουμε αυτό, καθώς οι πόλεις είναι οι πρωταρχικοί στόχοι των πυρηνικών όπλων. Οι πόλεις και οι κωμοπόλεις διαθέτουν, επίσης, το επίπεδο διακυβέρνησης που βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες και θα βιώσουν από πρώτο χέρι την ανθρωπιστική, περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή που θα προκαλέσει οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων.

Οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων στην περιοχή αυτή, ακόμη και αν δεν έχει στόχο την Ελλάδα, θα είχε σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες, θα προκαλούσε περιβαλλοντική καταστροφή στη Μεσόγειο και οικονομικό χάος λόγω της διακοπής του εμπορίου.

Η Ελλάδα φιλοξενούσε αμερικανικά πυρηνικά όπλα και πολύ σωστά τα απομάκρυνε το 2001. Ωστόσο, η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ, το οποίο έχει αυτοανακηρυχθεί «πυρηνική συμμαχία». Σημειώνουμε ότι πρόκειται για πολιτική και όχι νομική δήλωση, καθώς η δέσμευση για πυρηνικά όπλα δεν αποτελεί μέρος του Καταστατικού του ΝΑΤΟ.

Δεν είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας ή των Ελλήνων πολιτών να υποστηρίζουν τη χρήση πυρηνικών όπλων από οποιαδήποτε χώρα, ακόμη και από τους συμμάχους της, καθώς αυτό καθιστά τη χώρα πυρηνικό στόχο και συμβάλλει στον υπαρξιακό κίνδυνο που θέτει σε όλη την ανθρωπότητα η συνεχιζόμενη ύπαρξη πυρηνικών όπλων. Καλούμε όλους να διαβάσουν τις τελευταίες επιστημονικές μελέτες σχετικά με το πώς ακόμη και ένας «περιορισμένος» πυρηνικός πόλεμος θα προκαλούσε πυρηνικό χειμώνα και το θάνατο δισεκατομμυρίων ανθρώπων από την πείνα.

Οι δεινόσαυροι δεν είχαν την επιλογή να αποφύγουν τον αστεροειδή που τους οδήγησε στην εξαφάνιση. Αλλά τα πυρηνικά όπλα δεν είναι μέρος του φυσικού κόσμου που είμαστε καταδικασμένοι να υποφέρουμε. Έχουμε δυνατότητα επιλογής, και μπορούμε να επιλέξουμε να εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή, εξαλείφοντας τα πυρηνικά όπλα.

Από όλες τις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, αυτή είναι η λιγότερο περίπλοκη. Οι άνθρωποι κατασκεύασαν τα πυρηνικά όπλα, οι άνθρωποι μπορούν να τα αποσυναρμολογήσουν. Το μόνο που απαιτείται είναι πολιτική βούληση και ηγεσία. Μέχρι στιγμής, αυτή η ηγεσία προέρχεται από πόλεις όπως η Αθήνα, την κοινωνία των πολιτών και τις χώρες, που υποστηρίζουν τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων (TPNW). Καλούμε την Ελλάδα να ενταχθεί στην πλειοψηφία των χωρών του πλανήτη, που υποστηρίζει τον διάλογο, τη διπλωματία και τον αφοπλισμό αντί της αντιπαράθεσης, της στρατιωτικοποίησης και της διάδοσης των πυρηνικών όπλων, και να σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας, για να μην έρθει το τέλος της.

***Στην Παγκόσμια Ημέρα για την Πλήρη Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων (26 Σεπτεμβρίου), ο Δήμος Αθηναίων, ως πόλη της ειρήνης και γενέτειρα της δημοκρατίας, και η Διεθνής Εκστρατεία για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων (ICAN), βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης, ενώνουν τις φωνές τους και καλούν την ελληνική κυβέρνηση να ενταχθεί στην πλειοψηφία των χωρών, που υποστηρίζουν τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων (TPNW).

Η TPNW είναι η πρώτη πολυμερής συνθήκη, που απαγορεύει συνολικά τα πυρηνικά όπλα και παρέχει ένα πλαίσιο, υπό το Διεθνές Δίκαιο, για την αποστρατιωτικοποίηση των πυρηνικά εξοπλισμένων χωρών, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, δίκαιο και επαληθεύσιμο τρόπο. Η συνθήκη παρέχει επίσης βοήθεια στις κοινότητες που έχουν πληγεί από τη χρήση και τις δοκιμές πυρηνικών όπλων και υποστηρίζει τον καθαρισμό των μολυσμένων περιβαλλόντων.

Ο Δήμος Αθηναίων, μαζί με άλλες 92 ελληνικές πόλεις, που αντιπροσωπεύουν το 35% του ελληνικού πληθυσμού, έχουν προσχωρήσει στην Έκκληση των Πόλεων της ICAN (ICAN’s Cities Appeal), στην οποία πόλεις σε κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα και σύμμαχες χώρες απορρίπτουν τα πυρηνικά όπλα και καλούν τις εθνικές τους κυβερνήσεις να προσχωρήσουν στην TPNW. Άλλες πρωτεύουσες χωρών του ΝΑΤΟ, που έχουν προσχωρήσει στην έκκληση αυτή, είναι η Ουάσιγκτον, το Παρίσι, το Βερολίνο και η Ρώμη.