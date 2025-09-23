Progressive Lab: Ένας νέος, σύγχρονος κόμβος σκέψης και προβληματισμού, είναι εδώ

Progressive Lab: Ένας νέος, σύγχρονος κόμβος σκέψης και προβληματισμού, είναι εδώΔιαβάζεται σε 3'
Τι είναι το think tank Progressive Lab. Ο σκοπός του και οι άνθρωποι που το απαρτίζουν. “Ξέρουμε ότι η αλλαγή ξεκινά με την κατανόηση της πραγματικότητας και οδηγεί σε λύσεις που ενδυναμώνουν τους πολίτες και ενισχύουν την Δημοκρατία”.
- 23 Σεπτεμβρίου 2025 10:13
Το Progressive Lab δημιουργήθηκε με έναν σκοπό. Την επανανοηματοδότηση των προοδευτικών θέσεων και προτάσεων που στοχεύουν στην οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική κινητική ανοδικότητα.
Πιστεύουμε ότι η Πρόοδος δεν είναι σύνθημα, αλλά καθημερινή επιλογή. Ότι η ευημερία των πολιτών προκύπτει από προοδευτικές μεταρρυθμίσεις σε θεσμούς και στοχευμένες παρεμβάσεις στις ευκαιρίες που παρέχονται στους πολίτες και όχι αποκλειστικά από τις δυνάμεις της αγοράς.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Progressive Lab φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εργαστήριο παραγωγής ιδεών και πολιτικών προτάσεων, ένα χώρο όπου η τεκμηρίωση και η τόλμη συνεργάζονται για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο ανθεκτική, πιο δυναμική, πιο συμπεριληπτική και πιο ανοιχτή στο μέλλον.
Στόχος μας είναι να γεφυρώσουμε τη γνώση με την πράξη, την επιστημονική τεκμηρίωση με την πολιτική εφαρμογή, ώστε να διαμορφωθούν προτάσεις πολιτικής που δίνουν απαντήσεις στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και ενισχύουν τη συμμετοχή στο νέο κοινωνικό και οικονομικό τοπίο.
Δίνουμε προτεραιότητα στη διατύπωση προτάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών: την επισφάλεια, τις κοινωνικές ανισότητες, την κλιματική κρίση, την τεχνητή νοημοσύνη, το δημογραφικό, το μεταναστευτικό.
Αγωνιούμε για την αποστασιοποίηση των πολιτών από τα κόμματα και την Πολιτική.
Ξέρουμε ότι η αλλαγή ξεκινά με την κατανόηση της πραγματικότητας και οδηγεί σε λύσεις που ενδυναμώνουν τους πολίτες και ενισχύουν την Δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή. Μπορούμε να το κάνουμε πράξη.
Οργανωτική Επιτροπή
- Παπαδόπουλος Γιώργος – Δικηγόρος, Πρόεδρος
- Γουρδομιχάλη Όλγα – Βιολόγος – Διδάκτωρ Νευροεπιστημών, Αντιπρόεδρος
- Βίλλιου Δήμητρα – Στέλεχος Επικοινωνίας & Στρατηγικής, Γενική
Γραμματέας
- Βαρελάς Σωτήριος – Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΠΕΙ, Μέλος
- Μαϊτός Νίκος – Πολιτικός Επιστήμων – Οικονομολόγος, Μέλος
- Σερέπας Θανάσης – Ηλεκτρονικός Μηχανικός – Επιχειρηματίας, Μέλος
- Ψυχής Πέτρος – Μαθηματικός – Επιχειρησιακός Ερευνητής, Μέλος
Συντονιστής Επιστημονικής Επιτροπής
- Σαχινίδης Φίλιππος – Οικονομολόγος
Επιστημονική Επιτροπή
- Αρβανίτη Ευγενία – Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών στη Διαπολιτισμικότητα και Ετερότητα στην Εκπαίδευση
- Βαβάτσικος Θάνος – Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ΔΠΘ
- Γαζή Αγγελική – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Καρατζογιάννη Αθηνά – Τακτική Καθηγήτρια Τεχνολογίας και Κοινωνίας, Πανεπιστήμιο Λέστερ
- Κοσμίδης Σπύρος – Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης
- Κουτεντάκης Φραγκίσκος – Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Κουτμερίδης Θοδωρής – Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Γλασκώβης
- Κουτσούρης Δημήτριος-Διονύσιος – Ομότιμος Καθηγητής, ΕΜΠ
- Μανιούδης Μανόλης – Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
- Μητράκος Θεόδωρος – Οικονομολόγος, Διευθυντής-Σύμβουλος, πρώην Υποδιοικητής Τράπεζας Ελλάδος
- Οικονομίδης Γιώργος – Καθηγητής, ΟΠΑ
- Πασσάς Αργύρης – Ομότιμος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Σούλτης Γεώργιος – Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας, Συνταξιούχος
- Τζάβαλης Ηλίας – Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ
- Χούτας Νίκος – Διδάκτορας Νεότερης Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Εκπαιδευτικός Κοινωνικών Επιστημών