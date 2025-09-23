Progressive Lab: Ένας νέος, σύγχρονος κόμβος σκέψης και προβληματισμού, είναι εδώ

Τι είναι το think tank Progressive Lab. Ο σκοπός του και οι άνθρωποι που το απαρτίζουν. “Ξέρουμε ότι η αλλαγή ξεκινά με την κατανόηση της πραγματικότητας και οδηγεί σε λύσεις που ενδυναμώνουν τους πολίτες και ενισχύουν την Δημοκρατία”.

Το Progressive Lab δημιουργήθηκε με έναν σκοπό. Την επανανοηματοδότηση των προοδευτικών θέσεων και προτάσεων που στοχεύουν στην οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική κινητική ανοδικότητα.

Πιστεύουμε ότι η Πρόοδος δεν είναι σύνθημα, αλλά καθημερινή επιλογή. Ότι η ευημερία των πολιτών προκύπτει από προοδευτικές μεταρρυθμίσεις σε θεσμούς και στοχευμένες παρεμβάσεις στις ευκαιρίες που παρέχονται στους πολίτες και όχι αποκλειστικά από τις δυνάμεις της αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Progressive Lab φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εργαστήριο παραγωγής ιδεών και πολιτικών προτάσεων, ένα χώρο όπου η τεκμηρίωση και η τόλμη συνεργάζονται για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο ανθεκτική, πιο δυναμική, πιο συμπεριληπτική και πιο ανοιχτή στο μέλλον.

Στόχος μας είναι να γεφυρώσουμε τη γνώση με την πράξη, την επιστημονική τεκμηρίωση με την πολιτική εφαρμογή, ώστε να διαμορφωθούν προτάσεις πολιτικής που δίνουν απαντήσεις στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και ενισχύουν τη συμμετοχή στο νέο κοινωνικό και οικονομικό τοπίο.

Δίνουμε προτεραιότητα στη διατύπωση προτάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών: την επισφάλεια, τις κοινωνικές ανισότητες, την κλιματική κρίση, την τεχνητή νοημοσύνη, το δημογραφικό, το μεταναστευτικό.

Αγωνιούμε για την αποστασιοποίηση των πολιτών από τα κόμματα και την Πολιτική.

Ξέρουμε ότι η αλλαγή ξεκινά με την κατανόηση της πραγματικότητας και οδηγεί σε λύσεις που ενδυναμώνουν τους πολίτες και ενισχύουν την Δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή. Μπορούμε να το κάνουμε πράξη.

Οργανωτική Επιτροπή

Παπαδόπουλος Γιώργος – Δικηγόρος, Πρόεδρος

Γουρδομιχάλη Όλγα – Βιολόγος – Διδάκτωρ Νευροεπιστημών, Αντιπρόεδρος

Βίλλιου Δήμητρα – Στέλεχος Επικοινωνίας & Στρατηγικής, Γενική

Γραμματέας

Γραμματέας Βαρελάς Σωτήριος – Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΠΕΙ, Μέλος

Μαϊτός Νίκος – Πολιτικός Επιστήμων – Οικονομολόγος, Μέλος

Σερέπας Θανάσης – Ηλεκτρονικός Μηχανικός – Επιχειρηματίας, Μέλος

Ψυχής Πέτρος – Μαθηματικός – Επιχειρησιακός Ερευνητής, Μέλος

Συντονιστής Επιστημονικής Επιτροπής

Σαχινίδης Φίλιππος – Οικονομολόγος

Επιστημονική Επιτροπή