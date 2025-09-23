Σακελλαρίδης για την υγεία του: Νομίζεις ότι είσαι άθικτος – Δεν ξέρεις από πού θα σου ‘ρθει

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του. «Δεν σου περνάει από το μυαλό ότι θα σε “χτυπήσει” κάτι».

Καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno ήταν σήμερα, Δευτέρα (23/9) ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την περιπέτεια που πέρασε πρόσφατα με την υγεία του.

«Είχα και ένα πρόβλημα υγείας το οποίο πήρε κάποια δημοσιότητα. Πολύς κόσμος μου μίλησε και μπήκε σε μία διαδικασία να ψάχνεται λίγο με την υγεία του, με τα καρδιολογικά του. Είναι μία φάση που χτυπούν κάποια καμπανάκια και τα “ακούς”. Έχω κόψει το τσιγάρο εδώ και 10 μέρες, έκανα κατάχρηση με το τσιγάρο. Νομίζω ότι δεν θα ξανακαπνίσω.

Νομίζεις πολλές φορές ότι είσαι άθικτος από κάποιες κακουχίες. Δεν σου περνάει από το μυαλό ότι θα σε “χτυπήσει” κάτι. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Πρέπει να προσέχουμε και να κάνουμε τις εξετάσεις μας, αλλά και να ακούμε το σώμα μας», είπε αρχικά ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ανέφερε στη συνέχεια: «Ένιωσα έναν πόνο, αλλά όχι κάτι “extreme”. Δεν μου ήταν γνώριμο, αλλά θα μπορούσες να πεις ότι είναι νευρόπονος ή μία θλάση. Θα μπορούσα να μην έχω πάει στον γιατρό. Το είπα στην Ράνια και η ίδια μου είπε να μην το συζητάω και να πάω.

Όταν είσαι υγιής, σκέφτεσαι ότι είσαι αλώβητος. Και είναι να ανοίξουμε και όλη την πολιτική κουβέντα, πόσο μεγάλη σημασία έχει και όλο το ΕΣΥ και το δημόσιο σύστημα και η δυνατότητα να πηγαίνουν να κάνουν εξετάσεις και να υπάρχει ανταπόκρισή και από γιατρούς που θα έχουν αξιοπρεπείς μισθούς και όρους εργασίας. Σε αυτόν τον τομέα τα πράγματα στην χώρα μας δεν πάνε καλά. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα γύρω σου είναι πολιτικά».