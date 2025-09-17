Σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων: Κοινωνική απαίτηση, ιστορική αναγκαιότητα

Η συζήτηση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων ανοίγει την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στην Ανατολική Αττική, με στόχο την κατάρτιση ενός ρεαλιστικού κυβερνητικού προγράμματος και την ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας.

Η ακρίβεια γονατίζει τους πολίτες. Τα εργασιακά δικαιώματα έχουν καταρρεύσει, προς τέρψιν των μεγάλων και ισχυρών που στηρίζουν την Νέα Δημοκρατία και κυρίως την οικογένεια Μητσοτάκη. Το έγκλημα των Τεμπών, τα μεγάλα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ και η συγκάλυψη που ακολούθησε, έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα.

Έχουν γίνει στάχτη τεράστιες εκτάσεις παρθένων δασών και καλλιεργήσιμης γης. Η καταστροφή αυτή οφείλεται (και συνεχίζεται) στην μη αξιοποίηση του πορίσματος Γκολντάμερ, στη μη μεταφορά προσοχής και πόρων προς την πρόληψη αλλά και στη συνεχή υποβάθμιση και υποστελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος. Επικοινωνιακή μόνον αξιοποίηση της Πολιτικής Προστασίας και του 112 και όχι ουσιαστική και σοβαρή ανάπτυξή της για την προστασία από τις καταστροφές.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία φέρουν ακέραια την ευθύνη για αυτή την κατάσταση σήψης και παρακμής που βιώνει η χώρα μας. Υπό αυτές τις συνθήκες, γεννιέται μια μεγάλη ιστορική αναγκαιότητα στην Ελλάδα, αυτή της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Ας προτάξουμε αυτά που μας ενώνουν για να ανατρέψουμε αυτή την υποβάθμιση της ζωής μας. Η ανατροπή και εκλογική επικράτηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία θα γίνει μόνο αν συνεργαστούμε προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας.

Η κοινωνία το απαιτεί. Ο διάλογος έχει ανοίξει. Πρέπει να επιταχύνουμε.

Στην Ανατολική Αττική, μια περιοχή που υποβαθμίζεται και έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από τις κυβερνητικές ανεπάρκειες, συνεχίζουμε τις προσπάθειες.

Σας καλούμε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 19.00, στο Οινοποιείο Πέτρου (Λεωφόρος Μαραθώνος 117, 15351, Παλλήνη), να συζητήσουμε για τις συγκλίσεις και τις προοπτικές της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων, με τελικό στόχο την κατάρτιση ενός ρεαλιστικού κυβερνητικού προγράμματος και την ήττα της Νέας Δημοκρατίας.

Εναλλακτική υπάρχει αρκεί ο κόσμος της εργασίας, των δικαιωμάτων, του πολιτισμού, της ειρήνης να διεκδικήσει ρόλο στο προσκήνιο.

Εισηγητές: