Πολιτική Γιώργος Γεραπετρίτης

Συνάντηση Γεραπετρίτη με την Παλαιστίνια ΥΠΕΞ την Τρίτη

Με την υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστίνης Βαρσέν Αγκαμπεκιάν Σαχίν πρόκειται να συναντηθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης την Τρίτη (14/10).

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί αύριο, Τρίτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 μ.μ., με την Παλαιστίνια υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων Βαρσέν Αγκαμπεκιάν Σαχίν (Varsen Aghabekian Shahin), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν, στις 02:00 μ.μ., δηλώσεις των δύο υπουργών προς τον Τύπο.

