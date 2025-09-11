Συνάντηση Κουτσούμπα με εργαζομένους της ΔΕΘ: “Όχι στα σχέδια ενίσχυσης του μεγάλου κεφαλαίου”

Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα μετά τη συνάντηση με το ΔΣ και το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΘ.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ, αποτελούμενη από τους Αναστάσιο Τζήκα, Πρόεδρο και Δρ. Κυριάκο Ποζρικίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και με εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων και συγκεκριμένα τους Παναγιώτη Χατζηιωάννου, Πρόεδρο, Κουρκουρίδη Δημήτρη, αντιπρόεδρο και Κατερίνα Τραπτσιώνη ταμία.

Εκ μέρους του ΚΚΕ στις συναντήσεις συμμετείχαν ακόμα οι Θεανώ Καπέτη, Γιάννης Δελής, Λεωνίδας Στολτίδης και οι εκλεγμένοι με Λαϊκή Συσπείρωση στον Δήμο και την Περιφέρεια Βασιλης Τομπουλίδης και Σωτήρης Αβραμόπουλος.

Μετά τις συναντήσεις ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση, όπως πάντα, καταρχάς με το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΘ και σε συνέχεια με το σωματείο των εργαζόμενων της ΔΕΘ, στα πλαίσια της επίσκεψής μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Επισημάναμε, αφού ενημερωθήκαμε, τις ανησυχίες μας για τα νέα πρότζεκτ και τα νέα σχέδια που αφορούν τη ΔΕΘ και τον χώρο τον συγκεκριμένο εδώ. Τονίσαμε την πάγια θέση του ΚΚΕ για αναγκαιότητα ύπαρξης μητροπολιτικού πάρκου με πολλές, πολλαπλές πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες για τον λαό της Θεσσαλονίκης, τους εργαζόμενους, τους νέους με αρκετό πράσινο στο κέντρο της πόλης και βεβαίως με διεύρυνση αυτού του χώρου και όμορους χώρους που είναι διαθέσιμοι, όπως, για παράδειγμα, είναι το Γ’ Σώμα Στρατού που μπορεί να μεταφερθεί αλλού, το ΝΑΤΟϊκό στρατηγείο που δεν χρειάζεται να είναι μέσα στον ιστό και στο κέντρο της πόλης και μια σειρά τέτοια ζητήματα και θέσεις που έχουμε πάγια ως ΚΚΕ.

Ταυτόχρονα επισημάναμε την αναγκαιότητα, όσον αφορά την εμπορική δραστηριότητα, να ενισχυθούν κυρίως οι μικροί επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι το κύριο ζητούμενο εδώ, και όχι αυτό που είναι στρατηγική και επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης σήμερα και με τις νέες προτάσεις της. Φοβόμαστε για ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου, κάποιων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, διεθνικών και πολυεθνικών μονοπωλίων και ομίλων. Και σε αυτήν την κατεύθυνση βεβαίως στηρίζουμε και την πρόταση των εργαζόμενων να εκφράζονται στο διοικητικό συμβούλιο οι παραγωγικοί φορείς, κυρίως οι μαζικοί λαϊκοί φορείς της Θεσσαλονίκης και να έχουν αποφασιστικό ρόλο σε αυτό και όχι βέβαια να έρθει μια διορισμένη δοτή διοίκηση απ’ το υπερταμείο ή απ’ οπουδήποτε αλλού, η οποία θα υπηρετεί συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, επιδιώξεις κυβερνητικές της σημερινής ή όποιας αστικής κυβέρνησης αύριο”.