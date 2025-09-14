ΣΥΡΙΖΑ: “Επικοινωνιακή φούσκα” το κυριακάτικο μήνυμα Μητσοτάκη

Μετωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να δώσει λύσεις σε ακρίβεια, δημογραφικό και σχολεία.

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή την εβδομαδιαία ανασκόπησή του, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για “επικοινωνιακές φούσκες” και αντιφατικές πολιτικές τόσο στην οικονομία όσο και στην ενέργεια.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για νέα σχολική χρονιά με κενά και συγχωνεύσεις, για εξωτερική πολιτική που “υποκαθίσταται” από τα συμφέροντα ενεργειακών κολοσσών, αλλά και για αδιέξοδη στρατηγική απέναντι στην ακρίβεια και το δημογραφικό.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

Η πραγματικότητα για τη νέα σχολική χρονιά δυστυχώς έχει τα εξής χαρακτηριστικά: κενά για άλλη μια χρονιά σε θέσεις εκπαιδευτικών, κλείσιμο σχολείων, συγχωνεύσεις τμημάτων και ταυτόχρονα μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τμήμα με βάση τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία της χώρας έχει υποκατασταθεί από τη στρατηγική κολοσσών εξορύξεων πετρελαιοειδών. Τι διασφαλίζει όμως τη χώρα και τα συμφέροντά της, αν οι μεγάλοι ενεργειακοί κολοσσοί και τα γεωπολιτικά συμφέροντα που βρίσκονται πίσω τους πιέσουν για λύσεις, διευθετήσεις ή συμφωνίες που δεν απηχούν το πνεύμα και το γράμμα του διεθνούς δικαίου;

Ένα δεύτερο ερώτημα αφορά τον απολογισμό από το 2019 ως σήμερα για τα ήδη αδειοδοτημένα γειτονικά οικόπεδα ερευνών νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Ποιες ενέργειες έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη από τότε έως σήμερα και πόσο αξιόπιστη είναι όταν έχει να παρουσιάσει μόνο ανεκπλήρωτες μεγαλοστομίες;

Το τρίτο όμως και πιο βασικό ερώτημα για τη χώρα και την περιοχή μας είναι αν προχωράμε με τα ορυκτά καύσιμα ή όχι. Δεν γίνεται και πράσινες πολιτικές και εξορύξεις, δεν γίνεται και κλιματική ουδετερότητα και εξορύξεις. Αν η χώρα εκτιμά ότι η κλιματική αλλαγή είναι η μεγάλη πρόκληση της εποχής μας, αν εκτιμούμε ότι οι συνέπειες είναι αναντίστρεπτες και καταστροφικές για την κοινωνία και την οικονομία, πρέπει να πάρουμε τις ανάλογες αποφάσεις. Είναι «πράσινος» πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης ή ενίοτε γίνεται και μαύρος;

Όλοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι «παροχές Μητσοτάκη στη ΔΕΘ» δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια μεγάλη επικοινωνιακή φούσκα που θα την συμπαρασύρει, δυστυχώς, η εκρηκτική ακρίβεια τους επόμενους μήνες.

Ήδη οι πρώτες μετρήσεις της κοινής γνώμης είναι σαφείς: ο κ. Μητσοτάκης αδυνατεί να πείσει ακόμα και τους ψηφοφόρους της ΝΔ στις ευρωεκλογές του 2024 ότι μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια. Η χώρα χρειάζεται άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής. Μικρότερα πλεονάσματα, φορολογία στα υπερκέρδη των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας – πετρελαιοειδών και τραπεζών, σύγκρουση με τα καρτέλ, στεγαστική πολιτική με προτεραιότητα την κατοικία, μείωση έμμεσων φόρων που είναι οι πιο άδικοι φόροι και στοχευμένες κοινωνικές παροχές για να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών. Αυτό είναι το σχέδιο της Προοδευτικής Ελλάδας που παρουσίασε ο Σωκράτης Φάμελλος στη ΔΕΘ.

Το δημογραφικό είναι το μεγάλο ζήτημα της χώρας. Οι δείκτες στο δημογραφικό χειροτερεύουν καθημερινά, κι αυτό είναι αναμενόμενο με αυτή την πολιτική που σπρώχνει στα όριά τους εργαζόμενους και κοινωνικές παροχές. Είναι δυνατόν ένας εργαζόμενος που θα εργάζεται για 13 ώρες ημερησίως να μπορέσει να χτίσει οικογενειακή ζωή;

Αυτά τα μέτρα που προωθεί ο κ. Μητσοτάκης χωρίς μνημόνια, δεν τα διανοήθηκε ούτε ο Τόμσεν στα πιο σκληρά χρόνια του μνημονίου. Χρειάζεται μια συνολική πολιτική για να αντιμετωπιστεί η δημογραφική κάμψη της χώρας και ο κ. Μητσοτάκης ούτε θέλει ούτε μπορεί, γιατί απλά έχει άλλες προτεραιότητες.