ΣΥΡΙΖΑ για φωτιές: Η κατάσβεση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ήρωες πυροσβέστες

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την κόλαση φωτιάς που μαίνεται σε Αχαΐα, Χίο και άλλες περιοχές.

Στον πύρινο εφιάλτη τον οποίο βιώνουν σήμερα Αχαΐα, Χίος, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Αιτωλοακαρνανία αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, όσο οι φωτιές καίνε ανεξέλεγκτα και ολόκληροι οικισμοί και εκτάσεις βρίσκονται στο έλεός τους.

“Αυτές τις ώρες η προτεραιότητα είναι η στήριξη των ανθρώπων που επιχειρούν στα μέτωπα, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τους αστυνομικούς, τους εργαζομένους στους ΟΤΑ και την Πολιτική Προστασία.

Και για να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης απαιτείται η μέγιστη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και άρτιος επιχειρησιακός συντονισμός”, αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος, τονίζοντας πως αυτές τις ώρες “μόνος στόχος είναι η κατάσβεση και η στήριξη των πληττόμενων πολιτών“.

Κλείνοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε την ανάγκη για πολιτική πρόληψης, καθώς όπως σημειώνει “η κατάσβεση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ήρωες πυροσβέστες σε απανωτές επιφυλακές και υπερωρίες εξουθενωμένους, παρά την αύξηση του προσωπικού που διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία το Υπουργείo. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι οι φωτιές ‘σβήνονται τον χειμώνα’ με πρόληψη. Και στην πρόληψη υστερούμε τρομακτικά”.