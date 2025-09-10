Σωκράτης Φάμελλος στη ΔΕΘ: Ο κ. Μητσοτάκης δεν βρήκε μία λέξη να πει για την ακρίβεια

Σφοδρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ομιλία που πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη (10/09) στο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Πυρά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος, επικεντρώνοντας την ομιλία του από τη 89η ΔΕΘ στο εργασιακό νομοσχέδιο, που προβλέπει την επιβολή 13ωρης εργασίας στους εργαζόμενους, τη Δημόσια Υγεία και Παιδεία, τα σκάνδαλα, με πρόσφατο αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στο έγκλημα των Τεμπών, που ως σήμερα δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη.

“Για μια καλύτερη και δικαιότερη Ελλάδα, για μια Προοδευτική Ελλάδα, όπου οι εργαζόμενοι δεν θα χρειάζεται να εργάζονται 13ωρα για να επιβιώνουν, αλλά θα μπορούν να ζουν καλά και ποιοτικά, με 8ωρη εργασία, όπου οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να έχουν στην άκρη χρήματα για μια έκτακτη ανάγκη, αλλά θα εμπιστεύονται το ΕΣΥ και θα βρίσκουν γιατρό και σύγχρονες υποδομές Υγείας και Πρόνοιας όπου και αν βρίσκονται”, παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση στο στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην 89η ΔΕΘ.

“Για μια Προοδευτική Ελλάδα, όπου η σχολική χρονιά δεν θα ξεκινά με ελλείψεις και ταλαιπωρία εκπαιδευτικών, κλείσιμο σχολείων από τη μία και ασφυκτικά πολυπληθείς τάξεις για να γίνονται συγχωνεύσεις από την άλλη και όπου δικαίωμα στην ανώτατη εκπαίδευση θα έχουν όλοι και όχι μόνο όσοι μπορούν να πληρώσουν τα δίδακτρα των κολλεγίων του κυρίου Μητσοτάκη”, είπε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:

“Μία Προοδευτική Ελλάδα για όλα τα παιδιά της”

“Μία Προοδευτική Ελλάδα θα στηρίζει την επιστήμη, την έρευνα, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες χωρίς κομματικά γυαλιά και σκοτεινούς στρατούς στα υπουργεία, με ισοτιμία και διαφάνεια και όχι αναπαραγωγή του πελατειακού κράτους, που φιμώνει τους ανθρώπους της επιστήμης και του πνεύματος και ταπεινώνουν τις αξίες της κοινωνίας μας.

Μία Προοδευτική Ελλάδα, που θα είναι δίκαιη για όλα τα παιδιά της, που θα έχουν δικαίωμα στην πρόοδο χωρίς να χρειάζονται κομματικό μέσο για να βρουν δουλειά, να πάρουν επιχορήγηση ή να βρουν χειρουργείο. Και οι επιδοτήσεις θα πιάνουν τόπο για νέες καλές δουλειές και δεν θα χάνονται σε σκάνδαλα διαφθοράς και διαπλοκής, είτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε άλλα πολλά που εξελίσσονται. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα σήμερα, ας μην κρυβόμαστε.

Μία Προοδευτική Ελλάδα που θα είναι ισχυρή και ισότιμη σε μία δυνατή και ενιαία Ευρώπη, που θα έχει στρατηγική Ειρήνης και Προόδου για τους πολίτες της, με ενιαία και αυτόνομη πολιτική ασφάλειας, που θα πρωτοπορεί στην Καινοτομία και στον Πολιτισμό και δεν θα υποκλίνεται στις ορέξεις των πολυεθνικών, μεγαλώνοντας τις ανισότητες και τη λιτότητα στρεφόμενη τώρα στην απαράδεκτη οικονομία του πολέμου και του ReArmEU.

Σε ένα δύσκολο και δυσοίωνο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον δεν έχουμε το δικαίωμα να παραμείνουμε αδρανείς, βολεμένοι σε κάποια ατομική λύση.

Η Ελλάδα έχει ανάγκη στρατηγικής και αλλαγής του παραγωγικού και πολιτικού μοντέλου.

Και η ευθύνη να σταματήσουμε τον κατήφορο και να προοδεύσει η Ελλάδα είναι σε όλες και όλους.

Η Προοδευτική Ελλάδα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προϋποθέτει μια ισχυρή Πολιτεία που θα έχει σχέδιο, θα αξιοποιεί την Επιστήμη και την Καινοτομία, και θα παρέχει σε όλους και όλες την δυνατότητα της προόδου.

-Θα εξασφαλίζει και θα ενισχύει τα δημόσια αγαθά.

-Θα ενδυναμώνει τη Δημοκρατία και τους θεσμούς της.

-Θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ισοτιμία, που έχουν πληγεί σήμερα στη χώρα μας. Με κοινωνική δικαιοσύνη σε ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος.

-Θα ελέγχει και θα ρυθμίζει την αγορά, στηρίζοντας τον πλουραλισμό και την αποκέντρωση στην οικονομία, κρατώντας για την Πολιτεία τη δυνατότητα παρέμβασης σε κρίσιμους κλάδους, ιδιαίτερα σε κλάδους ολιγοπωλιακούς,

-θα ενισχύει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα,

-θα προστατεύσει τους εργαζόμενους,

-θα βάζει φρένο στην ασυδοσία των ολιγοπωλίων και των καρτέλ,

-θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια,

-θα βάλει τέλος στη διαφθορά, στα σκάνδαλα και στα ρουσφέτια που έχουν γίνει καθημερινότητα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και θα επαναφέρει τη Δικαιοσύνη.

-Που θα έχει δημόσια πολιτική στέγης, δημόσια πολιτική νερού και ενέργειας, δημόσια πολιτική προσβασιμότητας και στήριξης των ακριτικών περιοχών.

-Και θα διαχειρίζεται το μοναδικό και πολύτιμο ελληνικό περιβάλλον χωρίς να το υπερκαταναλώνει και να το φθείρει.

“Συλλογική απόφαση για μια προοδευτική κοινωνική συμφωνία”

Αυτή η πολιτική πρόταση είναι πρώτα από όλα δίκαιη, αλλά και σύγχρονη. Και για τον λόγο αυτό, μπορεί να επαναφέρει και την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία στην Πολιτική.

Θα επαναφέρει το Οξυγόνο που έχει στερήσει ο κ. Μητσοτάκης από την ελληνική κοινωνία.

Όμως απαιτεί από όλους και όλες μας να πάρουμε μία συλλογική απόφαση. Να ανατρέψουμε κακώς κείμενα και να στηρίξουμε μία προοδευτική κοινωνική συμφωνία, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο”.

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στο έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι “με τη δουλειά μας βγάλαμε την Ελλάδα από τη χρεοκοπία, από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια, με ισχυρό κοινωνικό κράτος, με καθαρούς ρυθμούς ανάπτυξης και με ανοιχτό διάδρομο για να έρθουν καλύτερες μέρες και τώρα πρέπει να την πάμε πιο μπροστά, με άλλα επίδικα μπροστά μας, άλλες προκλήσεις και σε ένα διαφορετικό κόσμο”.

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι “αντί να εκμεταλλευθεί την παρακαταθήκη που του αφήσαμε για να υλοποιήσει πολιτικές προς όφελος του λαού, εφαρμόζει το καταστροφικό σχέδιο Πισσαρίδη, που προβλέπει περιορισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, συμπίεση της εργασίας, αδυναμία να τα βγάλουν πέρα οι οικογένειες, αλλά κέρδη για τους μεγάλους και τους λίγους φίλους του”.

“Ο κ. Μητσοτάκης υλοποιεί μια άδικη πολιτική”

Αναφερόμενος στην ομιλία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ είπε ότι “από αυτό εδώ το βήμα, επιβεβαίωσε ότι παραμένει αμετακίνητος και αμετανόητος, στην ίδια πολιτική, στην ίδια ταξική και – επιτρέψτε μου να το πω – τοξική πολιτική. Δεν είπε λέξη για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια που γονατίζει και νοικοκυριά και επιχειρήσεις και ποτίζει τα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων, των καρτέλ. Δεν είπε λέξη για το χαμηλό εισόδημα μισθωτών, συνταξιούχων και μικρομεσαίων και τη χαμηλή αγοραστική δύναμη. Δεν είπε τίποτα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγρότες, το παραγωγικό σχέδιο και την παραγωγικότητα της χώρας.

Συνέχισε το ίδιο σχέδιο εξαπάτησης της ελληνικής κοινωνίας όπως κάνει από το 2019, αλλά και από πριν για να πάρει την εξουσία.

Γιατί είναι εξαπάτηση να ανακοινώνει φοροαπαλλαγές εκ των υστέρων, επειδή πιέζεται δημοσκοπικά”.

“Ο κ. Μητσοτάκης υλοποιεί μια άδικη πολιτική. Ο πλούτος που παράγεται στη χώρα κατανέμεται άδικα και αυτό δεν είναι ούτε τυχαίο, ούτε φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο οι κοινωνικές ανισότητες όπως μας έχει πει στο παρελθόν. Είναι πολιτική επιλογή μίας άδικης δεξιάς κυβέρνησης. Αυτά τα έξι χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ, έχει εφαρμοστεί μια πολιτική που έχει εισφέρει δισεκατομμύρια υπερκερδών σε ελάχιστους σε βάρος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας”, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

“Δεν είπε λέξη για την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης”

Κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη πως “δεν βρήκε μία λέξη να πει για την ακρίβεια στα ράφια και για τη φορολόγηση των καρτέλ, έκανε το ανήξερο – ακόμα μια φορά – για την ευρωπαϊκή οδηγία που καλεί τη χώρα μας να μειώσει τους έμμεσους φόρους, γιατί δεν έχει την πολιτική βούληση να τους μειώσει”.

“Η σημερινή κατάσταση δεν διορθώνεται, απαιτεί ανατροπές, μας αξίζει μία άλλη Ελλάδα, μία Προοδευτική Ελλάδα”, τόνισε και όσον αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε: “Αλλάξαμε ως κόμμα, αλλά δεν χάσαμε την ταυτότητά μας και την προσήλωση στην κοινωνική δικαιοσύνη, στη δημοκρατία και στην πρόοδο.

Στόχος μας δεν είναι η κομματική επιβίωση, αλλά να επιτελέσουμε το δημοκρατικό και ηθικό καθήκον μας και απέναντί σας και απέναντι στις επόμενες γενιές. Και απέναντι στις αξίες της Προοδευτικής Παράταξης και στο έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα το 2015-2019. Το Συνέδριό μας επικύρωσε τις αλλαγές που ενέκρινε και η βάση του κόμματός μας με την εκλογή μου. Και με εξωστρέφεια, με ειλικρινή ουσιαστικό διάλογο, επεξεργαστήκαμε μία ολοκληρωμένη πρόταση για την Προοδευτική Ελλάδα, που έχουμε ήδη συζητήσει με δεκάδες φορείς πλατιάς κοινωνικής εκπροσώπησης σε όλη την Ελλάδα. Γιατί η επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προϋποθέτει εξωστρέφεια, συλλογικότητα, συμμετοχή στα αγώνες της κοινωνίες”.

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ο κ. Φάμελλος διατύπωσε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με προτάσεις:

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και μια δίκαιη φορολογική πολιτική

Μηδενικό ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα για 1 χρόνο και στη συνέχεια αναμόρφωση του ΦΠΑ με ένταξη των τροφίμων στη χαμηλή κατηγορία και προοδευτική μείωση συντελεστών ΦΠΑ.

Πλήρης επαναφορά του καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Αιγαίου.

Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο της ΕΕ.

Φορολόγηση των υπερκερδών στα καρτέλ των τραπεζών, της ενέργειας και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Βάζουμε τέλος στην ασυδοσία των καρτέλ που λειτουργούν εις βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας. Μόνο μέσα στην τελευταία 5ετία οι τράπεζες, που είχαν 4,7 δισεκατομμύρια κέρδη το 2024, έκλεισαν 450 καταστήματα από την περιφέρεια.

Τιμαριθμοποίηση φορολογίας.

Ένταξη στην κλίμακα φορολογίας των μερισμάτων.

Μετατροπή του ΕΝΦΙΑ σε Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, ώστε να ωφεληθεί η μικρή ιδιοκτησία.

Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων.

Αφορολόγητο και για τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μείωση της προκαταβολής φόρου στο μισό για όλους.

Αύξηση του ορίου τζίρου για ένταξη στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων του ΦΠΑ, από 10.000 σε 30.000 ευρώ.

Σύσταση Δημόσιας πλατφόρμας ως παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Απλοποίηση της ψηφιακής γραφειοκρατίας.

Στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και των συνεταιρισμών.

Έλεγχος και διακοπή των υπερκερδών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και διύλισης, με θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους.

Δημόσια ΔΕΗ, με ρυθμιστικό ρόλο συγκράτησης τιμών και δημόσιες επενδύσεις αποθήκευσης και δικτύων.

Μόνιμο ετήσιο πρόγραμμα “Εξοικονομώ” για νοικοκυριά και επιχειρήσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Κατά προτεραιότητα άδειες ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή και ενεργειακές κοινότητες.

Για το Ιδιωτικό Χρέος

Νέα ρύθμιση 120 δόσεων με διαγραφή τόκων, προσαυξήσεων και κεφαλαίου κατά περίπτωση, με άμεση αποδέσμευση λογαριασμών.

Ειδική πρόνοια για όσους βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης.

Επίσπευση διαδικασιών εξωδικαστικού.

Προστασία της πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης.

Αύξηση του ορίου του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού που νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ στα 1.750 ευρώ.

Ενίσχυση της ρευστότητας

Ενίσχυση της παρουσίας του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα, ώστε να έχει ρυθμιστικό ρόλο στον ανταγωνισμό προς όφελος των πολλών, που αποκλείονται.

Ενίσχυση του θεσμού των Ταμείων Μικροπιστώσεων, της Αναπτυξιακής τράπεζας και των Συνεταιριστικών τραπεζών.

Δημιουργία Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης για επενδύσεις καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα στην περιφέρεια, με προϋπόθεση τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Για την ενίσχυση του εισοδήματος

Κάλυψη του 80% των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα από Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων της ΝΔ.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.

Επέκταση κατά δύο μήνες του επιδόματος ανεργίας σε επισιτισμό και τουρισμό.

Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών και καταπολέμηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων.

Και, προφανώς, ούτε κουβέντα για 13ωρη εργασία.

Για τους Συνταξιούχους:

Επαναφορά 13ης σύνταξης, ενσωμάτωση προσωπικής διαφοράς και κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης.

Καμία συζήτηση για αλλαγή ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Κάλυψη φαρμακευτικής δαπάνης των χαμηλοσυνταξιούχων του ΟΓΑ.

Δημόσια Καθολική Υγεία με:

Αύξηση της χρηματοδότησης με στόχο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 7,5% του ΑΕΠ στην 4ετία.

Διπλασιασμός των καθαρών αποδοχών των γιατρών ΕΣΥ και αύξηση των αποδοχών του μη ιατρικού προσωπικού.

Προκήρυξη 15.000 νέων μόνιμων θέσεων και μονιμοποίηση των συμβασιούχων και επικουρικών.

Κατοχύρωση της πλήρους & αποκλειστικής Απασχόλησης στο ΕΣΥ.

Ένταξη όλων των υγειονομικών στα ΒΑΕ.

Δημόσια πολιτική για το φάρμακο.

Για την Παιδεία:

Αύξηση της χρηματοδότησης της Παιδείας στο 5% του ΑΕΠ στην 4ετία.

Μόνιμοι διορισμοί για πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, με ενίσχυση της ειδικής αγωγής.

Κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα των Πανεπιστημίων, και αναβάθμιση τους με κατάργηση των ιδιωτικών ΑΕΙ, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

Διπλασιασμός του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ.

14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο έως το Λύκειο με την ένταξη όλων των υπαρχόντων τύπων λυκείων.

Μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών/τριων σε 20 ανά τμήμα.

Διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια με ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά των αποφοίτων των ΕΠΑΛ.

Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια.

Στεγαστική πολιτική

Η πολιτική στέγης γίνεται δημόσια πολιτική με:

Προστασία της α’ κατοικίας.

Ρύθμιση των αυξήσεων και της διάρκειας των μισθώσεων.

Κατασκευή/ανακατασκευή κοινωνικής κατοικίας σε όλη τη χώρα με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με στόχο τη διάθεση 15.000 νέων κατοικιών το χρόνο, μέχρι να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Κάλυψη στεγαστικών αναγκών δημόσιων λειτουργών και πλήρης κάλυψη στέγης για πρωτοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς και γιατρούς σε νησιά, ορεινές και ακριτικές περιοχές για την πρώτη 3ετία.

Εθνικό πρόγραμμα Φοιτητικής Στέγης.

Ρύθμιση και έλεγχος της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η κοινωνική πολιτική απαιτεί βαθιά μεταρρύθμιση και δικτύωση των κοινωνικών δομών με καινοτόμα εργαλεία.

Στόχος μας ένα Νέο Κοινωνικό Εισόδημα που εξασφαλίζει το επίπεδο μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης, πάνω από τα όρια φτώχειας, με παροχές για τη μητέρα, για το παιδί, τα άτομα με αναπηρία, τον ηλικιωμένο και τον άπορο.

Επίδομα μητρότητας στις εποχικά εργαζόμενες μητέρες.

Ολοκληρωμένη και αποτελεσματική πολιτική για τα άτομα με αναπηρία.

Για εμάς, το κοινωνικό κράτος είναι επένδυση στον άνθρωπο.

Αγροτική οικονομία

Απαιτούμε να επιστραφούν οι επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα και να δοθούν στους πραγματικούς, τίμιους αγρότες, όπως και να πληρώσουν παραδειγματικά όσοι ευθύνονται για το σκάνδαλο.

Προτείνουμε έναν νέο ΟΠΕΚΕΠΕ με εξυγίανση των ενισχύσεων, διαφάνεια με ενίσχυση σε εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνολογικά μέσα.

Αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής με τη μείωση του ΦΠΑ, ειδικό αγροτικό τιμολόγιο ενέργειας, θέσπιση ανώτατου περιθωρίου μεικτού κέρδους στους τομείς αγροτικών εφοδίων και φυτοφαρμάκων.

Πάταξη ελληνοποιήσεων.

Ειδικά κίνητρα στους αγρότες και κτηνοτρόφους για την αυτοπαραγωγή ενέργειας.

Ουσιαστική στήριξη της Πολιτείας στους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και άμεση, επαρκής και ακατάσχετη αποζημίωση των κτηνοτρόφων.

Αποκατάσταση ζωικού κεφαλαίου (deminimis) στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Αναβάθμιση της κτηνοτροφίας και έλεγχος της βιοασφάλειας και παραβατικών συμπεριφορών με άμεσο διπλασιασμό των στελεχών κτηνιατρικών υπηρεσιών με σύγχρονα εργαλεία και αναθεώρηση του εφαρμοζόμενου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

Εκσυγχρονισμός της υπαίθρου με δημόσια εγγειοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά έργα και αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Απόρριψη κάθε σκέψης ιδιωτικοποίησης της άρδευσης.

Η στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων και ιδιαίτερα νέων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μην ερημώσει η ύπαιθρος και οι νέες και οι νέοι να μείνουν και προκόψουν στον τόπο τους. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος διαπραγμάτευσης της νέας ΚΑΠ με αυξημένο προϋπολογισμό και σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγικότητα.

Μεταρρυθμίσεις με πράσινο αποτύπωμα

Δημόσιο Νερό.

Χωρικός Σχεδιασμός.

Αλλαγή συγκοινωνιακού μοντέλου με προτεραιότητα στις σιδηροδρομικές υποδομές.

Κυκλική Οικονομία, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, και όχι ιδιωτικοποίηση και καύση απορριμμάτων.

Κλιματική ανθεκτικότητα, δημόσια πολιτική με πρόληψη πυρκαγιών πλημμυρών.

Δύο Εθνικά Σχέδια Βιωσιμότητας της χώρας, που δεν θα είναι ευκαιριακά και προς κομματική εκμετάλλευση: Εθνικό σχέδιο για τη δημογραφική κρίση που πρέπει να αλλάξει όλες τις δημόσιες και αναπτυξιακές πολιτικές. Εθνικό σχέδιο για την περιφερειακή ανάπτυξη και την Αυτοδιοίκηση που διαπερνά όλες τις τομεακές πολιτικές.

Ειδικότερα για τη νησιωτική πολιτική, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, τιμώντας τον Νεκτάριο Σαντορινιό, κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρωμένη στρατηγική, αναγνωρίζοντας και το προσωπικό του αποτύπωμα στο Μεταφορικό Ισοδύναμο.

Για τη Θεσσαλονίκη

Ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη κατέθεσε τρεις προτάσεις:

Το σχέδιο ανθεκτικότητας της πόλης ιδιαίτερα στην αντιπλημμυρική προστασία.

Το σχέδιο Κοινωνικής Κατοικίας και Φοιτητικής Στέγης.

Τη Μητροπολιτική διοίκηση της πόλης και Ρυθμιστικού Σχεδίου.

Πρότεινε να συμφωνήσουν όλοι και να απαιτήσουν την κήρυξη του χώρου εκτέλεσης των αγωνιστών στο Επταπύργιο, ως χώρο ιστορικής μνήμης.

“Απαιτείται πολιτική αλλαγή το συντομότερο”

“Το σχέδιο μας για μια Προοδευτική Ελλάδα είναι ένα σχέδιο για μια δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία, διότι χωρίς δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι σταθερή ούτε η δημοκρατία και για τον λόγο αυτό, απαιτείται πολιτική αλλαγή το συντομότερο. Όμως δεν χρειαζόμαστε καλύτερο διαχειριστή. Πρέπει να αλλάξουμε ρότα”, είπε ο κ./ Φάμμελος και πρόσθεσε:”Η απάντησή μας εμπνέεται και τροφοδοτείται από τις αξίες και τους αγώνες της Αριστεράς και της Δημοκρατίας. Ούτε φυσικά η λύση βρίσκεται σε δήθεν αντισυστημικές δυνάμεις που λειτουργούν σαν βαλβίδα εκτόνωσης της κοινωνικής οργής, αλλά δεν δίνουν λύσεις στα προβλήματα. Γιατί δεν έχουν πρόγραμμα ούτε εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κοινωνίας”.

“Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει στις προοδευτικές συγκλίσεις”

“Αυτό είναι το κράτος Μητσοτάκη: στην επικοινωνία εκσυγχρονισμός και αστική ευγένεια και από πίσω παρακράτος. Αλλά ας το ξέρουν: η Δημοκρατία δεν είναι τσιφλίκι τους!

Η Δημοκρατία ανήκει στον λαό, και ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά!”, είπε και συνέχισε: “Όμως για να νικήσουν η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει περιθώριο για αμφισημίες ούτε για καθυστερήσεις και προσωπικές στρατηγικές. Χρειάζεται καθαρή στάση: Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πιστεύει στις προοδευτικές συγκλίσεις. Είχαμε αρνήσεις -κάποιες για μένα ανεξήγητες-, είχαμε και καλές συνεργασίες. Και εφόσον η κοινωνική αναγκαιότητα είναι η πολιτική αλλαγή και η Προοδευτική Προοπτική, πρέπει ο καθένας και η καθεμία να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.

Δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις από μια δεξιά βουτηγμένη στα σκάνδαλα και από μια Αριστερά που δίνει μάχη για διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Και πρέπει όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να μιλήσουν ξεκάθαρα. Θα επιλέξουν να είναι μέρος της λύσης ή μέρος του προβλήματος; Η κοινωνία απαιτεί ξεκάθαρες απαντήσεις. Γιατί η σταθερότητα που πρεσβεύει ο κύριος Μητσοτάκης είναι η σταθερότητα της καρέκλας του για να είναι ασταθείς και ανασφαλείς οι ζωές των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Από μεγάλα λόγια έξι χρόνια χορτάσαμε. Τα λεφτόδεντρα είναι μόνο για πολύ λίγους και μοιράζονται από το Μαξίμου.

Εφόσον όμως οι ηγεσίες το αρνούνται ή το καθυστερούν, η δική μας επιλογή είναι να απευθύνουμε αυτή την πρόταση κοινωνικής συμφωνίας στην κοινωνία. Στους πολίτες που δεν βολεύονται. Που ξέρουν ότι με τη συμμετοχή μπορεί να τα βάλουν και με τη διαπλοκή.

Γιατί η Αριστερά και η Προοδευτική παράταξη έχουν αποδείξει στη χώρα μας ότι τα συμφέροντα δεν είναι ανίκητα.

Και ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πλήρες τεκμηριωμένο πρόγραμμα και πρόταση διακυβέρνησης για μία Προοδευτική Ελλάδα είναι, όχι μόνο ικανή και αναγκαία συνθήκη, αλλά και η μόνη εγγύηση ότι το πηδάλιο της χώρας θα στρίψει προς την πρόοδο.

Όλα τα άλλα είναι υπεκφυγές που εξυπηρετούν μόνο τον κ. Μητσοτάκη και το σύστημα που τον στηρίζει”.

Στόχος μια πολυδιάστατη, ενεργητική και φιλειρηνική εξωτερική πολιτική

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία υπογράμμισε πως “μία Προοδευτική Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ισχυρή και ασφαλής χωρίς ισχυρή και προοδευτική εξωτερική πολιτική” και τόνισε: “Δεν πιστεύουμε ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να προσαρμόζεται στις διαθέσεις και τις πρωτοβουλίες άλλων, όπως άφησε να εννοηθεί ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά να σχεδιάζεται και να υλοποιείται με δική μας πρωτοβουλία. Στόχος μας είναι μια πολυδιάστατη, ενεργητική και φιλειρηνική εξωτερική πολιτική, όπως αυτή που υλοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019, με κορυφαίο παράδειγμα τη συμφωνία των Πρεσπών. Μια εξωτερική πολιτική με εθνική αυτοπεποίθηση, διεθνή αξιοπιστία και συμμαχίες. Στρατηγικός στόχος: να καταστεί η Ελλάδα δύναμη σταθερότητας και ειρήνης, όχι ουρά του Τραμπ. Επιδιώκουμε την προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων μέσω διεθνούς δικαίου, συνεργασιών, στήριξης της Κύπρου και υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν ανεχόμαστε να μετράμε ήττες και υποχωρήσεις από τον κύριο Μητσοτάκη, όπως το καλώδιο προς Κύπρο, το τουρκολιβυκό, τις βόλτες του Oruc Reis, την κρίση με τη Λιβύη, την προ των πυλών συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, την κρίση στο Σινά και φυσικά τη ντροπιαστική στήριξη των εγκληματικών σχεδίων Νετανιάχου και την καθυστέρηση μέτρων και κυρώσεων κατά του Ισραήλ, που υλοποιεί σχέδιο λιμού και γενοκτονίας στη Γάζα. Και για τον λόγο αυτό, απαιτείται άμεσα αναγνώριση της Παλαιστίνης, όπως ψήφισε ομόφωνα η Βουλή το 2015, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ”.

Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Φάμελλος είπε ότι είναι τιμή για τον ίδιο να μιλάει για πρώτη φορά ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από το βήμα της ΔΕΘ στην πόλη του, τη Θεσσαλονίκη.

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Τάσος Τζήκας τον ευχαρίστησε για τη συμβολή που είχε ως υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση της ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ.