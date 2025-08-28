Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης ενόψει ΔΕΘ

Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συναντήσεις με πρυτάνεις, βουλευτές, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς.

Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί σήμερα Πέμπτη (28/8) το πρωί, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου και θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με πρυτάνεις δημόσιων πανεπιστημίων, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της βόρειας Ελλάδας ενόψει της 89ης ΔΕΘ.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο Πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη, που θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Μουσικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί επίσης με βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, καθώς και Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Ειδικότερα στις 10:00 ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές. Στις 10:45 θα παραστεί στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και των ΣΒΕ, ΣΕΒΕ, ΕΒΕΘ, ΕΕΘ, ΒΕΘ και ΥΜΑΘ και στις 10:55 θα έχει συνάντηση με τους Πρυτάνεις.

Στις 11:30 θα δώσει το παρών στην εκδήλωση για παρουσίαση έργων Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία θα έχει συζητήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς.

Στην εκδήλωση και στις συναντήσεις θα συμμετέχουν από την κυβέρνηση και τη ΝΔ: Κ. Χατζηδάκης, Κ. Πιερρακάκης, Ν. Παπαθανάσης, Στ. Παπασταύρου, Ν. Ταγαράς, Στ. Καλαφάτης, Α. Γεωργιάδης, Μ. Χρυσοχοιδης, Τ. Θεοδωρικάκος, Λ. Τσαβδαρίδης, Σ. Ζαχαράκη, Ν. Παπαϊωάννου, Γ. Βρούτσης, Ν. Κεραμέως, Χρ. Δήμας, Κ. Κυρανάκης, Ν. Ταχιάος, Λ. Μενδώνη, Α. Σκέρτσος, Γ. Μυλωνάκης, Θ. Κοντογεώργης, Κ. Γκιουλέκας, Μ. Μπεκίρης, Γ. Ευθυμίου, Θ. Νέζης, Κ. Σκρέκας, Γ. Σμυρλής, Α. Σδούκου, Ζ. Ιωακείμοβιτς.