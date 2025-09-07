Στις 12:00 η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ

Ολοκληρώνεται σήμερα η παρουσία του πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ.

Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 89η Διεθνή Εκθεση.

Η συνέντευξη Τύπου θα δοθεί στις 12.00 στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.

Υπενθυμίζεται πως, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες μειώσεις φόρων 2% για όλους τους πολίτες και πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για οικογένειες και τους νέους, λανσάροντας εκ νέου το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας.