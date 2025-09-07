Πολιτική ΔΕΘ

Στις 12:00 η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ

Διαβάζεται σε 1'
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ (φωτογραφία αρχείου)
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ (φωτογραφία αρχείου) SOOC

Ολοκληρώνεται σήμερα η παρουσία του πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ.

Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 89η Διεθνή Εκθεση.

Η συνέντευξη Τύπου θα δοθεί στις 12.00 στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.

Υπενθυμίζεται πως, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες μειώσεις φόρων 2% για όλους τους πολίτες και πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για οικογένειες και τους νέους, λανσάροντας εκ νέου το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας.

Σχετικό Άρθρο
Πολιτική

Το σχέδιο Μητσοτάκη για τη “μεσαία τάξη”- Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα