Στις πυρόπληκτες περιοχές ο Κουτσούμπας: “Επιλεκτικά ανίκανο το κράτος” – Στήριξη στον δήμαρχο Πατρέων

Με πυρόπληκτους κατοίκους της περιοχής της Βούντενης που επλήγησαν στις φωτιές στην Αχαΐα συνομίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ εξέφρασε τη στήριξή του στον Κώστα Πελετίδη

Τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας επισκέπτεται ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ξεκινώντας την περιοδεία του από την Βούντενη της Πάτρας, όπου συζήτησε με πυρόπληκτους κατοίκους της περιοχής.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στους κατοίκους ανέφερε πως «βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, μετά από μια μεγάλη καταστροφή, αλλά για αυτό είμαστε εδώ, γιατί τώρα πρέπει να γίνουμε πιο δυνατοί, πρέπει να σηκωθούμε, να είμαστε πανέτοιμοι για να παλέψουμε και για την αποκατάσταση των ζημιών, των καταστροφών που υπέστησαν οι κάτοικοι εδώ, αλλά και για τις αποζημιώσεις, για όλα αυτά που έχει ευθύνη το κράτος, η κυβέρνηση, τα υπουργεία να χορηγήσει στους εργαζόμενους, στους πολίτες, στους κατοίκους της περιοχής».

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ μιλώντας για την επιλεκτική ανικανότητα του κράτους να σώσει περιουσίες από τις φωτιές τόνισε: «Δυστυχώς για άλλη μια φορά επαληθεύτηκε αυτό που με πολλή ένταση, τουλάχιστον εμείς ως ΚΚΕ -και μέσα στη Βουλή και έξω απ’ αυτή, παντού- φωνάζαμε όλο το χρόνο, πριν ξεσπάσουν οι πυρκαγιές, ότι το κράτος είναι επιλεκτικά ανίκανο να σώσει τις λαϊκές περιουσίες, το φυσικό περιβάλλον, τα χωριά και τις πόλεις μας, αλλά είναι ικανότατο για να δίνει υπερκέρδη στους μεγαλοβιομήχανους, στους ομίλους. Είναι ικανότατο να δίνει αβέρτα χρήματα, δισεκατομμύρια από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, για πολεμικούς εξοπλισμούς, να δίνει δισεκατομμύρια για το ΝΑΤΟ και για να στέλνει αποστολές σε όλο τον κόσμο, στις πολεμικές εστίες».

EUROKINISSI

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στις «εγκληματικές», όπως τις χαρακτήρισε, ευθύνες της κυβέρνησης τονίζοντας πως «η κυβέρνηση, τα υπουργεία, το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες, γιατί πρώτον δεν έχουν σχέδιο για την πρόληψη, γιατί το κύριο ζήτημα είναι η πρόληψη των πυρκαγιών πριν φτάσουμε εκεί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσεις και όχι να απαξιώνεις, να αποψιλώνεις τις δασικές υπηρεσίες, να καθαρίζεις τα δάση, τις δασικές περιοχές, να καθαρίζεις και να ανοίγεις δασικούς δρόμους, να κάνεις αντιπυρικές ζώνες, να συντηρείς τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ. Και βεβαίως να προσλαμβάνεις μαζικά και να μονιμοποιείς τους εποχικούς, πενταετούς και επταετούς θητείας, πυροσβέστες. Δεν κάνουν όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται από πριν, την πρόληψη δηλαδή που είναι το κύριο ζήτημα. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για αυτό. Αλλά δεν υπάρχει και σχέδιο για όταν ξεσπάσει η πυρκαγιά, για την καταστολή δηλαδή της πυρκαγιάς για να σωθούν οι άνθρωποι, οι περιουσίες τους. Γιατί σχέδιο σημαίνει ότι τρέχεις, προλαμβάνεις και δεν αργοπορείς να παρέμβεις για να μη γίνει η φωτιά ανεξέλεγκτη και κάψει όλο τον τόπο».

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ σχολίασε επίσης ότι «δεν είναι σχέδιο μόνο το να στέλνεις μηνύματα 112. Το 112 είναι χρήσιμο σε ένα βαθμό, αλλά και εδώ για να λειτουργήσει χρειάζεται να το σχεδιάσεις. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι; Πού θα συγκεντρωθούν όταν τους καλείς να φύγουν από τα σπίτια τους, από το τόπο τους, από τα χωράφια τους, από εκεί που προστατεύουν το βίος τους; Ποιος θα αναλάβει να μεταφέρει σε αυτούς τους τόπους συγκέντρωσης, αν υπάρχουν, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τους υπέργηρους, τους ανάπηρους, τους ασθενείς, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όλους τους ανήμπορους; Μόνοι τους θα πάνε στους τόπους συγκέντρωσης; Μετά, ποιος από εκεί θα τους μεταφέρει; Υπάρχουν λεωφορεία, υπάρχουν αυτοκίνητα από το κράτος, ώστε οργανωμένα να τους μεταφέρουν; Και πού θα τους πάνε, πόσο καιρό θα μείνουν εκεί και πώς θα ζήσουν;

Αυτά σημαίνουν σχέδιο. Και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να τους λες “τρεχάτε ποδαράκια μου, τρέξτε να σωθείτε και ο σώζων εαυτόν σωθείτο”, γιατί αυτό λέει η κυβέρνηση. Ο άνθρωπος που φεύγει, έχει το βιός του εκεί. Έχει φτιάξει ένα σπίτι για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του, έχει τα ζώα του, τις ελιές του, τα αμπέλια του, την περιουσία του. Πού θα τα αφήσει αυτά; Δεν πρέπει κάποιος να τα προστατέψει; Όταν του λες ως κράτος, ως υπουργείο “φύγε από τον τόπο σου για να σωθείς”, σημαίνει ότι του έχεις εξασφαλίσει ότι εσύ, με την πυροσβεστική, με τον κρατικό μηχανισμό, με όλα τα μέσα θα σώσεις την περιουσία του, θα σώσεις το σπίτι, το χωράφι του, τα δέντρα του. Αλλά αυτό δεν το κάνει η κυβέρνηση. Γιατί δεν έχει σχέδιο, δεν έχει υπηρεσίες το πυροσβεστικό σώμα έχει τεράστιες ελλείψεις. Γιατί δε δίνει χρήματα για αντίστοιχες υποδομές και έργα -τα οποία δεν είναι επιλέξιμα από την ΕΕ και από την κυβέρνηση- για το λαϊκό συμφέρον, για την προστασία της ζωής, της περιουσίας του λαού, του περιβάλλοντος και της γης μας».

EUROKINISSI

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε και στην επίθεση της κυβέρνησης στην Δημοτική Αρχή της Πάτρας:

«Θέλω να πω από την Πάτρα, γιατί πολλή λάσπη, πολλή προβοκάτσια έπεσε -η οποία βέβαια ήδη γύρισε μπούμερανγκ σε όλους αυτούς τους ενορχηστρωτές, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Κεφαλογιάννη τους άλλους υπουργούς και τα επιτελεία του κρατικού μηχανισμού- ενάντια στον δήμαρχο Πάτρας και τη Δημοτική Αρχή οι οποίοι από την πρώτη στιγμή ήταν στην πρώτη γραμμή υπερασπίζοντας το βιός των ανθρώπων, τις ζωές τους και τις περιουσίες τους». Πρόσθεσε ότι «χωρίς την αυτοθυσία των ανθρώπων της Δημοτικής Αρχής δεν θα σωζόταν ο ΧΥΤΑ, η φωτιά θα επεκτεινόταν, θα γινόταν “πυρηνική βόμβα”, με δηλητηριώδη αέρια, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο ενός βιομηχανικού ατυχήματος με το πρόβλημα της ΒΙΠΕ εδώ στην περιοχή. Ποιος έσωσε το περιβάλλον, τις ζωές των ανθρώπων τις περιουσίες τους; Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εδώ στο Δήμο, οι πολίτες οι κάτοικοι αυτής της περιοχής. Οι άνθρωποι που νιώθουν τον πόνο του συνανθρώπου τους, γιατί δεν ζουν μέσα σε γυάλα, ούτε σε δοκιμαστικούς σωλήνες όπως κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης, που ξέρουν την κοινωνική πραγματικότητα, μόνο μέσα από τα laptop τους και το διαδίκτυο».

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε τους κατοίκους σε συστράτευση για τη διεκδίκηση των μέτρων που επείγει να παρθούν στις πυρόπληκτες περιοχές, τονίζοντας «την ανάγκη για πλήρη αποκατάσταση όλων των ζημιών, για 100% αποζημιώσεις για όλες τις καταστροφές, για ενίσχυση από τον ΕΛΓΑ με αποζημιώσεις χωρίς περικοπές χωρίς δόσεις που δεν ξέρουν αν και πότε θα τις πάρουν οι αγρότες. Για να υπάρξει απαλλαγή από δάνεια, από χρέη στις τράπεζες, άλλους οργανισμούς που χρωστάνε οι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι της περιοχής».

Επίσης αναφέρθηκε στην ερώτηση που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα στη Βουλή για τα προβλήματα της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, μετά τις πυρκαγιές, προβάλλοντας συγκεκριμένα αιτήματα και τόνισε «ως ΚΚΕ στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τις θέσεις που κατέθεσε ο δήμαρχος Πάτρας, ο Κώστας Πελετίδης, στα υπουργικά κλιμάκια με το υπόμνημά του για τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των κατοίκων της περιοχής».