Στις πυρόπληκτες περιοχές θα περιοδεύσει ο Σωκράτης Φάμελλος

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος θα επισκεφθεί τις πυρόπληκτες περιοχές σε νοτιοανατολική Αττική, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα.

Περιοδείες σε πυρόπληκτες περιοχές πρόκειται να πραγματοποιήσει αύριο και μεθαύριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα, αύριο Τετάρτη (20/8), ο Σωκράτης Φάμελλος, μαζί με κλιμάκιο του κόμματος, θα επισκεφθεί τις πυρόπληκτες περιοχές στη νοτιοανατολική Αττική. Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 10:30 πμ, από την Πλάκα Κερατέας (στρατόπεδο Κερατέας), όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά.

Την Πέμπτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα.