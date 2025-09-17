Στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή ενώνουμε τη φωνή μας με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά!

Ο Δημήτρης Μπιργάλιας γράφει για το χαρακτήρα που αποκτά εφέτος το φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή το οποίο έχει το βλέμμα του στραμμένο στη δοκιμαζόμενη Παλαιστίνη.

Υπάρχουν εκείνες οι στιγμές στην ιστορία που διαμορφώνουν τις συνθήκες να ξεχωρίσεις τον άνθρωπο από το κτήνος. Αυτές οι στιγμές εξελίσσονται στην Παλαιστίνη και η επιτακτική προσταγή να ορθώσεις το ανάστημά σου απέναντι σε ένα έγκλημα που όμοιό του δυσκολεύεσαι να θυμηθείς στην πρόσφατη ιστορία συμβαίνει τώρα!

Τώρα, που το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ, με τη στήριξη των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμάχων τους, καθημερινά κλιμακώνει τις σφαγές και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, με στόχο να καταλάβει τη Γάζα. Τώρα, που εξαπολύει ταυτόχρονα με τους σφοδρούς βομβαρδισμούς, χερσαία επιχείρηση, με στόχο την κατοχή και τη γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού.

Σ’ αυτήν ακριβώς την τόσο κρίσιμη στιγμή, το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή μετατρέπεται σε μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, συγκεντρώνοντας ταυτόχρονα σχολικά είδη για τα παιδιά της Δυτικής Όχθης, που συνεχίζουν να παλεύουν ενάντια στην κατοχική βία, τους εποικισμούς, τις καθημερινές εισβολές, την αιχμαλωσία και τις δολοφονίες, κρατώντας ταυτόχρονα την ελπίδα ότι κάποια από αυτά τα υλικά θα φτάσουν και στη Γάζα, σε μια Γάζα ελεύθερη, χωρίς κατοχικό στρατό, χωρίς πείνα, χωρίς βομβαρδισμούς.

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του “Οδηγητή” προβάλλει στη νέα γενιά το σθένος και τη συγκλονιστική δύναμη του παλαιστινιακού λαού, που αντέχει, μάχεται, πεισματικά παραμένει στα χώματα που γεννήθηκε, ακόμα κι αν αυτά είναι ποτισμένα με το αίμα των δολοφονημένων παιδιών του, ακόμα κι αν η πείνα θερίζει και κάνει την καθημερινότητα από μόνη της ένα βάρβαρο βασανιστήριο.

Αποκαλύπτει τις ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ και όλων των αστικών κομμάτων, που στήριξαν και στηρίζουν τη «στρατηγική» συμμαχία με το κράτος -τρομοκράτη του Ισραήλ, η οποία μεταφράζεται -εκτός όλων των άλλων- και σε εκπαίδευση του στρατού του Ισραήλ στη χώρα μας, προκειμένου να κομματιάζει αποτελεσματικότερα τα κορμιά των παιδιών της Παλαιστίνης! Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται ακόμα στα συρτάρια της Βουλής -από το 2015- η ομόφωνη απόφαση πλήρους αναγνώρισης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Χαρακτηριστικές, άλλωστε, ήταν οι τοποθετήσεις του Κ. Μητσοτάκη, του Αλ. Τσίπρα κ.ά. στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα, οι εκπρόσωποι της σοσιαλδημοκρατίας, με χαρακτηριστικότερο τον πρώην πρωθυπουργό και νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Τσίπρα, έδειξαν …υπευθυνότητα, ψάχνοντας τη συναίνεση με τα υπόλοιπα κόμματα, με τα οποία άλλωστε όλοι μαζί ψήφισαν το 3ο μνημόνιο, μη βγάζοντας μιλιά για τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού και για τα νέα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης στο πλαίσιο της πολεμικής προετοιμασίας, εκφράζοντας τον «νέο πατριωτισμό», που περιλαμβάνει τη στοίχιση με τα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.

Δε συνηθίζουμε την εικόνα του μακελειού, δε συνηθίζουμε τη φρίκη, δεν μπορούμε να βγάλουμε από το μυαλό μας τα σκελετωμένα παιδιά που διψούν, που πεινάνε, που κινδυνεύουν και πεθαίνουν από ασιτία. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε τις εν ψυχρώ δολοφονίες απελπισμένων στα συσσίτια, που δολοφονούνται με την ελπίδα να βάλουν μία μπουκιά φαΐ στο στόμα τους.

Οι μακελάρηδες του παλαιστινιακού λαού, οι φονιάδες του Ισραήλ, τα βαμμένα με αίμα χέρια των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, που κλείνουν το μάτι στη γενοκτονία, είναι συνένοχοι στο έγκλημα. Όλοι αυτοί έχουν τους λαούς όλου του κόσμου απέναντί τους, που ξέρουν ποια ήταν και είναι η σωστή μεριά της ιστορίας και δεν αμφιταλαντεύτηκαν ούτε στιγμή αν θα πάνε με τη μεριά του θύματος ή με τον δολοφόνο του.

Οι φλόγες του πολέμου, όμως, απειλούν να ξεσπάσουν σε όλο τον πλανήτη και αυτό δεν είναι υπερβολή, αφού συνεχώς ξεπετάγονται εστίες έντασης που κάνουν τις ισορροπίες να κρέμονται από μία κλωστή. Οι ανταγωνισμοί των μονοπωλιακών ομίλων, η σύγκρουση για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα δημιουργεί μπλοκ δυνάμεων και επιρροής, δημιουργεί συγκρούσεις, που σχετίζονται άμεσα με τον αγώνα για την παγκόσμια κυριαρχία.

Από τη μία, οι ΗΠΑ με τους συμμάχους τους και από την άλλη μεριά η Ρωσία, η Κίνα με τους δικούς τους συμμάχους. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, εκφράζοντας τα συμφέροντα όσων έχουν πραγματικά την εξουσία στη χώρα μας, της εγχώριας πλουτοκρατίας δηλαδή, παίζουν τον ρόλο πρωτοπαλίκαρου των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, μπλέκοντας όλο και βαθύτερα τη χώρα στα σχέδια των ιμπεριαλιστών.

Σε αυτό το πλαίσιο οι διεργασίες είναι έντονες, οι διαπραγματεύσεις, οι απειλές, η αναζήτηση συμμαχιών και φυσικά οι πολεμικές προετοιμασίες και η μετατροπή των οικονομιών σε πολεμικές είναι στο επίκεντρο. Οι λαοί όλου του κόσμου αρχίζουν και νιώθουν την απειλή ενός συστήματος που ο πόλεμος είναι συνυφασμένος με τα αδιέξοδα και τις αντιθέσεις του, που διαρκώς μεγαλώνουν και γίνονται ορατά από τους πολλούς.

Αυτός ο κόσμος, των κρίσεων, των πολέμων, των προσφύγων, των συγκρούσεων, της αέναης μάχης για τα κέρδη των μονοπωλίων και τη μοιρασιά της πίτας δεν μπορεί να φτιασιδωθεί, δε βελτιώνεται, δεν παίρνει άλλες αυταπάτες για τη διαχείριση της βαρβαρότητάς του. Αυτός ο κόσμος μπορεί μόνο να ανατραπεί, να συντριβεί από τους λαούς που ψάχνουν να ανασάνουν.

Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να χωρέσει τις σύγχρονες ανάγκες μας, που έρχονται σε κόντρα με τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και τις επιδιώξεις της αστικής τάξης. Η ιστορία παλεύει να βαδίσει εμπρός και εμείς θα την σπρώξουμε προς το μέλλον, το μέλλον της επαναστατικής ανατροπής και του σοσιαλισμού-κομμουνισμού.

Αυτό το μήνυμα στέλνει το Φεστιβάλ της ΚΝΕ, εκεί όπου θα συναντηθούν χιλιάδες νέοι και νέες, που στέκονται με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά, δίπλα-δίπλα με νέους κομμουνιστές από την Παλαιστίνη και το Ισραήλ, που παλεύουν από κοινού για να νικήσει το δίκιο, για να ζει κάθε λαός ελεύθερος, χωρίς ξένη κατοχή και ντόπιους δυνάστες.

Ο Δημήτρης Μπιργάλιας είναι μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ