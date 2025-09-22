Στο Ωνάσειο Σχολείο Περιστερίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης – “Επενδύουμε στη δημόσια παιδεία”

Ένα από τα 22 Ωνάσεια Σχολεία και συγκεκριμένα αυτό του Περιστερίου επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το “Ωνάσειο Σχολείο” στο Περιστέρι επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας (22/9) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, για τα εγκαίνια ενός από τα 22 Ωνάσεια Σχολεία που φέτος ξεκίνησαν τη λειτουργία τους.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις αίθουσες, παρακολούθησε επίδειξη του διαδραστικού πίνακα από καθηγητή και συνομίλησε με μαθητές.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης είναι να επενδύει σταθερά στην ενίσχυση της δημόσιας παιδείας».

EUROKINISSI

EUROKINISSI

EUROKINISSI

Αναλυτικά, η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Εγώ θέλω καταρχάς να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Αντώνη Παπαδημητρίου και σε όλα τα στελέχη του Ιδρύματος Ωνάση που δούλεψαν τόσο μεθοδικά, ώστε η νέα σχολική χρονιά να μας υποδεχθεί με τα πρώτα δημόσια Ωνάσειο σχολεία σε πλήρη λειτουργία.

Όταν για πρώτη φορά ο κύριος Παπαδημητρίου παρουσίασε αυτή την ιδέα, πρέπει να σας πω ότι πραγματικά ενθουσιάστηκα, διότι είναι μια πολύ σημαντική συνεισφορά του Ιδρύματος Ωνάση στην δημόσια Παιδεία. Ο σκοπός είναι σε πρώτη φάση να έχουμε 22 τέτοια σχολεία, όπως βλέπετε πλήρως ανακατασκευασμένα, με καινούργια γήπεδα, καινούργια κουφώματα, καινούργιες τουαλέτες, καινούργιο εξοπλισμό.

EUROKINISSI

Αλλά τα δημόσια σχολεία είναι κάτι παραπάνω από ένα ωραίο κτίριο, συμπεριλαμβάνουν σημαντικά προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών, χρήσης νέων τεχνολογιών. Εγώ χάρηκα πραγματικά γιατί στις τάξεις που επισκέφθηκα είδα παντού διαδραστικούς πίνακες, σε λειτουργία. Είναι σχολεία τα οποία θα είναι στην πρώτη γραμμή για την σωστή και χρηστή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να είναι ένα πραγματικό εργαλείο και για τα παιδιά μας και για τους καθηγητές μας.

Είναι σχολεία τα οποία θα προσφέρουν συμπληρωματικές δράσεις, ομίλους, άλλες δραστηριότητες για τα παιδιά μας. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα, για την Υπουργό Παιδείας, για όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης είναι όταν βλέπουμε χαμογελαστά πρόσωπα, χαμογελαστά παιδιά χαμογελαστούς καθηγητές και και καθηγήτριες που πραγματικά αγκαλιάζουν αυτήν τη μεγάλη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η οποία οδήγησε σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα.

EUROKINISSI

Να ευχηθώ λοιπόν καλή αρχή. Να πω ότι η κυβέρνησή μας θα εξακολουθεί να επενδύει συστηματικά στην δημόσια παιδεία και εύχομαι τα διδάγματα και τα μαθήματα τα οποία θα αντλήσουμε από τα δημόσια Ωνάσειο σχολεία, να μπορέσουμε να τα μεταλαμπαδεύσουμε στη συνέχεια σε όλη την εκπαίδευση.

ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

EUROKINISSI

Αυτά τα σχολεία τα αντιλαμβάνομαι ουσιαστικά ως εργαστήρια καινοτομίας για ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο θα μπορέσει να προετοιμάσει τα παιδιά μας με εκείνες τις γνώσεις αλλά και εκείνες τις δεξιότητες για αυτόν τον συναρπαστικό αλλά και αβέβαιο κόσμο, ο οποίος ανοίγεται μπροστά μας.

Οπότε Δήμαρχε, πολύ χαίρομαι που ένα από τα σχολεία έγινε εδώ πέρα είναι στο αγαπημένο μας Περιστέρι. Η αλήθεια είναι ότι επέμενα ιδιαίτερα σε ένα από τα σχολεία να γίνει στο στο Περιστέρι και με το καλό και στην ολοκλήρωση των υπολοίπων. Καλή αρχή».