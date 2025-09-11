Στον αγιασμό του 8ου Δημοτικού Νέας Φιλαδέλφειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στον αγιασμό του 8ου Δημοτικού Νέας Φιλαδέλφειας παρευρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου.

O Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρίσκεται σήμερα Πέμπτη (11/9) στον αγιασμό στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο πρωθυπουργός έφτασε λίγα λεπτά πριν τις 09:00 στο σχολείο, όπου τον υποδέχτηκαν παιδιά και εκπαιδευτικοί.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου και στη συνέχεια ξεκίνησε ο αγιασμός.

Το συγκεκριμένο σχολείο είναι ένα από τα 431 που ανακαινίστηκαν χάρη στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Μετά το πέρας του αγιασμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύντομο χαιρετισμό του προς τους μαθητές, ευχήθηκε “καλή χρονιά” σε όλους και ειδικά “στα πρωτάκια”, όπως είπε. Στη συνέχεια τόνισε με έμφαση τις αλλαγές που έγιναν στο συγκεκριμένο σχολείο αλλά και σε άλλες 430 σχολικές μονάδες με το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”.

«Οι μεγαλύτερες τάξεις που έχετε αγαπήσει αυτό το σχολείο το θυμόσασταν στην κατάσταση την οποία ήταν. Η κατάσταση την οποία είδα κι εγώ όταν βρέθηκα εδώ μαζί με τον δήμαρχο και τη διευθύντρια πριν από μερικούς μήνες, για να εξαγγείλουμε ένα πραγματικά φιλόδοξο πρόγραμμα ανακατασκευής σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους μαθητές.

Συνέχισε λέγοντας ότι το εν λόγω πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης των σχολείων είναι το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” και διευκρίνισε: «Για τους μικρότερους φίλους μας, η Μαριέττα Γιαννάκου ήταν υπουργός Παιδείας, έφυγε από τη ζωή πρόσφατα αλλά ταύτισε την πολιτική της παρουσία με την αγάπη της για τη δημόσια παιδεία».

Ο κ. Μητσοτάκης προσέθεσε ότι «σήμερα υποδεχόμαστε τους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς, σε ένα σχολείο το οποίο έχει πλήρως ανακατασκευαστεί» και απευθυνόμενος στους μαθητές είπε: «Καινούργιες τουαλέτες, καινούργιες τάξεις, καινούργια βαψίματα, μονώσεις, πόρτες, παράθυρα, αλλά και γήπεδα ανακατασκευασμένα έτσι ώστε να περνάτε περισσότερο καιρό παίζοντας μπάσκετ και ποδόσφαιρο και λιγότερο καιρό στα κινητά σας τηλέφωνα. Όπως στο σχολείο το δικό σας, το κουδούνι θα χτυπήσει σε άλλα 430 σχολεία σε όλη την επικράτεια όπου έγιναν αντίστοιχες σημαντικές παρεμβάσεις».

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

