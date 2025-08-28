Τάκης Θεοδωρικάκος: “Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη”

Συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας είχε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Σταθερές τιμές στα σχολικά είδη σε σχέση με το 2024 ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη συνάντηση που είχε με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, όσο οι γονείς προετοιμάζονται για την αγορά των απαραίτητων σχολικών ειδών.

“Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών. Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις”, είπε αρχικά ο υπουργός, υπογραμμίζοντας πως έρχονται ανακοινώσεις νέων μέτρων για το σύνολο των βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης το επόμενο διάστημα.

“Συνεχίζουμε την ίδια προσπάθεια με νέες πρωτοβουλίες, ελέγχους στην αγορά και νέα μέτρα που θα ανακοινώσουμε για το σύνολο των βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης το επόμενο διάστημα, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους ζωής και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών”, κατέληξε.