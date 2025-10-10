Τετ α τετ Μητσοτάκη – Σκλαβενίτη για θέματα τιμών

Συνάντηση με τον Γεράσιμο Σκλαβενίτη είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα θέματα που συζητήθηκαν.

Τον Γεράσιμο Σκλαβενίτη, τον επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας, από άποψη αριθμού εργαζόμενων, στη χώρα, συνάντησε στο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με βάση ασφαλείς πληροφορίες, στη συνάντηση τέθηκαν ζητήματα λειτουργίας της αγοράς, διαφάνειας και ανταγωνισμού.

Η συνάντηση έρχεται λίγες μέρες μετά από ένα πολύ βαρύ πρόστιμο σε βάρος της αλυσίδας για το οποίο η τελευταία αντέδρασε με σφοδρότητα προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη.

Παράλληλα οι δύο πλευρές, που όπως αναφέρεται συναντήθηκαν σε καλό κλίμα, εξέτασαν τα ζητήματα του Κώδικα Δεοντολογίας όπως και της μεθοδολογίας της αρχικής τιμής.

Επίσης συζητήθηκε και η ανάγκη σαφήνειας και καθαρότητας των κανόνων που πρέπει να διέπουν τους ελέγχους που πραγματοποιεί η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου (ΔΙΜΕΑ).