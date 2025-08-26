Θανάσης Παφίλης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση στην καρδιά

Ο Θανάσης Παφίλης, με δήλωσή του, ευχαριστεί τους γιατρούς για την επιτυχημένη επέμβαση στην καρδιά στην οποία υποβλήθηκε,

Ο Θανάσης Παφίλης υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση στην καρδιά και όλα πήγαν καλά.

Με δήλωσή του, το μέλος της ΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ ευχαρίστησε τους γιατρούς στο Ωνάσειο και τον Ευαγγελισμό.

«Ο Θανάσης Παφίλης μέλος της ΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο οποίος πρόσφατα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν να αντιμετωπιστεί με επιτυχία το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα υγείας του.

Ευχαριστεί τον καρδιοχειρουργό Νεκτάριο Κογεράκη, αναπληρωτή διευθυντή του Β’ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του Ωνάσειου Νοσοκομείου και την ομάδα του καθώς επίσης και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

Επίσης το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”».