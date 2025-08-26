Θεοδωρικάκος: Στάλθηκαν για είσπραξη στην ΑΑΔΕ τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ από ανενεργές επενδύσεις

Για πρώτη φορά ενεργοποιείται η διαδικασία ανάκτησης χρημάτων που δόθηκαν μέσω προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων σε επενδυτικά σχέδια τα οποία δεν υλοποιήθηκαν

Το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά για πρώτη φορά, στην επιστροφή των χρημάτων από επενδύσεις προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν.

Αυτό αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ενώ ακολουθεί, αναλυτικά, η δήλωση του αρμόδιου υπουργού, Τάκη Θεοδωρικάκου:

«Είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιστρέψουν στον Έλληνα φορολογούμενο τα χρήματα που δόθηκαν στο παρελθόν από τον αναπτυξιακό νόμο για επενδύσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν.

Κάποιοι τότε το αμφισβήτησαν. Σήμερα ανακοινώνουμε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη στείλει για είσπραξη στην ΑΑΔΕ τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ προς ανάκτηση.

Και συνεχίζουμε με τον ίδιο εντατικό ρυθμό τον έλεγχο και τις ανακτήσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Γιατί οφείλουμε να κάνουμε πράξη τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ώστε τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που φέρνουν θέσεις εργασίας και ισχυρή ανάπτυξη στον τόπο».