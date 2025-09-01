“Τι πιο φυσικό” να γίνει πρύτανης ιδιωτικού ΑΕΙ ο Ζώρας, λέει η κυβέρνηση 

Ο πρώην ΓΓ του υπουργείου Παιδείας αναλαμβάνει πρύτανης ιδιωτικού πανεπιστημίου, αλλά το Μαξίμου δεν βλέπει ηθικό και πολιτικό θέμα. “Άδικη και προσβλητική η κριτική” υποστήριξε ο Π. Μαρινάκης

Το γεγονός ότι ο πρώην Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Οδυσσέας Ζώρας, αναλαμβάνει πρύτανης σε ένα από τα τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που έλαβαν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Η κυβέρνηση πάντως υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, ούτε ηθικό και πολιτικό ζήτημα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χαρακτήρισε μάλιστα τη σχετική κριτική “άδικη και προσβλητική” και δήλωσε: “Ο κ. Ζώρας είναι καθηγητής ιατρικής, έχει διατελέσει πρύτανης ενός μεγάλου δημόσιου ΑΕΙ και έρχεται τώρα -τι πιο φυσικό θα πω εγώ – να αναλάβει τη διοίκηση ενός νεοϊδρυθέντος παραρτήματος ξένου ΑΕΙ στη χώρα μας. Αυτό προσδίδει κύρος στο εγχείρημα αυτό”.

Στο εάν υπάρχει ηθικό ζήτημα ασυμβίβαστου, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: “Ο κ. Ζώρας όσο ήταν ΓΓ είχε εμπλοκή με τη διαδικασία αδειοδότησης μη κρατικών ΑΕΙ; Οχι, δεν είχε καμία σχέση. Μάλιστα, κατά το χρόνο που διενεργήθηκε η διαδικασία της αδειοδότησης δεν ήταν καν γενικός γραμματέας. Αλλά και όταν ήταν δεν είχε την αρμοδιότητα.”

Επικαλέστηκε επομένως ότι αφενός ο κ. Ζώρας είχε το βιογραφικό για να γίνει πρύτανης ιδιωτικού πανεπιστημίου, αφετέρου ως ΓΓ του Παιδείας δεν είχε εμπλοκή με τη διαδικασία αδειοδότησης και δεν είχε αρμοδιότητα.

Κατηγόρησε δε το ΠΑΣΟΚ πως αφήνει υπόνοιες για διαπλοκή χωρίς στοιχεία σε βάρος ενός σπουδαίου ακαδημαϊκού. “Εχει κάποια στοιχεία; Υπάρχει ασυμβίβαστο; ‘Εχει κάποια εμπλοκή ο Ζώρας; Απλά πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα”, υποστήριξε.

Ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε γενικότερα επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και σχολίασε ότι: “Επίκειται η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Είναι η τελευταία ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ να δείξει εάν παραμένει στις δυνάμεις της οπισθοδρόμησης”.

Στο ερώτημα εάν ο κ. Ζώρας συμμετείχε ως ΓΓ του Παιδείας στη συγγραφή του νόμου με τον οποίο επιτρέπεται η ίδρυση παραρτημάτων ξένων ιδιωτικών ΑΕΙ στην Ελλάδα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιφυλάχθηκε πάντως να απαντήσει, αν και σχολίασε ότι δεν προκύπτει εκ του ρόλου του.

“Αλλά ας δεχθούμε ότι συμμετείχε σε συγγραφή του νομοσχεδίου ο κ.Ζώρας δεν είναι ΓΓ στο Παιδείας εδώ και ένα χρόνο. Η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων έγινε από ανεξάρτητη αρχή με την οποία δεν έχει σχέση ο κ.Ζώρας και δεν ήταν ΓΓ”, είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

“Το κρίσιμο είναι εάν αυτός που έκρινε ποιο πανεπιστήμιο θα πάρει άδεια, αξιοποιήθηκε από αυτό το ΑΕΙ. Ναι, αυτό θα ήταν επιλήψιμο. Εδώ είναι όλα off, δεν στέκει αυτή η λογική και είναι προσβλητικό στον άνθρωπο αυτό και στην κοινή λογική”.