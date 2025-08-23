Η ανακοίνωση του ΚΚΕ για τον θάνατο του Γιώργου Αγοραστάκη, προέδρου του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων «Μίκης Θεοδωράκης».

Το ΚΚΕ αποχαιρετά τον Γιώργο Αγοραστάκη, πρόεδρο του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων «Μίκης Θεοδωράκης».

Στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρεται: «Ο Γιώργος Αγοραστάκης είχε ιδιαίτερη συμβολή στον τομέα του Πολιτισμού, τη διάδοση του έργου του Μίκη Θεοδωράκη, με τον οποίο υπήρξε στενός φίλος, συνεργάτης και εντολοδόχος, καθώς μαζί με τον Δημήτρη Κουτσούμπα και τη Ρένα Παρμενίδου ανέλαβαν να εκπληρώσουν τη τελευταία επιθυμία του συνθέτη, να ταφεί στην πατρίδα του, το Γαλατά Χανίων. Είχε πλούσιο συγγραφικό έργο και την επιμέλεια του συλλογικού έργου: «Μίκης Θεοδωράκης. Ο άνθρωπος, ο δημιουργός, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο Κρητικός και ο Οικουμενικός».

Συμπορεύτηκε με το ΚΚΕ στον αγώνα ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και στην παρουσία των αμερικανονατοϊκών βάσεων στα Χανιά.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».