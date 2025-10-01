Το χειρόγραφο σημείωμα του Δημήτρη Κουτσούμπα στον Πάνο Ρούτσι

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, που βρέθηκε στις απεργιακές κινητοποίησες στο Σύνταγμα, συνάντησε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.

Τη συμπαράστασή του στον Πάνο Ρούτσι, που βρίσκεται στην 17η μέρα απεργίας πείνας, εξέφρασε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο κ. Κουτσούμπας επισκέφθηκε το σημείο όπου βρίσκεται ο κ. Ρούτσι, ο οποίος ζητά να εκπληρωθεί το αίτημα της εκταφής του γιού του, Ντενίς, ενός εκ των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, προκειμένου να διενεργηθούν εξετάσεις DNA και τοξικολογικές.

Μάλιστα, άφησε ένα μήνυμα στο λεύκωμα όπου ο κόσμος εκφράζει την αλληλεγγύη του στον κ. Ρούτσι, στο οποίο γράφει:

“Στον αγωνιστή πατέρα Πάνο Ρούτσι, με ευχές για δύναμη! Είμαστε μαζί σου! Όλος ο ελληνικός λαός είναι μαζί σου! Μέχρι την τελική δικαίωση! Μέχρι να καθίσουν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί! Για να μην έχουμε ξανά τέτοια εγκλήματα!”