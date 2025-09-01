Τσίπρας: Η ΝΔ άνοιξε τον δρόμο για τρομακτικά υπερκέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις

Το θέμα των υπερκερδών των μεγάλων επιχειρήσεων θίγει σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Αναλυτικά τόνισε:

(Η κυβέρνηση της ΝΔ) άνοιξε τον δρόμο για τρομακτικά υπερκέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι 10 μεγαλύτερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο είχαν πέρυσι ρεκόρ 15ετίας, έχοντας κέρδη συνολικά στο Χρηματιστήριο 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα:

Το 1/5 να περνάει καλά, ένα μέρος αυτού να θησαυρίζει και οι υπόλοιποι να παλεύουν να τα βγάλουν πέρα.