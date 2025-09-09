Τσίπρας: Λίστες ντροπής για την Ελλάδα

Τσίπρας: Λίστες ντροπής για την ΕλλάδαΔιαβάζεται σε 1'
Ο Αλέξης Τσίπρας ανήρτησε ακόμη ένα απόσπασμα από την ομιλία που έκανε την περασμένη Παρασκευή στην εκδήλωση του Economist.
- 09 Σεπτεμβρίου 2025 20:39
Με μία ακόμη ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας θίγει το ζήτημα της οικονομικής αποσάθρωσης που, όπως τονίζει, προάγονται σε δείκτες ντροπής για τη χώρα.
Αναλυτικά τόνισε:
Οι δείκτες της προϊούσας κοινωνικής και οικονομικής αποσάθρωσης προάγονται σε δείκτες ντροπής, αν προσθέσει κανείς ότι είμαστε:
24οι στους 27 της ΕΕ στην αποτελεσματικότητα του Δημοσίου
25οι στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης
26οι σε αγοραστική δύναμη.
Τα γνωρίζει η κυβέρνηση όλα αυτά;
Το ακούει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το καμπανάκι του κινδύνου;
Ας συζητήσουμε, επιτέλους, σοβαρά και με επιχειρήματα, χωρίς ανοησίες και ακρότητες, για το ποια είναι η πραγματικότητα και κυρίως για το πώς μπορούμε αυτήν την πραγματικότητα να την αλλάξουμε προς το καλύτερο.