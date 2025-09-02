Tσίπρας: Συρρικνώνουν το κοινωνικό κράτος, ενώ αυξάνουν τις απευθείας αναθέσεις

Η νέα παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στα social media, αυτή τη φορά για το κοινωνικό κράτος και τη “βαλκανοποίηση” της χώρας.

Συνέχεια στις δημόσιες παρεμβάσεις του, μέσω αναρτήσεων στα social media, έδωσε την Τρίτη ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην Πρωθυπουργός δημοσίευσε τμήμα της ομιλίας του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη στο οποίο αναφέρεται σ’ αυτό που ο ίδιος ονομάζει “βαλκανοποίηση” της χώρας.

Αναλυτικά επέλεξε το παρακάτω απόσπασμα

Μ’ ένα κοινωνικό κράτος που συρρικνώνεται, με νοσοκομεία και σχολεία που απαξιώνονται, την ίδια στιγμή που διαφημίζεται και προωθείται με κάθε τρόπο η κερδοσκοπία στους ευαίσθητους αυτούς τομείς της κοινωνικής προστασίας.

Αν, δε, συνυπολογίσει κανείς και τα πλήγματα στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, στη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών,στον πλουραλισμό των Μέσων Ενημέρωσης,αν συνυπολογίσει τη διαφθορά,το τρομακτικό μέγεθος των απευθείας αναθέσεων,που είναι πλέον τρεις στις τέσσερις δημόσιες συμβάσεις, και το γεγονός ότι το 87% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης έχει πάει σε μόλις 2% των εταιριών της χώρας μας, τότε θα συνειδητοποιήσει ότι ο όρος “Βαλκανοποίηση”, που χρησιμοποίησα τις προάλλες, είναι μάλλον επιεικής.