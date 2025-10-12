Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έπαιξε τα ρέστα της να ηττηθεί ο αγώνας του κ. Ρούτσι

Επίθεση στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας τους ότι έδωσαν μάχη να μην υπάρξει θετική κατάληξη στο αίτημα Ρούτσι

«Βαριά εκτεθειμένους» από την εξέλιξη της υπόθεσης του αιτήματος του κ. Ρούτσι και την απόφαση της δικαιοσύνης χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς σε σχόλιό του μετά την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως σημειώνει, πολλά μέλη της κυβέρνησης «μεθοδευμένα στοχοποίησαν τους γονείς αφήνοντας υπονοούμενα και δηλητηρίασαν με απίστευτη τοξικότητα την κοινωνία, που πλειοψηφικά στήριζε την αποδοχή του νόμιμου αυτού αιτήματος».

«Ο πρωθυπουργός όχι μόνο δεν ένιωσε την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις για τη στάση της κυβέρνησης του, αλλά δηλώνει… ικανοποιημένος για την κατάληξη της απεργίας πείνας, παρόλο που η κυβέρνησή του έδωσε μάχη να μην υπάρξει αυτή η κατάληξη και έπαιξε τα ρέστα της να ηττηθεί ο αγώνας του κ. Ρούτσι» υπογραμμίζει στη συνέχεια ο κ. Τσουκαλάς και προσθέτει πως «μολονότι -όπως αποδείχθηκε- η δικαιοσύνη είχε νομικό έρεισμα χωρίς να διακυβεύεται η έναρξη της δίκης, ακόμη και προσωπικά ο Πρωθυπουργός προπαγάνδιζε το αντίθετο».

«Στην ανάρτηση του, επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, τη στιγμή που οι πλειστηριασμοί αυξάνονται γεωμετρικά, οι διαταγές πληρωμής οδηγούν σε ασφυξία επιχειρήσεις και το ιδιωτικό χρέος πνίγει την πραγματική οικονομία και την κοινωνία» σημειώνει στη συνέχεια ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και διερωτάται: «Πανηγυρίζει για την παταγώδη αποτυχία του ή δίνει τα διαπιστευτήρια του στα funds;»

«”Εμένα με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω” και σε αυτή την περίπτωση για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας» καταλήγει.