Τσουκαλάς: Υπερψηφίζουμε τις αμυντικές δαπάνες από θέση αρχής

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ μίλησε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη για όλα τα τρέχοντα πολιτικά θέματα.

Η κυβέρνηση προσπαθεί επικοινωνιακά να αναπληρώσει τις εθνικές ήττες σε επίπεδο διπλωματίας με τη διαφήμιση των εξοπλισμών, σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM100.

«Εμείς λέμε καθαρά ότι οι εξοπλισμοί είναι πράγματι ένας πολύ σημαντικός τομέας για να έχουμε την αποτρεπτική δύναμη και να μπορεί να διασφαλίζεται με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις η ειρήνη. Βέβαια πάντα πρέπει να ελέγχονται οι συμβάσεις, να βλέπουμε τους όρους, αλλά από θέση αρχής, υπερψηφίζουμε τις αμυντικές δαπάνες και τους εξοπλισμούς», εξήγησε, τονίζοντας πως «αυτό δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης».

Είπε ότι «αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει μία αδυναμία να πείσει τους εταίρους μας πως όπως δείχνουν ιδιαίτερη μέριμνα για τα ευρωπαϊκά σύνορα σε σχέση με τη Ρωσία, οφείλουν να πράττουν αντίστοιχα για τα ζητήματα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη σχέση της χώρας μας με την Τουρκία. Μία χώρα που εξακολουθεί να κατέχει παράνομα ένα μέρος της Κύπρου και βάζει εμπόδια σε πολιτικές που αφορούν στην ενεργειακή ενδυνάμωση της Κύπρου».

Τόνισε πως ο κ. Ανδρουλάκης, χθες από το βήμα της Βουλής, αυτό είπε με σαφήνεια, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ ότι η σημερινή Τουρκία δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας και δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά και μόνο η άρση του casus belli ο όρος για να αλλάξουμε στάση σχετικά με την συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό οικοσύστημα.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του πρωθυπουργού από την Κοπεγχάγη, ανέφερε ότι «δεν μπορεί όμως να είναι το μόνο ζήτημα από το οποίο η χώρα θα εξαρτά τη θέση της από τη συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας» και πως «υπάρχει σειρά άλλων ζητημάτων». «Όσο η Τουρκία συνεχίζει το αφήγημα της “Γαλάζιας Πατρίδας”, όσο εμποδίζει την ενεργειακή διασύνδεση, όσο προχωρά σε σύναψη παράνομων συμφωνιών με άλλες χώρες -που αμφισβητούν ευθέως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα- δεν υπάρχει εκ μέρους μας έγκριση για να συμμετάσχει στο αμυντικό οικοσύστημα της Ευρώπης», σημείωσε.

Με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «κάνει το μαύρο άσπρο»: «Χθες πανηγύριζε για δηλώσεις της κυρίας Κοβέσι, που όμως ήταν ιδιαίτερα δηκτικές για την κυβέρνηση. Όταν η κυρία Κοβέσι λέει ότι το άρθρο 86 εμπόδισε να πάνε στη Δικαιοσύνη πολιτικά πρόσωπα, εννοεί τη χρήση αυτού του άρθρου. Η κυβέρνηση -που τώρα λέει ότι θέλει να το αλλάξει– κρύφτηκε πίσω από αυτό με τη γνωστή λογική του κ. Γεωργιάδη ότι η πλειοψηφία αποφασίζει για το ποιος είναι αθώος και ποιος ένοχος». «Άρα», σχολίασε, «το να πανηγυρίζει για αυτή τη δήλωση και να επιχειρεί η κυβέρνηση να παρουσιαστεί ως εκείνη που εκκινεί τη διαδικασία αναθεώρησης του άρθρου 86, είναι ανέκδοτο».

«Η κυρία Κοβέσι είναι ξεκάθαρο πως εννοούσε ότι υπάρχει μία α λα καρτ χρήση των θεσμών -αυτό που υποστηρίζει και το ΠΑΣΟΚ- από την κυβέρνηση. Στις περιπτώσεις, δε, των κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη είχαμε υπερχρήση των προβληματικών πτυχών του άρθρου 86», σημείωσε.