Βαρύ πένθος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη – Πέθανε η μητέρα του

Με ένα συγκινητικό μήνυμα και μια κοινή φωτογραφία τους, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανακοίνωσε την απώλεια της μητέρας του.

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσω μιας συγκινιτικής ανάρτησης, στην οποία δημοσίευσε τρεις κοινές φωτογραφίες με τη μητέρα του.

«Καλό Παράδεισο μανούλα.. Έφυγες για τον ουρανό να ξεκουραστείς και να μας φροντίζεις από ψηλά. Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες μόνη σου με τόση υπομονή και δύναμη. Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες να ζω χωρίς να σταματώ ποτέ την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να έχω πίστη στο Θεό», έγραψε αρχικά.

«Δεν σε νίκησε ο καρκίνος, εσύ νίκησες γιατί δεν τον άφησες να σου στερήσει ότι αγαπούσες μέχρι την τελευταία ώρα. Ήσουν δυνατή και περήφανη. Θα σε αγαπώ για πάντα», κατέληξε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η συγκινητική ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη: