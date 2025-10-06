Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν κλήτευση επιπλέον μαρτύρων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Την κλήτευση επτά επιπλέον προσώπων, μεταξύ των οποίων και του βουλευτή της ΝΔ, Χρήστου Μπουκώρου ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Την άμεση κλήτευση των κκ Μπουκώρου, Πιτσιλή, Ξυλούρη, Στρατάκη και τριών ιδιοκτητών ΚΥΔ, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητούν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Μ. Αποστολάκη, Ευ. Λιακούλη, Γ. Μουλκιώτης και Α. Πουλάς.

Σε επιστολή τους προς τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνουν ότι «τις τελευταίες ημέρες, δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις επιχειρούν να μετατοπίσουν τη συζήτηση από τη διερεύνηση των ευθυνών και των υπαιτίων για τη σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, σε έναν αντιπερισπασμό που μοναδικό στόχο έχει την προστασία και αμνήστευση των πραγματικών υπευθύνων».

Όπως αναφέρουν στη συνέχεια, «προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που υπονομεύουν το έργο της Επιτροπής» ζητούν την άμεση κλήτευση των παρακάτω προσώπων:

– Xρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ.

– Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής ΑΑΔΕ.

– Ξυλούρης Γεώργιος

– Στρατάκης Ανδρέας

– Δημήτρης Ντογκούλης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Θεσσαλίας

– Νικόλαος Μπουνάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρήτης

– Γεώργιος Χατζάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρήτης.

«Η άμεση κλήτευση και κατάθεση όλων των ανωτέρω, χωρίς εξαιρέσεις και καθυστερήσεις, είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση μιας πλήρους και αντικειμενικής εικόνας της υπόθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή θα μπορέσει να εξαγάγει τεκμηριωμένα συμπεράσματα προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος» τονίζουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.