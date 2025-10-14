Χ. Δούκας: Η κυβέρνηση θα έχει την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει με την περιουσία του Γηροκομείου Αθηνών

Ο Χάρης Δούκας καταγγέλλει πως η κυβέρνηση περνά το Γηροκομείο Αθηνών στον έλεγχο του κράτους, χωρίς διαβούλευση.

Ανάρτηση σχετικά με το Γηροκομείο Αθηνών έκανε στον προσωπικό λογαριασμό του στα social media ο Χάρης Δούκας. Ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρεται στην εξυγίανση που έχει επιχειρήσει ο δήμος στο Γηροκομείο και διαμαρτύρεται γιατί η κυβέρνηση το περνά στον έλεγχο του κράτους, χωρίς διαβούλευση. Στο τέλος, προσθέτει πως «η κυβέρνηση θα έχει την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει σχετικά με την περιουσία του Γηροκομείου».

«Το Γηροκομείο Αθηνών (σωματείο με τίτλο «Ελεήμων Εταιρεία»), έχει συνδεθεί στο παρελθόν με μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα, που οδήγησαν και στη φυλάκιση διοικήσεών του. Ενώ όμως τα τελευταία χρόνια υπό την εποπτεία του δήμου Αθηναίων έχει προχωρήσει η εξυγίανσή του, αιφνιδιαστικά -χωρίς καμία διαβούλευση- η κυβέρνηση παρεμβαίνει νομοθετικά για να το υπαγάγει στον έλεγχο του κράτους (Αποκεντρωμένη Διοίκηση)», αναφέρει αρχικά ο κ. Δούκας και στη συνέχεια τονίζει:

«Εδώ όμως δεν πρόκειται μόνο για τη γνωστή και απαράδεκτη πολιτική της αφαίρεσης αρμοδιοτήτων από την Αυτοδιοίκηση και τον δήμο της Αθήνας. Η κίνηση αυτή -όπως ανερυθρίαστα ομολόγησε η αρμόδια υπουργός στην Βουλή- αποσκοπεί στο να μη γίνεται ο επιβεβλημένος εξονυχιστικός έλεγχος που έκανε ο δήμος, στη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου.

Η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των άλλων σκανδάλων, προφανώς επιλέγει το να μην υπάρχει ουσιαστικός οικονομικός έλεγχος, να μην υποχρεούνται οι υπεύθυνοι του Γηροκομείου να αιτιολογούν τις πωλήσεις, να μη γίνονται οι απαραίτητες αποτιμήσεις και οι άλλες διαδικασίες που εξασφαλίζουν τα συμφέροντα των τροφίμων και των ηλικιωμένων ευάλωτων συμπολιτών μας.

Έχει αργήσει ο δήμος στην εκποίηση των ακινήτων, μας είπε η κ. υπουργός. Χωρίς να ενδιαφερθεί να ρωτήσει, το αν υπήρχαν οι αναγκαίες για αυτό εγγυήσεις διαφάνειας. Γιατί χρέος μας ήταν να προστατεύσουμε αυτή την περιουσία, όπως επέβαλε το σύμφωνο εξυγίανσης».

Και καταλήγει: «Καταγγέλλουμε αυτή την επικίνδυνη και πραξικοπηματική ενέργεια. Καλούμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να την καταδικάσουν. Η κυβέρνηση θα φέρει ακέραια την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει με την περιουσία του Γηροκομείου».