Χαρίτσης: Ο Τσίπρας είπε “όχι” στους Μεσσίες, συμφωνώ μ’ αυτήν την τοποθέτηση

O Αλέξης Χαρίτσης για την παραίτηση του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Το πρωί της Δευτέρας, ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης παραχώρησε συνέντευξη στον RealFM και μίλησε, εκτός των άλλων και για την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικά, τόνισε: “Είναι μια προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι καθόλα σεβαστή.Το σημαντικό είναι να επιμείνουμε σε αυτό που λέμε από την αρχή: χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή ενότητα και συσπείρωση των δυνάμεων της Αριστεράς απέναντι στην επέλαση της Δεξιάς. Η Αριστερά πρέπει να έχει πρόγραμμα, στρατηγική και ιδεολογική κατεύθυνση απέναντι στη Δεξιά. Ο δρόμος της ενότητας της Αριστεράς είναι ο μόνος δρόμος, και αυτός πρέπει να έχει σαφές πολιτικό περιεχόμενο, στίγμα και πρόγραμμα.

Συνέχισε ως εξής: ” ⁠Χωρίς λογικές ηγεμονισμού, αλλά και χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να γίνει μια ειλικρινής πολιτική συζήτηση για το μέλλον της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης.⁠ Προχθές, τέσσερα κόμματα της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης στη Βουλή βγάλαμε κοινή ανακοίνωση για τον στολίσκο που πήγαινε στην Παλαιστίνη και απήχθη από τον ισραηλινό στρατό: μια πολύ σημαντική εξέλιξη. ⁠Έτσι μπορεί να χτιστεί ένα λαϊκό μέτωπο που θα περιλαμβάνει τις δυνάμεις της Αριστεράς, της οικολογίας και της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, για μια ενωτική και ισχυρή απάντηση στη Δεξιά.Ο πρώην πρωθυπουργός είπε “όχι σε μεσσίες”. ⁠Συμφωνώ με αυτή την τοποθέτηση – είναι σημαντική και δείχνει λογική ενότητας”.