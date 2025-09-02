Χαρίτσης: “Το νομοσχέδιο Πλεύρη είναι ρατσιστικό και πρέπει να αποσυρθεί”

O Aλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι το νομοσχέδιο Πλεύρη πρέπει να αποσυρθεί αφού έχει ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

“Η ακροδεξιά λογική δεν μπορεί να γίνεται πολιτική πράξη: Η κυβέρνηση μετατρέπει τον πρόσφυγα και τον μετανάστη σε «εχθρό», αδιαφορώντας για την ανθρώπινη ζωή και παραβιάζοντας βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Δεν είναι η ασφάλεια αλλά οι διαρροές ψήφων προς τα ακροδεξιά της που την ενδιαφέρουν”, τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης την Τρίτη στη Βουλή στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς τόνισε επίσης χαρακτηριστικά ότι “η ποινικοποίηση της μετανάστευσης είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Ούτε οι αυστηρότερες ποινές ούτε οι φυλακίσεις έχουν αποδειχθεί αποτρεπτικά μέτρα για τις μεταναστευτικές ροές. Αντίθετα, δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο παρανομίας, εκμετάλλευσης, γκετοποίησης και μαύρης εργασίας”.

Πρόσθεσε, δε, με νόημα ότι “οι μετακινήσεις των πληθυσμών για μια καλύτερη ζωή δεν θα σταματήσουν ποτέ: Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να αναζητούν ασφάλεια, δουλειά και αξιοπρέπεια.⁠⁠Δεν επιτρέπεται να παραδώσουμε την ιστορία της χώρας στην ακροδεξιά. Της χώρας που χτίστηκε από πρόσφυγες και μετανάστες, της χώρας που έστειλε πολιτικούς και οικονομικούς μετανάστες”.

“Η χώρα μας” κατέληξε ο Αλέξης Χαρίτσης “δεν μπορεί να αγνοεί την πραγματικότητα της δημογραφικής συρρίκνωσης και να αντιτίθεται στη θετική δυναμική της μετανάστευσης. Χρειάζεται πολιτική ένταξης, κοινωνικής δικαιοσύνης και βιώσιμης ανάπτυξης.Το παρόν νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης, το νομοσχέδιο Μητσοτάκη – Πλεύρη είναι ένα ρατσιστικό νομοσχέδιο. Ένα ρατσιστικό νομοσχέδιο που προσβάλλει την ελληνική κοινωνία και διαλύει κάθε έννοια κράτους δικαίου και σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και για αυτό, πρέπει να αποσυρθεί”.