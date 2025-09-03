Xατζηδάκης: 4 μύθοι της “φιλεύσπλαχνης” αντιπολίτευσης

Ο Κωστής Χατζηδάκης επιχειρεί να καταρρίψει τέσσερις “μύθους” της αντιπολίτευσης για την οικονομία, παρουσιάζοντας την οπτική της κυβέρνησης

Ενόψει της 89ης ΔΕΘ και των εξαγγελιών που αναμένεται να κάνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει την ατζέντα, απαντώντας σε ζητήματα που αφορούν την πορεία της οικονομίας.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με πρόσφατη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέτει ευθέως το ζήτημα της κριτικής της αντιπολίτευσης, την οποία χαρακτηρίζει «ισοπεδωτική» και βασισμένη σε «fake news».

Ο ίδιος παραθέτει τέσσερις «μύθους» που, όπως υποστηρίζει, διαδίδονται από την αντιπολίτευση, αναλύοντας τις θέσεις της κυβέρνησης για τα πλεονάσματα, τις παροχές, το κόστος του 13ου μισθού στο Δημόσιο και τη μείωση του ΦΠΑ.

Η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη:

Καθώς πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, δικαιολογημένα το ενδιαφέρον των πολιτών συγκεντρώνεται γύρω από τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με την ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία διαδίδει μια σειρά από fake news σχετικά με την οικονομία. Επέλεξα, λοιπόν, να παραθέσω τους 4 πιο χαρακτηριστικούς μύθους της «φιλεύσπλαχνης» αντιπολίτευσης:

*1ος μύθος: «Τα πλεονάσματα είναι αποτέλεσμα της υπερφορολόγησης»*

Σοβαρά; Θα μπορούσε κάποιος άραγε να μου υποδείξει έστω ένα φόρο που έχει αυξηθεί από την κυβέρνηση; Αντιθέτως, έχουν μειωθεί 72 διαφορετικοί φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,4 μονάδες, φτάνοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κατορθώσει να έχουμε παραπάνω έσοδα, χωρίς να αυξηθεί κανένας φόρος, χάρη στην ανάπτυξη της οικονομίας και την πολύ σημαντική πρόοδο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

*2ος μύθος: «Η κυβέρνηση δίνει «ψίχουλα» στους πολίτες»*

Μπορούσαμε άραγε να μοιράσουμε παραπάνω χρήματα και δεν το κάνουμε; Τα κρατάμε; Για ποιον λόγο; Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επιλέξει να ασκούμε μια συνετή οικονομική πολιτική. Κινούμαστε δηλαδή μέσα στα όρια των αντοχών της οικονομίας και των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων. Πόσο υπεύθυνο είναι άραγε να τάζει κανείς στους πολίτες λαγούς με πετραχήλια, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι μια ανεξέλεγκτη πολιτική παροχών θα ξυπνούσε ξανά αναμνήσεις από τη δεκαετία της μεγάλης κρίσης; Αναμνήσεις σίγουρα όχι και πολύ ευχάριστες!

*3ος μύθος: «Η χορήγηση 13ου μισθού στο Δημόσιο έχει πολύ χαμηλότερο κόστος από αυτό που ισχυρίζεται η κυβέρνηση»*

Δηλαδή είμαστε κακοί άνθρωποι και δεν θέλουμε να δώσουμε τον 13ο μισθό, σύμφωνα με την αντιπολίτευση. Η αλήθεια είναι ότι, πρώτα από όλα, έχουμε δώσει παραπάνω από ένα μισθό (1,3 μισθούς), μετά το ξεπάγωμα των αυξήσεων για τους δημοσίους υπαλλήλους, πριν από δύο περίπου χρόνια. Δεύτερον, η αλήθεια είναι, επίσης, ότι σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Eurostat, τους ευρωπαϊκούς κανόνες, το κόστος είναι 1,4 δις. ευρώ κι όχι τα μισά όπως ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ. Πόσο λογικό θα ήταν αλήθεια να διαθέσουμε ολόκληρο το ποσό που έχουμε στη διάθεσή μας για να ικανοποιηθεί μόνο μία κοινωνική ομάδα; Εμείς επιχειρούμε να είμαστε δίκαιοι απέναντι σε όλους, υιοθετώντας πρωτοβουλίες που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.

*4ος μύθος: «Η μείωση του ΦΠΑ θα ανακουφίσει τους πολίτες από την ακρίβεια»*

Δέχονται τα νοικοκυριά -και εδώ και σε ολόκληρη την Ευρώπη- πίεση από την ακρίβεια; Βεβαίως. Η αντιπολίτευση ωστόσο αγνοεί σκόπιμα ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν λειτούργησε ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Πορτογαλία. Όπως αποδείχθηκε, η μείωση του ΦΠΑ δεν πέρασε στους καταναλωτές, διότι την ενθυλάκωναν διάφοροι επιτήδειοι. Γιατί να ακολουθήσουμε μια αποτυχημένη συνταγή; Ενώ με τη μείωση των άμεσων φόρων οι πολίτες βλέπουν κατευθείαν παραπάνω λεφτά στην τσέπη τους, τα οποία θα είναι ακόμα ένα πρόσθετο όπλο απέναντι στην ακρίβεια. Η κυβέρνηση εργάζεται για τον μέσο πολίτη και όχι για τους «πονηρούληδες» και τους «εξυπνάκηδες»

Δεν ισχυρίζομαι φυσικά ότι η Ελλάδα έχει απογειωθεί ούτε οι Έλληνες τρώνε με χρυσά κουτάλια. Κάνει, όμως, σταθερά βήματα μπροστά. Η ανεργία έχει μειωθεί στο 8% και 500 χιλιάδες Έλληνες έβαλαν μεροκάματο στο σπίτι τους. Ο κατώτατος και ο μέσος μισθός αυξάνονται. Έχουν ξεπαγώσει οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και οι συντάξεις. Η ανάπτυξη της οικονομίας επιστρέφει στους πολίτες με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος. Αν η αντιπολίτευση πιστεύει ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 2019 να το πουν ευθέως στους πολίτες! Έχει αποδειχθεί ότι δεν έχουν την ίδια άποψη. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων που κάνουν την Ελλάδα πιο ισχυρή και καλύτερη την καθημερινότητα των πολιτών. Κι αφήνουμε την αντιπολίτευση με τα λεφτόδεντρα της!