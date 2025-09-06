Χατζηδάκης: “Εντυπωσιασμένος” από την εξέλιξη του Flyover

Στο 30% η πρόοδος των εργασιών για το Flyover, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027.

Μήνυμα επιτάχυνσης και αποφασιστικότητας για τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο του Flyover – του εμβληματικού έργου που επαναχαράσσει τον κυκλοφοριακό χάρτη της πόλης.

Συνοδευόμενος από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τον υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο, καθώς και στελέχη της αναδόχου κοινοπραξίας, ο κ. Χατζηδάκης είδε από κοντά την πρόοδο του έργου και ενημερώθηκε αναλυτικά για τα επόμενα στάδια υλοποίησης.

Κ. Χατζηδάκης: «Είμαι εντυπωσιασμένος»

«Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό, σύνθετο και δύσκολο έργο, που επί χρόνια συζητιόταν και τώρα παίρνει σάρκα και οστά», δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, τονίζοντας τον ρόλο της τεχνικής κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την κατασκευή του Flyover.

Εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την πρόοδο των εργασιών, επεσήμανε ότι υπάρχει απόλυτη δέσμευση από την πλευρά των αναδόχων υλοποίησης του Flyover, το έργο να έχει ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στους πολίτες της Θεσσαλονίκης έως τον Μάιο του 2027.

«Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από όσα είδα και άκουσα. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τη Θεσσαλονίκη και για τη Βόρεια Ελλάδα συνολικά», υπογράμμισε εμφατικά, συμπληρώνοντας ότι το Flyover Θεσσαλονίκης, ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα των τελευταίων δεκαετιών, φιλοδοξεί να δώσει ανάσα στην κυκλοφορία και να μεταμορφώσει την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών.

«Η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται – Τόσα έργα μαζί έχει να δει δεκαετίες»

«Είναι πολύ σημαντικό ότι το Flyover δεν αποτελεί τη μοναδική μεγάλη παρέμβαση που προχωρά αυτή τη στιγμή. Τέτοια συγκέντρωση έργων, η Θεσσαλονίκη είχε να δει πολλές δεκαετίες», τόνισε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, που παραδίδεται σε λίγους μήνες, με τα δοκιμαστικά δρομολόγια των συρμών να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και μίλησε για τα δύο νέα μεγάλα νοσοκομεία: το ένα που βρίσκεται υπό κατασκευή και το δεύτερο που είναι στα σκαριά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο στρατόπεδο Γκόνου, στην ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και στη σημαντική ώθηση που δίνεται στον πολιτισμό με την ενίσχυση των μουσείων της πόλης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, υπενθυμίζοντας τη ρητή δέσμευση του πρωθυπουργού, την οποία ανακοίνωσε, πρόσφατα, στη Θεσσαλονίκη: «Αξιοποιώντας τη σημερινή χάραξη του σιδηροδρομικού δικτύου, ξεκινάμε τον Προαστιακό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, με αρχικό τμήμα και περαιτέρω επέκταση στη συνέχεια».

Χρ. Δήμας: «Το έργο προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς»

Το έργο που μέχρι πριν από έναν χρόνο αντιμετωπιζόταν με καχυποψία, σήμερα προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και αλλάζει τα δεδομένα για τη Θεσσαλονίκη, επισήμανε από την πλευρά του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

«Η υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας δεν είναι απλώς ένα σημαντικό έργο για τη Θεσσαλονίκη, είναι ένα εμβληματικό, καινοτόμο έργο για όλη την Ελλάδα. Θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση του αστικού ιστού και θα διπλασιάσει τη χωρητικότητα της κυκλοφορίας, από 5.000 σε 10.000 οχήματα την ώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δήμας.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη δέσμευση της αναδόχου κοινοπραξίας για την αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος, επισημαίνοντας πως σε περίπου έναν μήνα θα τεθεί σε λειτουργία και το δεύτερο καλούπι, γεγονός που θα επιταχύνει σημαντικά τις εργασίες.

«Πριν από έναν χρόνο, υπήρχε αμφιβολία. Υπήρχε σκεπτικισμός για το αν το έργο θα προχωρήσει και πώς θα επηρεάσει την κυκλοφορία. Σήμερα όμως, οι πολίτες βλέπουν την πρόοδο, δέκα εργοτάξια δουλεύουν παράλληλα και η εικόνα στον Περιφερειακό μιλά από μόνη της. Το έργο εξελίσσεται ομαλά, και όλοι πλέον ανυπομονούμε να το δούμε ολοκληρωμένο τον Μάιο του 2027», σημείωσε ο κ. Δήμας. Η υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας (Flyover) Θεσσαλονίκης «δεν είναι πλέον εξαγγελία. Είναι εικόνα, πρόοδος, μέλλον – και το μέλλον πλησιάζει με γοργά βήματα», τόνισε.

Ν. Ταχιάος: «Το flyover θα είναι από τους καλύτερους δρόμους στην Ελλάδα»

Μπορεί το εργοτάξιο του Flyover να είναι απρόσιτο για τους πολίτες, λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας, όμως, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, «όταν το έργο ολοκληρωθεί, η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει έναν από τους πιο σύγχρονους και ασφαλείς οδικούς άξονες της χώρας».

Λόγω της πολυπλοκότητας και των αυστηρών μέτρων ασφαλείας, η πρόσβαση για το κοινό είναι πρακτικά αδύνατη στα εργοτάξια του Flyover, σημείωσε ο κ. Ταχιάος και πρόσθεσε ότι είναι λόγω αυτού του γεγονότος, που οι πολίτες δεν έχουν άμεση εικόνα της προόδου του έργου, σε αντίθεση με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους που το επισκέπτονται. Όμως, ο ίδιος εξέφρασε τη βεβαιότητα πως, μόλις το έργο ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην πόλη, η εντύπωση που θα αποκομίσουν οι Θεσσαλονικείς θα είναι απολύτως θετική και εντυπωσιακή.

Ασφαλής, γρήγορη και λειτουργική πρόσβαση απ’ άκρη σ’ άκρη

Το νέο ολοκληρωμένο δίκτυο του περιφερειακού θα επιτρέπει πλέον ασφαλή, απρόσκοπτη και ταχεία μετακίνηση από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη, είτε με κατεύθυνση προς το κέντρο είτε για διαμπερή διέλευση, χωρίς καθυστερήσεις στους κόμβους, σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο.

«Μιλάμε για έναν δρόμο που θα είναι από τους καλύτερους στην Ελλάδα. Και όταν τεθεί υπό την εποπτεία του ειδικού φορέα σύμπραξης που υλοποιεί το έργο, θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε οδηγούς και κατοίκους», είπε εμφατικά.

Αναφερόμενος στην πρόοδο των εργασιών, ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί περίπου το 30% του έργου και πως σύντομα θα υπάρξει θεαματική επιτάχυνση με την ενεργοποίηση και του δεύτερου, μπλε καλουπιού. «Το πρώτο καλούπι έχει ήδη “ρονταριστεί” – για να το πούμε με όρους αυτοκίνησης. Ξέρουμε πλέον πώς να το λειτουργήσουμε με ακρίβεια. Το δεύτερο θα τρέξει ακόμη πιο γρήγορα. Κι όταν θα είναι και τα δύο σε πλήρη λειτουργία, η πρόοδος θα είναι ταχύτατη. Όλα κινούνται βάσει χρονοδιαγράμματος», υπογράμμισε ο κ. Ταχιάος.