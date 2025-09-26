Χατζηδάκης: Νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των λιγνιτικών περιοχών

Επιστολή Χατζηδάκη σε συναρμόδιους υπουργούς για νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των λιγνιτικών περιοχών.

Την ανάληψη νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ευρύτερης περιοχής της Μεγαλόπολης, των περιοχών δηλαδή που επηρεάζονται από το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης με επιστολή προς το σύνολο των συναρμόδιων υπουργών.

Ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει ότι η οικονομικά και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση των περιοχών αυτών στην επόμενη ημέρα αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη:

Καταρτίστηκε και υλοποιείται το Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης.

Αναλήφθηκαν ειδικές πρωτοβουλίες όπως ενδεικτικά: Διπλασιασμός στη μοριοδότηση εντοπιότητας για τις προσλήψεις Δημοσίου, ειδική μεταχείριση για την Π.Ε. Κοζάνης στον Αναπτυξιακό Νόμο, υπαγωγή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υψηλότερη κατανομή πόρων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τονίζει ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η προσπάθεια. «Επομένως», σημειώνεται στην επιστολή, «όπου αυτό καθίσταται εφικτό, είναι σημαντικό σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που εσείς αναλαμβάνετε ως Υπουργοί, σταθερά να ενσωματώνονται, ειδικά θετικά μέτρα για τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ευρύτερης περιοχής της Μεγαλόπολης. Σκοπός είναι να ενσωματώσουμε τη λογική της δίκαιης μετάβασης στο σχεδιασμό και το νομοθετικό έργο της Κυβέρνησης μέσω ρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στην περιοχή».