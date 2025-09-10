Ο ανατρεπτικός κόσμος του Πάνου Χ. Κούτρα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, ο Πάνος Κούτρας, απλώνει το κινηματογραφικό του σύμπαν σε ένα 4ήμερο προβολών στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, 18-21 Σεπτεμβρίου.

Ένας από τους κυρίαρχους εκφραστές του ελληνικού κουήρ σινεμά, ο Πάνος Χ. Κούτρας και οι μαγικές εικόνες του θα γεμίσουν την οθόνη του Λαϊς στην Ταινιοθήκη για ένα 4ήμερο. Σε προβολές που όχι μόνο θα συμπεριλαμβάνουν όλες τις μεγάλου μήκους ταινίες του –με εισαγωγές από συνεργάτες και συζητήσεις με τον ίδιο– αλλά και τις 5 μικρού μήκους, που προβάλλονται για πρώτη φορά στην Αθήνα.

Στον πυρήνα των ταινιών του Κούτρα συναντάμε τους δεσμούς που δημιουργούμε με τους γύρω μας, με οικογένειες που φτιάχνουμε και επιλέγουμε, με βιώματα που καταλήγουν να ορίζουν την ύπαρξή μας. Ο Κούτρας μιλά για συμπερίληψη, μιλά για το διαφορετικό, μιλά φυσικά για το κουήρ και μιλά για τη μετανάστευση – και μιλά για την αναζήτηση προσωπικής ταυτότητας όπως εκφράζεται μέσα από τη σύγκρουση με τα στερεότυπα.

Με επιρροές από Φασμπίντερ μέχρι ελληνική τηλεόραση των ‘90s, από italo disco μέχρι (αρχαιο)ελληνική τραγωδία, από Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων μέχρι Όλτμαν και Μπρεσόν, το σινεμά του Κούτρα έχει μια αληθινά μοναδική στόφα, βρίσκοντας χαρακτήρες και οικογένειες μέσα από αφηγήσεις που πατούν ταυτόχρονα στο ονειρικό και στο κοινωνικό. Και καταφέρνοντας πάντα να οδηγήσουν σε κάτι το αισιόδοξο – όσο ανατρεπτικά δοσμένο κι αν είναι αυτό.

«Για μένα αυτό ήταν, από μικρός είχα αυτή την αγάπη και το πάθος να μαζεύω ανθρώπους. Οι φίλοι που έχω είναι από παιδί», μας έλεγε ο Πάνος Κούτρας από τις Κάννες πριν λίγα χρόνια, όταν έκανε εκεί παγκόσμια πρεμιέρα το “Dodo”, η πιο πρόσφατη από τις ταινίες του. «Για μένα αυτό ήταν πάντα ένα ζητούμενο. Να υπάρχουν πάντα άνθρωποι να νοιάζονται ο ένας για τον άλλον, και να συνυπάρχουν».

Στο σινεμά του, αυτό το συναντάμε και το εξερευνούμε με διαφορετικούς τρόπους, και μέσα σε διαφορετικά είδη. Και με πρωταγωνιστές μερικές από τις πιο αξέχαστες και εντυπωσιακές φιγούρες του σύγχρονου ελληνικού σινεμά. Από τα δύο υπέροχα αδέρφια του “Xenia” ως την iconic “Στρέλλα” της Μίνας Ορφανού.

«Πάντα μου αρέσει να βάζω ηθοποιούς με μη ηθοποιούς και να βλέπω τι γίνεται», μας έλεγε τότε στην ίδια συνέντευξη. «Οι ηθοποιοί αλλάζουν τα εργαλεία τους γιατί πρέπει να προσαρμοστούν στους μη επαγγελματίες. Οι μη επαγγελματίες προσπαθούν να μιμηθούν, να βλέπουν τι γίνεται». Το κράμα είναι πάντα συναρπαστικό.

Μιλώντας παλιότερα για το στυλ του, και το πώς το ονειρικό δένει με την συνήθως πολύ σκληρή πραγματικότητα ηρώων και ηρωίδων που συχνά κινούνται στο περιθώριο, ο Κούτας μας έλεγε πως «είναι κάτι που εγώ δε το σκέφτομαι, γιατί είμαι έτσι. Είναι κάτι το οποίο ζω, σαν δημιουργός δηλαδή, ανάμεσα σε ένα φανταστικό και σε ένα υπαρκτό κόσμο. Αναγκαστικά, όταν γράφω μια σκηνή φαντάζομαι πράγματα. Για μένα είναι μέσα στη φύση μου, το θεωρώ πολύ νορμάλ. Είναι η καθημερινότητά μου, αυτή βάζω στις ιστορίες μου».

Αυτός ο κόσμος, και αυτές οι ιστορίες, έρχονται να γεμίσουν 4 ημέρες προβολών με την πλήρη φιλμογραφία του Κούτρα. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του Πάνου Χ. Κούτρα, που θα παρουσιαστεί στις 18-21 Σεπτεμβρίου στον Θερινό Κινηματογράφο Λαΐς.

Θα προβληθούν και οι 5 μεγάλου μήκους ταινίες του πρωτοπόρου και τολμηρού σκηνοθέτη, ενώ για πρώτη φορά θα παιχτούν στην Αθήνα οι 5 μικρού μήκους ταινίες του (4 ταινίες μυθοπλασίας και 1 μουσικό βίντεο) που στην Ελλάδα πρωτοπαρουσιάστηκαν στο 65ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τον περασμένο Νοέμβριο, όταν του απονεμήθηκε τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος για το σύνολο της προσφοράς του στο σινεμά.

Ο διεθνούς φήμης, αντισυμβατικός σκηνοθέτης θα ανοίξει το αφιέρωμα και θα παρευρεθεί στις προβολές των ταινιών του, τις οποίες θα προλογίσουν αγαπημένοι συνεργάτες του.

Η έναρξη θα γίνει με τη Στρέλλα την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου. Θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΚΟΥΤΡΑ

@Άρης Ράμμος / @Aris Rammos

Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του queer cinema στην Ελλάδα, ο Πάνος Κούτρας, που το 1999 έκανε το θεαματικό του ξεκίνημα με την Επίθεση του γιγαντιαίου μουσακά βγάζοντας τη γλώσσα στη σοβαροφάνεια, αγαπήθηκε για το απόλυτα προσωπικό ύφος που χαρακτηρίζει κάθε μία από τις ταινίες που μας χάρισε, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση: το έργο του έφτασε μέχρι τις Κάννες, το Βερολίνο και το Τορόντο, ενώ βρήκε διανομή στη Γαλλία, την Ιταλία και άλλες χώρες.

Πριν γνωρίσουμε τον Πάνο Χ. Κούτρα, την ανατρεπτική φαντασία του, τη βαθιά του γνώση και αγάπη για το μέσο του κινηματογράφου, το ιερόσυλο χιούμορ του, την πανκ ψυχή του, την (Σ)τρέλλα του και τη γιγαντιαία αγάπη του για κάθε άνθρωπο κι ιδιαίτερα όσους περιθωριοποιούνται, υπήρξαν και κάποιες μικρού μήκους ταινίες που γύρισε στο εξωτερικό τη δεκαετία του ’80.

Όπως έχει πει ο ίδιος, «δεν πήρα ποτέ λεφτά από πουθενά για αυτές τις ταινίες. Ήταν αυτοχρηματοδοτούμενες, φτιαγμένες με την αγάπη και τη βοήθεια φίλων». Η Ταινιοθήκη θα έχει τη χαρά να τις παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας.

Το αφιέρωμα, ένας φόρος τιμής «στους outsiders που υπήρξαν πάντα οι ήρωές μου στη ζωή και στις ταινίες», θα δώσει την ευκαιρία στο κοινό να προσεγγίσει εκ νέου έναν δημιουργό, ο οποίος αποδομεί και ξαναχτίζει με τρόπο πρωτότυπο, τρυφερό και συγκινητικό την ελληνική κοινωνία και οικογένεια. Στο έργο του, το αλλόκοτο συναντά το ρεαλιστικό, και η ομοφοβική βία το μελόδραμα και το φανταστικό, μέσα από εικόνες που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό.

Η Μαρία Κομνηνού, πρόεδρος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, σημειώνει στον κατάλογο του αφιερώματος:

«Στα τέλη του 20ού αιώνα, ο ελληνικός κινηματογράφος έχει στραφεί από την πολιτική των τάξεων στην πολιτική των ταυτοτήτων. Σε αυτό το κλίμα του ο Πάνος Χ. Κούτρας γυρίζει την πρώτη του ταινία, Η επίθεση του γιγαντιαίου μουσακά, που ξάφνιασε ευχάριστα κριτικούς και κοινό με την camp αισθητική και την ανατρεπτική του ματιά. Ακολουθεί η Αληθινή ζωή που λειτουργεί μ’ ένα καστ λαμπρών ηθοποιών –Θέμις Μπαζάκα, Νίκος Κουρής κ.ά.– και σε συνεργασία με τον Παναγιώτη Ευαγγελίδη διαμορφώνει μια ταινία ενηλικίωσης όπου επαναλαμβάνονται κάποια μοτίβα όπως η σύνδεση του οικείου με το ανοίκειο και του μελοδραματικού με την καθημερινότητα: μια λοξή ματιά στην «κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας».

Το 2009 είναι η χρονιά της Στρέλλας, μιας ταινίας που ξαφνιάζει το αθηναϊκό και διεθνές κοινό και επιβάλλει τον Πάνο Χ. Κούτρα ως έναν πρωτεργάτη του Αλλόκοτου Κύματος. Ο Γιώργος (Γιάννης Κοκιασμένος), μετά από 14 χρόνια φυλακή, συναντά τη Στρέλλα (Μίνα Ορφανού), μια τρανσέξουαλ, και αρχίζουν μια παθιασμένη σχέση. Ο Πάνος Κούτρας διαμορφώνει πλέον το δικό του μεταμοντέρνο στυλ με βασικές ανατροπές στο πεδίο της αναπαράστασης της οικογένειας, της γλώσσας και της μορφής. Σε ένα αποκαλυπτικό φινάλε που ανατρέπει κάθε συμβατική επίλυση του οιδιπόδειου, οι δύο αντιήρωες θα συγκροτήσουν τελικά μια “νέου τύπου οικογένεια”.

Το 2014 επιστρέφει με την Ξενία, μια κωμωδία που καταπιάνεται με τα ζητήματα ταυτότητας και ρατσισμού. Με ένα εκπληκτικό καστ –Νίκο Γκέλια, Κώστα Νικούλι, Άγγελο Παπαδημητρίου, Γιάννη Στάνκογλου και Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου– και μια μεταμοντέρνα αφήγηση όπου στοιχεία από δημοφιλείς υποκουλτούρες συνενώνονται με ρεαλιστικές απεικονίσεις της σύγχρονης Ελλάδας. Ο σκηνοθέτης αποδομεί με χιούμορ τα στερεότυπα του φύλου και της εθνότητας και συγχρόνως μας καλεί σε μια κατανόηση και ενσυναίσθηση με τον άλλο, τον διαφορετικό.

Στην τελευταία του ταινία Dodo, 2022, ο Πάνος Χ. Κούτρας θα ενορχηστρώσει μια κριτική της αστικής τάξης. Η επανεμφάνιση του dodo (εξαφανισμένο προϊστορικό πτηνό) θα βάλει φωτιά στις υποκριτικές συμβάσεις και θα μας οδηγήσει σε μια απολαυστική ανακάλυψη του “κόσμου ανάποδα”».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18/9

20:00 Στρέλλα (2009, 113’)

Προλογίζει η Μαρία Κομνηνού, πρόεδρος του Δ.Σ. της Ταινιοθήκης της Ελλάδος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/9

20:00 Xenia (2014, 129’)

Προλογίζει η παραγωγός Ελένη Κοσσυφίδου και ο ηθοποιός Νίκος Γκέλια

22:30 Η επίθεση του γιγαντιαίου μουσακά (1999, 99’)

Προλογίζει η ηθοποιός Θέμις Μπαζάκα

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/9

20:00 Στρέλλα (2009, 113’)

Προλογίζει ο ηθοποιός Γιάννης Κοκιασμένος

22:15 Αληθινή ζωή (2004, 116’)

Προλογίζει η μοντέζ και σκηνοθέτρια Ελισάβετ Χρονοπούλου

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/9

20:00 Μικρού μήκους ταινίες (συνολική διάρκεια: 59’)

Το ρέψιμο της Λυδίας Φον Μπύρερ (1983, Ηνωμένο Βασίλειο)

Ομιχλώδεις ημέρες της Άνοιξης (1984, Ηνωμένο Βασίλειο)

Strange Relationship (1987, Γαλλία)

Η πτώση και η άνοδος της Λυδίας Φον Μπύρερ (1988, Γαλλία – Ηνωμένο Βασίλειο)

Afternoon Stars (1989, Ελλάδα)

Ακολουθεί συζήτηση με τον σκηνοθέτη Πάνο Χ. Κούτρα και την κριτικό κινηματογράφου Λήδα Γαλανού

22:00 Dodo (2022, 135’)

Προλογίζει η διευθύντρια φωτογραφίας Ολυμπία Μυτιληναίου

Όλες οι ταινίες του αφιερώματος θα προβληθούν με υπότιτλους για κωφούς και βαρήκοους (SDH)

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ

Η επίθεση του γιγαντιαίου μουσακά (1999, Ελλάδα)

Σκηνοθεσία: Πάνος X. Κούτρας

Σενάριο: Πάνος X. Κούτρας, σε συνεργασία με τους Παναγιώτη Ευαγγελίδη και Γιώργο Κοροντζή

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ζαφείρης Επαμεινώνδας

Σκηνικά: Μαριάννα Γύζη Παπαγεωργίου

Κοστούμια: Στέφανος Ζαούσης, Βασίλης Κωστέτσος, José Lévy

Μοντάζ: Ελισάβετ Χρονοπούλου

Μουσική: Κωνσταντίνος Βήτα

Ηθοποιοί: Μύριαμ Βούρου, Γιάννης Αγγελάκης, Χρήστος Μάντακας, Γρηγόρης Πατρικαρέας, Θέμις Μπαζάκα, Ευγένιος Δημητρίου, Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου, Μιχάλης Πάντος, Τζένη Μπαλατσινού, Δωροθέα Μερκούρη, Κλειώ Χατζηστεφάνου

Διάρκεια: 99’

Το 2000 ένα τρομερό γεγονός συνταράζει την Αθήνα: ένα τεράστιο κομμάτι μουσακά εμφανίζεται στους δρόμους σκορπίζοντας τον πανικό και τον θάνατο. Όλοι αναρωτιούνται τι συμβαίνει πραγματικά, τι είναι, από πού ήρθε, γιατί και πώς. Εκτός από την Τάρα και μια ομάδα ετερόκλητων ανθρώπων που είναι πεπεισμένοι ότι πρέπει να το συναντήσουν…

Αληθινή ζωή (2004, Ελλάδα)

Σκηνοθεσία: Πάνος X. Κούτρας

Σενάριο: Πάνος X. Κούτρας, Παναγιώτης Ευαγγελίδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ηλίας Κωνσταντακόπουλος

Σκηνικά: Μάγδα Καλορίτη

Κοστούμια: Παναγιώτης Χατζηστεφάνου

Μοντάζ: Ελισάβετ Χρονοπούλου

Μουσική: Μιχάλης Δέλτα

Ηθοποιοί: Νίκος Κουρής, Θέμις Μπαζάκα, Μαρίνα Καλογήρου, Ανά Μουγκλαλίς, Γιάννης Διαμαντής, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Μαρία Πανουργιά, Ανέζα Παπαδοπούλου, Χρήστος Μάντακας

Διάρκεια: 116’

Ο Άρης Καλλιγάς, 27 ετών, επιστρέφει στην Αθήνα στο πατρικό του σπίτι, το οποίο είναι διάσημο τόσο για την εκθαμβωτική του θέα στην Ακρόπολη όσο και για την πισίνα του, τη βαθύτερη στην Ευρώπη. Είναι αποφασισμένος να λύσει το μυστήριο που τυλίγει την οικογένειά του. Ένα βράδυ, μετά από ένα τρακάρισμα, θα συναντήσει την Αλεξάνδρα και θα ερωτευτούν παράφορα. Η μητέρα του, όμως, η ακαταμάχητη κα Καλλιγά, θα προσπαθήσει να τους σταματήσει με κάθε τρόπο. Σε μια πόλη που παραπαίει ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα, ο Άρης πρέπει να βρει που κρύβεται η αληθινή ζωή.

Στρέλλα (2009, Ελλάδα)

Σκηνοθεσία: Πάνος X. Κούτρας

Σενάριο: Πάνος X. Κούτρας, Παναγιώτης Ευαγγελίδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ολυμπία Μυτιληναίου

Σκηνικά: Πηνελόπη Βαλτή

Κοστούμια: Βασίλης Μπαρμπαρίγος

Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης

Μουσική: Μιχάλης Δέλτα

Ηθοποιοί: Μίνα Ορφανού, Γιάννης Κοκκιασμένος, Μίνως Θεοχάρης, Μπέττυ Βακαλίδου, Άκης Ιωάννου, Αργύρης Καβίδας, Κώστας Σειραδάκης, Γιώργος Μάζης

Διάρκεια: 113’

O Γιώργος, 48 ετών, αποφυλακίζεται μετά από 15 χρόνια εγκλεισμού για έναν φόνο που διέπραξε στο χωριό που γεννήθηκε. Το βράδυ της αποφυλάκισής του, διανυκτερεύει σ’ ένα φτηνό ξενοδοχείο στην Ομόνοια. Εκεί γνωρίζει τη Στρέλλα, μια όμορφη νεαρή trans πόρνη. Κάνουν έρωτα και δεν αργούν να ερωτευτούν. Οι λογαριασμοί με το παρελθόν όμως είναι ακόμα ανοιχτοί. Μια άλλη «φυλακή» τον περιμένει. Μαζί με τη Στρέλλα, θα πρέπει να βρουν τον δρόμο προς την έξοδο.

Xenia (2014, Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο)

Σκηνοθεσία: Πάνος X. Κούτρας

Σενάριο: Πάνος X. Κούτρας, Παναγιώτης Ευαγγελίδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Hélène Louvart, Σίμος Σαρκετζής

Σκηνικά: Πηνελόπη Βαλτή

Κοστούμια: Βασίλης Μπαρμπαρίγος

Μοντάζ: Γιώργος Λαμπρινός

Μουσική: Delaney Blue

Ηθοποιοί: Κώστας Νικούλι, Νίκος Γκέλια, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Γιάννης Στάνκογλου, Άγγελος Παπαδημητρίου, Ρομάνα Λόμπατς

Διάρκεια: 129’

Ο Ντάνι και ο αδελφός του, Οδυσσέας, 16 και 18 ετών, μετά τον θάνατο της Αλβανής μητέρας τους, ξεκινούν ένα ταξίδι από την Κρήτη μέχρι τη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να βρουν τον Έλληνα πατέρα τους που τους εγκατέλειψε όταν ήταν ακόμη παιδιά. Ξένοι στην ίδια τους τη χώρα, είναι αποφασισμένοι να τον πείσουν να τους αναγνωρίσει, προκειμένου να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά και να συμμετάσχουν σε ένα τηλεοπτικό talent show που θα τους εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή. Στη διαδρομή θα έρθουν αντιμέτωποι με όλα όσα τους ενώνουν, την αγριότητα της εφηβείας, ένα όνειρο που πρέπει πάση θυσία να γίνει πραγματικότητα και μια Ελλάδα που αρνείται να τους ακολουθήσει.

Dodo (2022, Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο)

Σενάριο, Σκηνοθεσία: Πάνος Χ. Κούτρας

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ολυμπία Μυτιληναίου

Σκηνικά: Έλενα Βαρδαβά

Κοστούμια: Εύα Γουλάκου

Μοντάζ: Vincent Tricon, Γιάννης Χαλκιαδάκης

Μουσική: Delaney Blue

Ηθοποιοί: Σμαράγδα Καρύδη, Άκης Σακελλαρίου, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Πολύδωρος Βογιατζής, Άγγελος Παπαδημητρίου, Νίκος Γκέλια, Τζεφ Μοντάνα, Κρις Ραντάνοφ, Άννα Τζωρτζίκια, Τζώρτζης Παπαδόπουλος, Μαριέλλα Σαββίδου, Ahmad Kontar, Jomana Alhasan

Διάρκεια: 135’

Ένα ντόντο, είδος πουλιού που έχει εκλείψει εδώ και 300 χρόνια, εμφανίζεται ξαφνικά έξω από την Αθήνα στο κτήμα μιας πρώην πλούσιας οικογένειας που μετράει αντίστροφα τα δύο κρίσιμα 24ωρα μέχρι τον γάμο της κόρης τους με έναν πλούσιο κληρονόμο. Τα όρια ανάμεσα στη λογική και στην τρέλα θα δοκιμαστούν, και η κατάσταση θα βγει εκτός ελέγχου.

ΟΙ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Το ρέψιμο της Λυδίας Φον Μπύρερ / The Βelch of Lydia Von Bürer (1983, Ηνωμένο Βασίλειο)

Σενάριο, Σκηνοθεσία: Πάνος Χ. Κούτρας

Διεύθυνση φωτογραφίας: Martien Coucke, Rachel Persiko

Μοντάζ: Πάνος Χ. Κούτρας

Ηθοποιοί: Λύντη Παπαγεωργίου

Διάρκεια: 1’

H Λυδία τραγουδάει μόνη στο διαμέρισμα της, όταν ξαφνικά στην κορύφωση της άριας την προδίδει ο ίδιος της ο εαυτός.

Ομιχλώδεις ημέρες της Άνοιξης / Misty Days of Spring (1984, Ηνωμένο Βασίλειο)

Σενάριο, Σκηνοθεσία: Πάνος Χ. Κούτρας

Διεύθυνση φωτογραφίας: Robin Christie

Σκηνικά: Robin Christie

Κοστούμια: Κωνσταντίνος Κακανιάς, Gwenola Le Gars

Μοντάζ: Guðný Halldórsdóttir

Ηθοποιοί: Vikky Morgan, Mark Laurence

Διάρκεια: 12’

Είναι άνοιξη αλλά η ομίχλη συνεχίζει στο Λονδίνο. Και οι δυο τους ζουν σαν οι ημέρες του πανκ να μην τέλειωσαν ποτέ. Αυτός θέλει να φύγει, αυτή φοβάται μην τον χάσει. Η τελευταία τους πράξη θα είναι μια κάποια λύση.

Strange Relationship (1987, Γαλλία)

Σενάριο, Σκηνοθεσία: Πάνος Χ. Κούτρας, Μαριάννα Γύζη Παπαγεωργίου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Martien Coucke

Σκηνικά: Κωνσταντίνος Κακανιάς, Γιώργος Νίκας

Κοστούμια: Κωνσταντίνος Κακανιάς, Gwenola Le Gars

Μοντάζ: Πάνος Χ. Κούτρας

Ηθοποιοί: Πάνος Χ. Κούτρας, Μαριάννα Γύζη Παπαγεωργίου

Διάρκεια: 4’

Ένα ανεπίσημο βίντεο κλιπ του ομότιτλου τραγουδιού του Prince σε ιδέα, σύλληψη και εκτέλεση του Πάνου Χ. Κούτρα (αγόρι) και της Μαριάννας Γύζη Παπαγεωργίου (κορίτσι). Γυρίστηκε σε φιλμ super 8 το καλοκαίρι του 1987 στο Παρίσι.

Η πτώση και η άνοδος της Λυδίας Φον Μπύρερ / The Fall and Rise of Lydia Von Bürer (1988, Γαλλία – Ηνωμένο Βασίλειο)

Σενάριο, Σκηνοθεσία: Πάνος Χ. Κούτρας

Διεύθυνση φωτογραφίας: Martien Coucke, Carolyn Sandys

Σκηνικά: Κωνσταντίνος Κακανιάς, Melanie Pearson

Κοστούμια: Κωνσταντίνος Κακανιάς, Laurent Mercier

Μοντάζ: Melanie Pearson, Πάνος Χ. Κούτρας

Ηθοποιοί: Λύντη Παπαγεωργίου, Mme Marie Ruckie, Μαριάννα Γύζη Παπαγεωργίου, Melanie Pearson

Διάρκεια: 10’

Είχε πάρα πολύ ταλέντο, αλλά δυστυχώς καθόλου φωνή.

Afternoon Stars (1989, Ελλάδα)

Σενάριο, Σκηνοθεσία: Πάνος Χ. Κούτρας

Διεύθυνση φωτογραφίας: Martien Coucke

Ηθοποιοί: Άντζελα Μπρούσκου, Βαγγέλης Παπαδάκης

Διάρκεια: 32’

Ένα απόγευμα. Μία λήψη. Δύο αστέρια. Τρεις μπομπίνες φιλμ. Μια αφιέρωση στον Άντι Γουόρχολ, στην Άντζελα Μπρούσκου και στον Βαγγέλη Παπαδάκη. Η ταινία γυρίστηκε σε ένα απόγευμα, το καλοκαίρι του 1989, στην οδό Πατησίων. Σε μία λήψη. Χωρίς σύγχρονο ήχο, χωρίς σενάριο, χωρίς δικαιώματα για τα τραγούδια.