Οι νικητές των βραβείων ελληνικού animation «Στράτος Στασινός» 2025

Μια βραδιά γιορτής αφιερωμένη στα 80 χρόνια ελληνικού Animation

Η απονομή των Βραβείων “STRATOS” 2025, που δόθηκαν στις καλύτερες ταινίες animation ελληνικής παραγωγής πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Μαρτίου 2025 στην κατάμεστη αίθουσα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Hellenic American Union). Τα βραβεία είναι μια πρωτοβουλία της ASIFA HELLAS (Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων) που τα διοργάνωσε για δεύτερη χρονιά, και χρωστούν το όνομά τους σε έναν σημαντικό άνθρωπο του Animation και του Κινηματογράφου, τον Στράτο Στασινό.

Βραβείο Καλύτερου Music Video Clip Animation 2025: «The Alligator», Δημήτρης Αρμενάκης]

Βραβείο Καλύτερης Σειράς Animation 2025: «Bug n Play», Λευτέρης Φαϊδάς, Βασίλης Ευδοκιάς (παραγωγή Funny Tales)

Βραβείο Καλύτερου Commissioned Animation Film 2025: “Search Culture”, Τζώρτζης Κόντος

Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου Ταινίας Animation 2025: «Π», Στέλιος Κουπετώρης (το βραβείο παρέλαβαν οι παραγωγοί της ταινίας Βασίλης Καραμητσάνης και Amit Russell Gicelter)

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας Ταινίας Animation 2025: «Echoes», Ροβινσώνας Δρόσος

Βραβείο Καλύτερης Μουσικής Animation 2025: «Underground», Θοδωρής Ρέγκλης

Βραβείο Καλύτερης Φοιτητικής Ταινίας Animation 2025: «Plantasia», Άγγελος Γουρζής. Το βραβείο συνοδεύτηκε από το ποσό των 3.000€, αντί των 1.000€, μετά από γενναιόδωρη πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΕΚΚΟΜΕΔ κυρίου Λεωνίδα Χριστόπουλου.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Animation του 2025: «Underground», Γιάννης Χριστοφόρου (μαζί με το ποσό των 1.000€ που αθλοθέτησε το ΕΚΚΟΜΕΔ). Ειδική Μνεία: «Παπαρούνες», Ευρυδίκη Παπαϊακώβου (το παρέλαβε η Επιβλέπουσα του έργου Ασπασία Καζέλη)

Τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας Animation και Καλύτερης Φοιτητικής Ταινίας Animation αθλοθέτησε το ΕΚΚΟΜΕΔ–Creative Greece και η Hellas Film, όπως κάθε χρόνο. (https://www.ekkomed.gr )

Τα τρία τιμητικά βραβεία της βραδιάς έλαβαν η Αναστασία Δημητρά, Διευθύντρια Animation and Interactive Media και Game Design (ΑΚΤΟ) και Αντιπρόεδρος της Διεθνούς ASIFA, ο Animator και Εικαστικός Γιάννης Κουτσούρης και ο Σκηνοθέτης και Animator Ιορδάνης Ανανιάδης.

Η Κριτική Επιτροπή που επέλεξε τους νικητές της βραδιάς αποτελούνταν από τους Γιώργο Ζώη, βραβευμένο Σκηνοθέτη, Ελισσάβετ Πανέτα, VFX Producer στην Foss Productions και καθηγήτρια στο Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας, Μαρία Μπούα, Συνθέτη και Σκηνοθέτιδα, Έφη Παππά, Σκηνοθέτιδα Animation, και Ειρήνη Βιανέλλη, Σκηνοθέτιδα, Σεναριογράφο, Animator και περσινή νικήτρια των ΣΤΡΑΤΟΣ 2024.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πρόεδρος της ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ο κ. Γιάνης Βαρουφάκης, Γραμματέας του ΜΕΡΑ25, ο κ. Ακρίβος Κωνσταντίνος, Συνεργάτης του γραφείου Υφυπουργού Πολιτισμού κ. Ιάσονα Φωτήλα, ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννακόδημος, Γενικός Σύμβουλος Επικοινωνίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Κωνσταντίνος Ζώμπος, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αττικής, ο κ. Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δια Βίου Μάθησης, Δόμησης και Περιουσίας Δήμου Αθηναίων, ο κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ-Creative Greece, ο κ. Αθανάσιος Κακαρούντας, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο κ. Σταύρος Καμινάρης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας ΠαΔΑ, οι οποίοι απεύθυναν ένα σύντομο χαιρετισμό στην αρχή της εκδήλωσης.

Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους της βραδιάς ήταν και οι κκ Αθηνά Καρτάλου, Γενική Διευθύντρια Κινηματογράφου ΕΚΚΟΜΕΔ, Μαρία Αρχόντα, Διευθύντρια Γραφείου Διοίκησης ΕΚΚΟΜΕΔ, Ειρήνη Ανδριοπούλου, Διευθύντρια Ανάπτυξης, Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης Δημιουργικού Τομέα (Κόμβος Creative HUB), Άννα Κασιμάτη από το Γραφείο MEDIA/Δημιουργική Ευρώπη, Μένος Δελιοτζάκης, Προϊστάμενος του Τμήματος Συμπαραγωγών της ΕΡΤ, Ειρήνη Σουγανίδου CEO της FEELGOOD ENTERTAINMENT, Δανάη Στράτου, Εικαστικός, Χάρης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, Ελένη Ανδρουτσοπούλου Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος του Φεστιβάλ Θεσ/νικης, Γιώργος Αγγελόπουλος, ο νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας DISFF, η Σοφία Γεωργιάδου, Γενική Συντονίστρια του Φεστιβάλ Δράμας DISFF, Μανώλης Μελισσουργός, από την Camera Zizanio του Φεστιβάλ Ολυμπίας, Ματθαίος Φραντζεσκάκης, Διευθυντής του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Χανίων, Θοδωρής Πανουτσόπουλος, Συντονιστής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου “Θόδωρος Αγγελόπουλος”, Δημήτρης Καλαντίδης, Πρόεδρος ΟΚΛΕ, Μιρέλλα Λεγάκη Μέλος ΔΣ ΟΚΛΕ και μέλος των WIFT GR, Μαρία Στασινού, Κόρη του αείμνηστου Στράτου Στασινού και γνωστοί δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι Φεστιβάλ.

Ενδιάμεσα έγιναν προβολές με σύντομους χαιρετισμούς από συνεργάτες και φίλους της ASIFA HELLAS μεταξύ των οποίων: κκ Michael Marin, Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Animation και της Αγοράς της Αννεσύ, Aubry Mintz, Εκτελεστικός Διευθυντής της ASIFA HOLLYWOOD, Αλίκη Θεοφιλόπουλος Σκηνοθέτις, Σεναριογράφος, Animator και Εκτελέστρια Παραγωγός-Disney και Άρτυ Παπαγεωργίου, Σκηνοθέτης, Συν-σεναριογράφος της ταινίας “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim” της Warner Bros.

Η εκδήλωση περιλάμβανε συγκινητικά αφιερώματα σε σημαντικούς ανθρώπους του Animation και σημαντικές, ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο κ Κωνσταντίνο Π. Κακαρούντα όπως την ανακοίνωση Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Κόμβου Creative HUB του ΕΚΚΟΜΕΔ, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της ASIFA HELLAS και του Animasyros, με την ονομασία Aegean Creative HUB, με στόχο την ανάπτυξη συμπαραγωγών στο χώρο του Animation καθώς και Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και Αιγίου και της ASIFA HELLAS.

Η βραδιά έκλεισε με νέο promo video της ASIFA HELLAS για το περίπτερο της Ελλάδας στο Φεστιβάλ της Αννεσύ, που ενθουσίασε το κοινό.

Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η ηθοποιός Χριστίνα Σωτηρίου, την σκηνοθεσία ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Π. Κακαρούντας και την οργάνωση παραγωγής ανέλαβε η Μαρία Μαυροειδή.