Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου: Προφεστιβαλική εβδομάδα με sci-fi, ελληνικό και γαλλικό σινεμά

Η Προφεστιβαλική Εβδομάδα του 38ου Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου θα διοργανωθεί στους κινηματογράφους Ελληνίς Cinemax και Εκράν, από την Πέμπτη 18 ως την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Ωρολόγιο πρόγραμμα | Προπώληση εισιτηρίων

Το Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου επιστρέφει για 38η χρονιά, από τις 20 έως τις 26 Νοεμβρίου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και αφιερωμάτων. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, πραγματοποιείται, όπως και πέρυσι, Προφεστιβαλική Εβδομάδα, που θα φιλοξενηθεί στους κινηματογράφους ΕΛΛΗΝΙΣ CINEMAX και ΕΚΡΑΝ, από την Πέμπτη 18 έως την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 μεγάλες ενότητες προβολών: Ένα αφιέρωμα στον Μισέλ Πικολί, μια ματιά στο ελληνικό σινεμά του 21ου αιώνα με μερικές από τις καλύτερες (και όχι τις προφανείς) παραγωγές των τελευταίων 20 χρόνων, ένα sci-fi αφιέρωμα σε ταξίδια στο χρόνο, και τέλος μια συλλογή ταινιών φθινοπωρινής χροιάς, από Μπέργκμαν μέχρι Κάρπεντερ κι από Σκορσέζε μέχρι Ντάγκλας Σερκ.

Δείτε εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα της προφεστιβαλικής εβδομάδας.

Προπώληση: more.com (Τιμή εισιτηρίου ανά προβολή: 6 ευρώ)

Τα αφιερώματα της φετινής προφεστιβαλικής εβδομάδας:

“Ο Εκκεντρικός κύριος Πικολί”

Για έξι δεκαετίες, σε μια βιομηχανία που προωθεί την μανιέρα κι αμείβει τo type-casting, ο γοητευτικός Γάλλος ηθοποιός έχτισε μια καριέρα αξιοσημείωτης ποιότητας και επιτυχίας, όντας πανταχού παρών στο ευρωπαϊκό σινεμά. Ως σύζυγος, εραστής, διστακτικός ή καλόκαρδος μεσήλικας, πρόστυχος ηλικιωμένος ή σαστισμένος Πάπας, απέδειξε, με τις ευέλικτες κι ευρηματικές ερμηνείες του, πως δεν υπάρχει τίποτα εκκεντρικότερο από την ποικιλία και την πολυσυλλεκτικότητα.

Προβάλλονται οι ταινίες:

Le Mépris – Περιφρόνηση | Jean-Luc Godard (1963)

Le Journal D’Une Femme De Chambre – Το Ημερολόγιο Μιας Καμαριέρας | Luis Bunuel (1964)

Themroc | Claude Faraldo (1973)

La Grande Bouffe – Το Μεγάλο Φαγοπότι | Marco Ferreri (1973)

Milou En Mai – Ο Μιλού Τον Μάη | Louis Malle (1990)

Un Homme de trop | Costa Gavras (1967)

Les Equilibristes – Οι Ισορροπιστές | Nico Papatakis (1991)

Αναλυτικές πληροφορίες & συνόψεις ταινιών

“Φθινοπωρινές Σονάτες”

Οι ταινίες στο εκλεκτικό αυτό αφιέρωμα, ακόμη κι οι πνευματώδεις κομεντί ή τα εύθυμα μιούζικαλ, αποτελούν γνήσιο, συναισθηματικά, δημιούργημα της εποχής που εκτυλίσσονται. Τότε που, μετά το ηδονιστικό-ταχυπαλμικό καλοκαίρι, το κύκνειο άσμα των αποχρώσεων βαπτίζει τον φθινοπωρινό καμβά σε εκθαμβωτικό κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί, καφέ. Όταν τα φύλλα πέφτουν, οι νύχτες σκοτεινιάζουν κι ένα πέπλο μελαγχολίας απλώνεται, εν αναμονή της χειμερινής, αισθητήριας νάρκης.

Προβάλλονται οι ταινίες:

Autumn Sonata – Φθινοπωρινή Σονάτα | Ingmar Bergman (1978)

Halloween – Η Νύχτα με τις Μάσκες | John Howard Carpenter (1978)

Conte D’Automne – Ιστορίες του Φθινοπώρου | Eric Rohmer (1998)

September – Σεπτέμβρης | Woody Allen (1987)

All That Heaven Allows | Douglas Sirk (1955)

Meet Me Ιn Saint Louis | Vincente Minnelli (1944)

The Last Waltz | Martin Scorsese (1978)

Αναλυτικές πληροφορίες & συνόψεις ταινιών

“Αιχμάλωτοι στη μηχανή του χρόνου”

Ο H.G. Wells φαντάστηκε το πρώτο ταξίδι στο διάστημα κι ο εμπνευσμένος Ζορζ Μελιές του έδωσε εικόνα και κίνηση, για να ακολουθήσουν ταξίδια φανταστικά, υπέροχα, ταξίδια γεμάτα αγωνία, τρόμο και απόλαυση. Ταξίδια στο χρόνο, σε υπερπαραγωγές και b-movies που σπάνε το φράγμα του, με ποικίλους και συναρπαστικούς τρόπους που μας κρατάνε καθηλωμένους στη θέση μας, έτοιμους να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα εξωγήινα όντα, με την οποιαδήποτε, τερατώδη ή ανθρώπινη μορφή τους. Ακόμη κι όταν τρομάζουμε επιστρέφουμε πάντα με την ίδια ανυπομονησία για να τα απολαύσουμε.

Προβάλλονται οι ταινίες:

Beyond the Time Barrier | Edgar Ulmer (1960)

The Man From Planet X | Edgar Ulmer (1951)

Five | Arch Oboler (1951)

Primer | Shane Carruth (2004)

La Jetée | Chris Marker (1962)

The Door – Die Tur / Η Πόρτα | Anno Saul (2009)

Frankenstein Unbound | Roger Corman (1990)

12 Monkeys – Οι 12 Πίθηκοι | Terry Gilliam (1995)

Unearthly Stranger | John Krish (1963)

Εραστές στη μηχανή του χρόνου | Δημήτρης Παναγιωτάτος (1990)

Αναλυτικές πληροφορίες & συνόψεις ταινιών

“Ελληνικό Σινεμά – 21ος αιώνας”

Η ιδιαίτερη αδυναμία του φεστιβάλ, ο σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την 38η διοργάνωση. Και συγκεκριμένα οι τρέχουσες μυθοπλαστικές του εκφάνσεις που την τελευταία 20ετία έχουν αφήσει το στίγμα τους σε δεκάδες διεθνή φεστιβάλ (από το Karlovy Vary ως το Sundance), ενώ χαρακτηρίζονται τόσο από τις ανησυχητικές και διφορούμενες αφηγήσεις τους σε θεματικές όπως η προσωπική ταυτότητα, ο ρατσισμός, η διαφθορά, η οικογένεια κ.α., όσο κι από το πανταχού παρόν, οξύ κι ασυμβίβαστο κοινωνικό τους σχόλιο.

Προβάλλονται οι ταινίες:

Digger | Τζώρτζης Γρηγοράκης (2020)

Σελήνη, 66 Ερωτήσεις | Ζακλίν Λέντζου (2020)

Ο Γιος Της Σοφίας | Ελίνα Ψύκου (2017)

Daniel ’16 | Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος (2020)

Άδικος Κόσμος | Φίλιππος Τσίτος (2011)

Τετάρτη 04:45 | Αλέξης Αλεξίου (2015)

Αγία Έμυ – Holy Emy | Αρασέλη Λαιμού (2021)

Αναλυτικές πληροφορίες & συνόψεις ταινιών