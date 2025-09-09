Πώς μίλησαν ελληνικά τα “Κακά Παιδιά 2”;

Το NEWS24/7 σου δίνει μια backstage ματιά στη διαδικασία της μεταγλώττισης της νέας επιτυχίας κινουμένων σχεδίων “Κακά Παιδιά 2”

Είναι πάντα διασκεδαστικό να παίρνουμε μια ματιά στο παρασκήνιο μιας διαδικασίας μεταγλώττισης, να παρακολουθούμε ηθοποιούς να ταιριάζουν τη διάθεσή τους και τον τόνο τους μέσα σε μια ήδη γυρισμένη σκηνή. Είναι αληθινή τέχνη, και είναι φοβερά φαν να το βλέπεις να συμβαίνει.

Από το νέο σίκουελ κινουμένων σχεδίων “Τα Κακά Παιδιά 2”, εστιάσαμε στις σκηνές συνεντεύξεων για δουλειά που δίνει η αγαπημένη συμμορία του τίτλου.

Στο νέο γεμάτο δράση κεφάλαιο της πολυβραβευμένης κωμωδίας της DreamWorks Animation για μια αχτύπητη συμμορία ζώων, οι πιο αγαπημένοι εγκληματίες επιστρέφουν και αυτή τη φορά έχουν παρέα. Τα μεταμελημένα πια Κακά Παιδιά προσπαθούν (πολύ, πολύ σκληρά) να γίνουν καλά, αλλά καταλήγουν να εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη ληστεία με παγκόσμια εμβέλεια, καταστρωμένη από μια νέα ομάδα εγκληματιών που δεν είχαν προβλέψει: Τα Κακά Κορίτσια.

Βασισμένη στη σειρά βιβλίων μπεστ σέλερ των New York Times του Άαρον Μπλέιμπι, η οποία εκτοξεύθηκε από τα 8 στα πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας το 2022, η ταινία Τα Κακά Παιδιά 2 φιλοξενεί τις φωνές της πρώτης ταινίας, ηθοποιούς όπως τον Σαμ Ρόκγουελ, τον Μαρκ Μάρον, τον Άντονι Ράμος και την Awkwafina.

Όσο για την ελληνική μεταγλώττιση, το ρόλο του Λύκου κρατά ο Ντένης Μακρής, το Πιράνχα είναι ο Θάνος Λέκκας, η Κατερίνα Τσάβαλου είναι η Ταραντούλα, κι ο Άγγελος Λιάγκος είναι ο Καρχαρίας. Στο backstage βίντεο που εξασφαλίσαμε, μπορείς να δεις τους 4 τους καθώς μεταγλωττίζουν τη σκηνή που οι χαρακτήρες τους βρίσκονται σε αναζήτηση δουλειάς και απαντούν στις ερωτήσεις υποψήφιων εργοδοτών.

Απολαύστε το βίντεο: